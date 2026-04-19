Adiós a los espías en WhatsApp: la función que debes revisar todos los días para evitar robos

WhatsApp cuenta con varias herramientas para reducir riesgos y ataques contra la privacidad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

La popularidad y uso masivo de WhatsApp ha atraído la atención de ciberdelincuentes y personas interesadas en espiar conversaciones ajenas. Ante esto, la revisión diaria de los dispositivos vinculados en la configuración de la app es una medida clave para evitar espías, robos de cuentas y proteger la privacidad de los usuarios.

Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, este paso permite detectar accesos no autorizados y cerrar sesiones sospechosas antes de que se produzcan daños mayores.

La función de dispositivos vinculados está al alcance de todos los usuarios. Su consulta cotidiana puede marcar la diferencia entre mantener el control de la cuenta o perderla ante extraños malintencionados.

El listado de dispositivos conectados revela si extraños han accedido a la cuenta y permite cerrar sesiones sospechosas de inmediato. (Foto: WhatsApp)

Esta medida acompañada con la adopción de buenas prácticas en la gestión de la cuenta y la configuración de privacidad es determinante para garantizar la seguridad de la información y prevenir delitos digitales.

Por qué es clave revisar los dispositivos vinculados en WhatsApp

Esta función, disponible al pulsar el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y acceder al menú correspondiente, permite cerrar sesiones en dispositivos desconocidos o que ya no se usan.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, eliminar cualquier aparato sospechoso reduce el riesgo de espionaje y suplantación de identidad en chats personales y grupales. Si una persona ajena logra acceder a la cuenta, puede leer mensajes, hacerse pasar por el titular y cometer fraudes.

Además, WhatsApp envía una notificación si alguien intenta registrar la cuenta en otro dispositivo con el mismo número, lo que brinda una capa adicional de protección y alerta inmediata.

Qué precauciones tomar con el código de verificación y el PIN de WhatsApp

El códigos de verificación de WhatsApp permite registrar la cuenta en un nuevo dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

El código de registro y el PIN de verificación en dos pasos figuran entre los datos más sensibles de la cuenta de WhatsApp. El Centro de Ayuda de la plataforma advierte que nunca se deben compartir con extraños, ni siquiera con personas de confianza, porque su divulgación abre la puerta al secuestro de la cuenta.

Asimismo, activar la verificación en dos pasos y proporcionar una dirección de correo de recuperación representa una medida fundamental. De este modo, si se olvida el PIN, se puede restablecer de forma segura. Expertos sugieren mantener estos datos almacenados en un lugar seguro y no utilizar combinaciones fáciles.

Cómo configurar correctamente la privacidad de la cuenta de WhatsApp

Cada usuario puede decidir quién accede a su información personal dentro de WhatsApp. En el menú de privacidad, accesible desde los ajustes de la aplicación, se pueden modificar parámetros como la hora de última vez, la foto de perfil, la información y los estados.

Es clave ocultar información de WhatsApp a sujetos desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) explica que las opciones permiten elegir entre mostrar estos datos a todos, solo a los contactos o a nadie, lo que limita la visibilidad ante personas desconocidas.

La gestión exhaustiva de estos aspectos evita que extraños obtengan detalles personales o rastreen la actividad del usuario. Es clave seleccionar “Mis contactos” para la mayoría de las opciones y emplear las restricciones adicionales en los estados, para compartir contenido solo con grupos seleccionados.

Por qué se debe desactivar la descarga automática en WhatsApp

La descarga automática de archivos representa una vía de ingreso para virus y enlaces maliciosos. El menú “Almacenamiento y datos” permite configurar qué tipo de archivos se descargan según el tipo de conexión: datos, WiFi o en itinerancia.

Virus se pueden infiltrar en el dispositivo a través de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas y los fraudes suelen aprovechar archivos adjuntos y enlaces disfrazados. El INCIBE sugiere deshabilitar la descarga automática de archivos que no sean de confianza y examinar cualquier enlace recibido antes de abrirlo. Es esencial mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo y contar con una solución antivirus.

Qué cuidados tener durante las videollamadas y el envío de información privada

Las videollamadas de la aplicación usan cifrado de extremo a extremo, lo cual garantiza cierto nivel de seguridad. No obstante, el INCIBE resalta la importancia de evitar mostrar documentos personales, facturas, DNI o cualquier material sensible frente a la cámara.

Otro punto que se debe considerar es que no se debe compartir contenido íntimo, porque existe el riesgo de sextorsión y difusión no autorizada de imágenes o videos.