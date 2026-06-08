El Surf City El Salvador Pro llena hoteles y restaurantes en la costa, según Turismo

El Surf City El Salvador Pro genera un impacto económico directo en la zona costera y eleva la ocupación de hoteles y restaurantes al cien por ciento durante el torneo. (Cortesía @MITURElSalvador).

El Surf City El Salvador Pro genera, según la ministra de Turismo, un impacto económico directo y sostenido en la zona costera y en el país. Morena Valdez enfatizó que “entre el setenta y el ochenta por ciento de los visitantes que entran por el aeropuerto internacional Comalapa se vienen directo a Surf City porque ya tiene playa El Tunco, playa Punta Roca, playa El Zonte, playa Mizata, ya lo tiene posicionado”. Según la funcionaria, durante la realización del torneo —que reúne a la élite mundial del surf durante diez días en Punta Roca, con olas de hasta doce pies y acceso gratuito para el público—, se registra cien por ciento de ocupación en hoteles y restaurantes. “Solo aquí con ese torneo, para terminar de decirlo, este, cien por ciento de ocupación todos los hoteles aquí, cien por ciento de ocupación todos los restaurantes”, precisó. Este flujo beneficia de manera directa a la cadena de valor local y se extiende a otros destinos turísticos, como cascadas, volcanes y rutas de montaña, diversificando el impacto positivo en diferentes regiones del país.

El Surf City El Salvador Pro cuenta con acceso gratuito, una zona para espectadores y actividades familiares durante los diez días de competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El posicionamiento internacional de El Salvador como destino de surf se refuerza con la presencia de patrocinadores y la cobertura global de la competencia, según explicó Valdez en entrevista en Diálogo. La ministra apuntó que “este año la diferencia ha sido que han venido con sus sponsors, con sus patrocinadores. Entonces, hemos visto un posicionamiento aún más grande en este ST de la WSL, porque todos los patrocinadores de todo el mundo de estos surfistas que cotizan, obviamente, están transmitiendo en vivo, están, eh, promocionándonos en redes sociales, están hablando de El Salvador, pero no solo de Punta Roca, sino que todas las playas”.

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El torneo se realiza durante una ventana de diez días seleccionada por la World Surf League (WSL), debido a las condiciones de la ola de Punta Roca. “La WSL elige El Salvador porque es una ola derecha, tubular, además con una ola constante y consistente”, subrayó la ministra. Las autoridades aplicaron medidas de seguridad ante el sistema atmosférico que llevó a declarar alerta amarilla en la franja costera. “Protección Civil colocó una alerta amarilla para prevenir precisamente y sobre todo en la zona costero marina y obviamente nosotros estamos, ya estamos preparados para cualquier emergencia”, explicó Valdez. Las condiciones meteorológicas permitieron olas de hasta doce pies de altura, lo que favoreció el desarrollo de la competencia. “Vamos a tener olas de ocho, diez, hasta doce pies, que nos va a permitir ver show de tubos y de maniobras que los surfistas hacen”.

Morena Valdez afirmó que entre el 70 y el 80 por ciento de los visitantes que llegan por el aeropuerto internacional Comalapa se trasladan a Surf City. (Foto: Ministerio de Turismo)

El acceso al evento es gratuito, con una zona especial para espectadores y actividades familiares. Participan surfistas de talla mundial, y las condiciones técnicas de la ola favorecen maniobras de alto nivel.

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Integración y beneficio de las comunidades locales

El impacto de Surf City trasciende la actividad turística y deportiva, ya que la integración de las comunidades se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política, según lo detallado por las autoridades. “Surf City no es una calle, no es una ciudad, es una estrategia que tiene estos tres grandes componentes: infraestructura, talento humano, fortalecimiento del tejido social comunitario”, remarcó la ministra.

Para potenciar los beneficios, se han implementado programas de capacitación como GastroLab y cursos de idiomas, que preparan a los habitantes para aprovechar las oportunidades que surgen con el crecimiento del turismo. “Con las comunidades hemos trabajado para incluirlos con programas como GastroLab, con programas de capacitación en idiomas, porque necesitamos fortalecer ese talento humano”, explicó Valdez.

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Los proyectos sociales abarcan desde la atención a zonas vulnerables hasta la gestión de soluciones de vivienda para familias en áreas de riesgo. “Con el Ministerio de Vivienda se hizo un proyecto en conjunto y esa gente ya no va a vivir ahí, sino que va a vivir en un proyecto de vivienda social”, destacó la ministra. El proceso de traslado y adaptación está acompañado por psicólogos y sociólogos, con el objetivo de asegurar una inclusión social efectiva. “Hemos trabajado con psicólogos, con sociólogos, que vemos y venimos a incluirlos en la comunidad”.

La estrategia Surf City incluye infraestructura, talento humano y fortalecimiento del tejido social comunitario mediante programas como GastroLab y cursos de idiomas. (Foto: Ministerio de Turismo)

La participación comunitaria se manifiesta tanto en las tareas de operación y mantenimiento de instalaciones como en la creación de espacios lúdicos y deportivos para jóvenes. Estas acciones buscan generar alternativas de desarrollo y erradicar problemáticas históricas en la zona costera.

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La política Surf City también promueve el desarrollo de infraestructura bajo criterios de sostenibilidad ambiental y participación social. Se han construido centros de alto rendimiento y cabinas de transmisión, junto con la apertura de espacios públicos gratuitos para la práctica deportiva y la recreación. “Este es un desarrollo que se está haciendo pensado en la sostenibilidad medioambiental. Eso es importantísimo decirlo”, afirmó la ministra. Cada proyecto está orientado a equilibrar el crecimiento turístico, la protección ambiental y el bienestar comunitario, con el propósito de generar beneficios permanentes más allá del evento.

Rol del ISTU y transformación de los parques nacionales

El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) ha tenido un papel clave en la transformación de los espacios públicos y la dinamización del turismo interno. Eny Aguiñada, presidenta del ISTU, destacó que “en estos últimos, bueno, lo que llevamos ahorita de gestión, en siete años hemos invertido más de veinte millones en, en los parques que hemos justamente intervenido de ciento ochenta grados”.

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Aguiñada explicó que el enfoque actual prioriza la seguridad, el orden y la calidad de la experiencia: “Ahora, gracias a la apuesta por la seguridad y la calidad, se implementaron políticas como cero tolerancia al alcohol y también libre de humo en los parques nacionales para poder garantizar el sano esparcimiento”. Señaló que “el año pasado nosotros cerramos con cuatro punto cinco millones de visitantes a la red de parques del ISTU”.

El ISTU informó que invirtió más de veinte millones en parques nacionales, aplicó políticas de cero tolerancia al alcohol y libre de humo, y cerró el año pasado con 4.5 millones de visitantes. (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El impacto es principalmente para la población local: “Los parques nacionales están gestionándose específicamente para los salvadoreños. El noventa y cinco por ciento de ese cuatro punto cinco millones de visitantes somos salvadoreños y lo, y el resto es extranjeros”.

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La diversificación de actividades y experiencias es parte del enfoque de ISTU. Los parques ofrecen espacios gastronómicos, actividades culturales y recreativas, integrando a las comunidades. “Las personas vivan una experiencia memorable, que los haga regresar, que los haga recomendar sus parques nacionales”, afirmó Aguiñada. Durante el Surf City El Salvador Pro se programaron actividades familiares, ferias gastronómicas y espacios para emprendedores, todo con acceso gratuito.