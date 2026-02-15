¿Te hackearon WhatsApp? Así puedes saberlo y recuperar tu cuenta

WhatsApp refuerza la seguridad y ofrece herramientas para prevenir el robo de cuentas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ataques a cuentas de WhatsApp se han multiplicado durante los últimos años, afectando a millones de usuarios que dependen de la plataforma para comunicarse y gestionar información personal y profesional.

La facilidad con la que los ciberdelincuentes pueden apropiarse de una cuenta, suplantar la identidad de la víctima y solicitar dinero a sus contactos convierte al hackeo en una amenaza cotidiana. Por eso, es fundamental saber cómo detectar si tu cuenta ha sido vulnerada y qué pasos seguir para recuperarla y protegerla en el futuro.

La importancia de actuar rápido radica en que, si no se reacciona a tiempo, los atacantes pueden utilizar tu perfil para extorsionar a tus contactos, acceder a datos sensibles o incluso bloquearte el acceso por completo.

WhatsApp implementa funciones avanzadas para combatir el hackeo y proteger la privacidad de los usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp, propiedad de Meta, ha implementado recomendaciones y funciones de seguridad para ayudar a los usuarios a enfrentar este tipo de incidentes.

Señales de que tu cuenta de WhatsApp fue hackeada

Detectar una intrusión a tiempo es clave para minimizar el daño. Existen varios indicios que pueden alertarte de un posible hackeo de tu cuenta de WhatsApp:

Cierre inesperado de sesión: Si la aplicación se cierra de manera repentina en tu teléfono u otro dispositivo y recibes una solicitud de verificación de número, es posible que alguien intente acceder a tu cuenta desde otro lugar.

Mensajes o fotos extrañas: Si aparecen mensajes, imágenes o archivos enviados a tus contactos que no reconoces haber enviado, es una señal clara de que alguien más controla tu cuenta.

Cambios en perfil o estado: Modificaciones en tu foto, nombre, estado o información personal sin tu autorización pueden indicar actividad ajena.

Conexiones en horarios inusuales: Si tus contactos te ven conectado a horas en las que no sueles usar la aplicación, o si recibes alertas sobre actividad sospechosa, consulta con alguien de confianza para verificar la situación.

Qué hacer si tu cuenta fue hackeada

Si confirmas que tu cuenta ha sido comprometida, WhatsApp recomienda una serie de pasos para recuperar el control y proteger tu información:

La plataforma aconseja activar medidas de seguridad, estar atento a mensajes sospechosos y gestionar sesiones abiertas para reducir el riesgo de robo de identidad digital - (Imagen ilustrativa Infobae)

Desinstala y reinstala la aplicación: Elimina WhatsApp de tu dispositivo y vuelve a instalarla. Durante el proceso de inicio de sesión, verifica tu número y sigue las instrucciones para recuperar el acceso.

Activa la verificación en dos pasos: Desde Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos, crea un PIN de seis dígitos y añade una dirección de correo electrónico. Esto añade una capa extra de seguridad y dificulta futuros accesos no autorizados.

Informa a tus contactos: Si los atacantes han solicitado dinero o compartido mensajes sospechosos desde tu cuenta, avisa a tus contactos para que no caigan en posibles fraudes y sepan que no fuiste el autor de los mensajes.

Revisa las sesiones activas: Accede a Ajustes > Dispositivos vinculados para verificar si hay sesiones abiertas en dispositivos que no reconoces. Si encuentras alguna sospechosa, ciérrala inmediatamente.

Consejos para prevenir futuros hackeos

Prevenir es fundamental para mantener segura tu cuenta de WhatsApp. La plataforma recomienda no compartir nunca los códigos de verificación, ya que los ciberdelincuentes suelen intentar obtenerlos para tomar el control de la cuenta.

Seguridad digital en WhatsApp: Herramientas tecnológicas y consejos para evitar el robo de cuentas - REUTERS/Dado Ruvic

Además, es importante desconfiar de mensajes sospechosos y evitar hacer clic en enlaces que soliciten información personal, contraseñas o accesos. Mantener actualizado el número de teléfono y el correo electrónico asegura que la cuenta tenga opciones de recuperación en caso de olvido de PIN o necesidad de restaurar el acceso.

También se debe revisar periódicamente las sesiones abiertas en WhatsApp Web y cerrar aquellas que no se utilicen o no se reconozcan. Por último, es recomendable actualizar la aplicación con regularidad, ya que las nuevas versiones suelen incluir parches que corrigen vulnerabilidades y refuerzan la seguridad.

Qué hacer si recibes correos de restablecimiento no solicitados

Si recibes correos electrónicos para restablecer tu PIN de verificación en dos pasos o tu código de registro sin haberlo solicitado, ignora esos mensajes y nunca hagas clic en enlaces desconocidos. Estos intentos suelen ser maniobras de los atacantes para obtener acceso a tu cuenta.

La seguridad de tu cuenta de WhatsApp depende en gran medida de tus hábitos digitales y de la rapidez con la que respondas ante cualquier señal de alarma. Mantener activada la verificación en dos pasos, revisar regularmente tus sesiones y ser cauteloso con los mensajes y enlaces sospechosos son prácticas esenciales para proteger tu información y evitar el hackeo.