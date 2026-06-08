Quico reveló el lujoso objeto que le regaló a Messi durante su encuentro en Miami: la reacción del ídolo que lo sorprendió

El actor Carlos Villagrán, quien interpretó al histórico personaje del Chavo del Ocho, contó cómo fue su encuentro con el futbolista argentino

En la previa del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, el actor Carlos Villagrán, quien interpretó a Quico, el mítico personaje del Chavo del 8, recordó cómo fue el encuentro con Lionel Messi en Miami, donde lo visitó hace aproximadamente un mes.

El actor mexicano, que estuvo presente en el Nu Stadium mirando el partido que Inter Miami perdió 4-3 frente a Orlando City en el clásico, reveló que le hizo un obsequio muy especial al rosarino cuando se lo encontró. Además, respondió que ver al actual capitán de la selección argentina fue más impactante que conocer a Diego Maradona. “A mí se me aflojaron más las piernas con Messi porque piensa como medio segundo antes que los demás. Les gana a todos por medio segundo e inclusive yo pienso que Messi sabe lo que están pensando ya cuando los tiene encima, para dónde se va a ir y en ese medio segundo los tira", dijo en una entrevista con el programa Super Deportivo Radio.

PUBLICIDAD

Luego, el actor que le dio vida a Quico recordó una anécdota con el astro argentino: “Cuando íbamos hacia el ascensor yo tenía un anillo de oro en el dedo chiquito, que tenía unas representaciones de aztecas y no sé qué tantas cosas ahí. Le digo: ‘Toma, te lo regalo’. ‘No, por favor’, me dijo. Y otro muchacho dice: ‘Tómalo’, te lo está dando de todo corazón. Le digo: ‘Tómalo, lo traje toda mi vida, póntelo’. Y se lo puso llegando al ascensor".

“Me dijo: ‘Pero no vas a llorar, ¿verdad?’ (imitó el llanto de Quico). Había mucha gente y estaban todos riendo. Y yo re feliz. Se lo regalé con todo el cariño del mundo. Fue increíble", recordó Villagrán.

PUBLICIDAD

Lionel Messi durante su encuentro con Carlos Villagrán, el actor que personificó a Quico en el Chavo del 8 (Captura video)

Durante el encuentro con el campeón del mundo en Miami, Carlos Villagrán dejó constancia sobre lo que representa Messi en su vida: “Me siento afortunado. Los años se te echan encima como cuando jugabas fútbol, como cuando eres compañero de alguien, como cuando vienes a ver Messi, que es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘No me voy a morir sin darte la mano‘”.

Días después, Inter Miami le abrió las puertas de la entidad al reconocido comediante para concretar su promesa personal y transmitirle todo su cariño a Leo en persona. El goleador histórico de la selección argentina se mostró de excelente humor y se le dibujó una sonrisa cuando Villagrán le dio un beso en su cachete izquierdo.

PUBLICIDAD

“Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida, toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado”, le comentó mientras la Pulga lo miraba con un profundo respeto y le agradecía por esas calurosas palabras. Ambos se estrecharon en un abrazo y el actor mexicano expuso su felicidad a flor de piel: “Qué placer tan grande, la verdad. En serio”.

El actor de El Chavo del 8 conoció al ídolo argentino