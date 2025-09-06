Epic Games Store confirma qué juegos podrán descargarse sin pagar del 11 al 18 de septiembre de 2025

La plataforma Epic Games regresa con nuevos juegos para regalar. - créditos Epic Games Store

Durante septiembre de 2025, la Epic Games Store continúa con su estrategia de atraer a los jugadores de PC ofreciendo títulos gratuitos cada semana. La plataforma, que desde hace años se ha consolidado como un competidor directo en el mercado digital de videojuegos, liberará tres nuevos juegos que estarán disponibles para todos los usuarios entre el 11 y el 18 de septiembre, siempre y cuando los reclamen dentro del plazo estipulado.

La propuesta forma parte de la política que Epic mantiene desde 2018, cuando comenzó a regalar títulos periódicamente para ampliar su base de jugadores. Una vez canjeados, los juegos permanecen en la biblioteca del usuario de forma indefinida, sin costos adicionales.

La selección de la próxima semana incluye tres videojuegos de géneros muy diferentes, con el objetivo de atraer tanto a quienes prefieren la acción intensa como a quienes buscan experiencias más tranquilas o estratégicas.

Epic Games Store ofrece juegos gratis semanalmente. (GameRant)

El primero es Ghostrunner 2, un título de acción en primera persona que combina velocidad, combates intensos y ambientación futurista. Los jugadores toman el papel de un ciberninja equipado con habilidades especiales que le permiten enfrentarse a enemigos poderosos y superar escenarios de alto riesgo. Este lanzamiento, que ya cuenta con buena recepción crítica, se caracteriza por su ritmo acelerado y su exigencia en cuanto a reflejos y precisión.

Por otro lado, Monument Valley 2 aporta un contraste total. Se trata de un juego de puzles con un estilo artístico minimalista, que propone resolver enigmas mediante la manipulación de arquitecturas imposibles. La historia acompaña a Ro y su hija en un viaje a través de escenarios oníricos, donde cada nivel se convierte en una experiencia visual y auditiva que invita a la reflexión más que a la competencia.

Finalmente, The Battle of Polytopia completa el paquete con un enfoque estratégico. En este título, los jugadores deben liderar a una tribu en un mapa dividido en casillas, expandiendo su territorio, desarrollando nuevas tecnologías y enfrentándose a tribus rivales en batallas por turnos. Con un estilo visual sencillo pero efectivo, el juego ha recibido múltiples premios por su capacidad de condensar la estrategia clásica en partidas rápidas y accesibles.

The Battle of Polytopia.

Una estrategia para fidelizar jugadores

La política de juegos gratuitos ha sido uno de los principales atractivos de la Epic Games Store, que busca diferenciarse de otras plataformas de distribución digital como Steam. Cada semana, la compañía libera uno o varios títulos de renombre o de corte independiente, lo que ha permitido a muchos jugadores acceder a un catálogo diverso sin necesidad de realizar compras.

Este modelo no solo amplía la base de usuarios, sino que también sirve de vitrina para los desarrolladores, que logran visibilidad entre millones de personas. En muchos casos, los títulos ofrecidos gratuitamente experimentan un incremento en ventas de contenido adicional o secuelas posteriores.

Epic Games regala videojuegos semanalmente para atraer a más jugadores.

Lo que se espera para el resto del mes

Aunque de momento se han confirmado los juegos que estarán disponibles entre el 11 y el 18 de septiembre, la expectativa se mantiene sobre cuáles serán los siguientes títulos que Epic Games pondrá a disposición de los jugadores en las semanas posteriores. Tradicionalmente, la empresa anuncia con algunos días de anticipación las nuevas adiciones, lo que mantiene la atención constante en su plataforma.

En paralelo, Prime Gaming —el servicio de Amazon incluido con Prime Video— también anunció su catálogo de títulos gratuitos para septiembre, lo que refleja la creciente competencia entre plataformas que buscan atraer a los jugadores con beneficios adicionales.