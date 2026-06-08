Política

Patadas, empujones y trompadas a una mujer: escándalo entre taxistas y choferes de apps en el Concejo Deliberante de Mar del Plata

La violenta pelea se registró esta mañana, mientras se desarrollaba una sesión de la Comisión de Movilidad Urbana. Las imágenes

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Escándalo entre choferes de Uber y taxistas en el Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata

La sesión de la Comisión de Movilidad Urbana que se desarrollaba este lunes en el Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata, durante la cual se llevaba a cabo el tratamiento de proyectos para regular las aplicaciones de viajes, terminó en un absoluto escándalo. Taxistas y referentes de las apps se trenzaron a golpes de puño en el recinto, y todo quedó registrado por las cámaras de la transmisión que se podía seguir a través de la plataforma YouTube.

El conflicto, según consigna el medio marplatense 0223.com.ar, se originó en el sector donde se suelen ubicar los asistentes, y en pocos segundos escaló a una impresionante batalla campal entre choferes de taxis y conductores de aplicaciones de viajes.

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Muchachos, por favor”, se escucha implorar en el video que encabeza esta nota al presidente de la comisión, Guido García (Coalición Cívica), en medio de la violenta disputa.

En el centro de la escena aparece un hombre vestido con sweater de color blanco, pantalón marrón y zapatillas blancas. Se trata de Facundo Setzes, referente de los choferes de apps, quien en pocos minutos pasó de exponer su postura a protagonizar las piñas. Desencajado, no solo le pegó a algunos taxistas presentes en la sala, sino que además -tal cual muestra la grabación- le propinó golpes de puño en el rostro a una mujer.

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Escándalo entre choferes de Uber y taxistas en el Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata
El momento en que Facundo Setzes le pega a una mujer en medio del escándalo.

De acuerdo a la información consignada por el portal marplatense, el temario de la sesión inició con el tratamiento del proyecto que impulsan desde la Coalición Cívica, el cual apunta a regular el funcionamiento de las apps en General Pueyrredon. Luego se abordó una propuesta de la Unión Cívica Radical para modificar la regulación vinculada a taxistas, en la cual se insiste en la necesidad de contar con la repuesta del gobierno.

Sin embargo, la tensión en la sala escaló cuando llegó el turno de debatir sobre el tercer punto de la reunión, una propuesta de la Asociación Civil Conductores Unidos, que nuclea a trabajadores de Apps y que tienen un proyecto propio para regular su actividad. En pocos segundos, la situación se desmadró por completo y derivó en uno de los mayores escándalos de los últimos años en el Concejo Deliberante municipal.

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