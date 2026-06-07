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El posteo de Anto Roccuzzo que hizo furor antes del Mundial: familia, foto sensual y una camiseta especial de Messi

La esposa del astro rosarino cautivó a los seguidores con varias postales

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Parte de la familia de Lionel Messi (Instagram)
Parte de la familia de Lionel Messi (Instagram)

Mientras Lionel Messi se prepara para disputar su sexto Mundial con la camiseta de la selección argentina, Antonela Roccuzzo cautivó a sus seguidores y los del astro rosarino con una serie de imágenes en su cuenta de Instagram.

La publicación, que Antonela eligió acompañar con la leyenda: “Mix” y un corazón blanco, incluyó varias fotos. En una de ellas, se los pudo ver juntos al lado de su hijo más chico, Ciro. Luego, algunas imágenes de ella y, particularmente, una llamó la atención e hizo furor: posó en bikini tomando sol y se tapó la cara con un piluso.

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Antonela Rocuzzo compartió varias fotos en Instagram
Antonela Rocuzzo compartió varias fotos en Instagram

El carrete no se detuvo allí. Roccuzzo mostró una camiseta especial con la cara de Messi, en una sesión icónica: la que hizo posando con los ocho anillos del Balón de Oro, en réplica de una fotografía histórica de Bill Russell, la leyenda de los Boston Celtics que ganó once títulos de la NBA a lo largo de su carrera.

Cada anillo tiene un diseño que remite a un momento puntual de la trayectoria del rosarino. El del año 2009 lleva el nombre “El Beso”, en alusión al festejo de Messi en la final de la Liga de Campeones contra el Manchester United en Roma, su primera orejona. El de 2010, “Apunta Al Cielo”, recuerda el gesto del 10 mirando hacia arriba, un homenaje a su abuela Celia. El de 2011 lleva la inscripción “GOAT”. El de 2012 tiene grabado el número 91, en referencia al récord de goles que el delantero marcó ese año con la camiseta del Barcelona.

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La camiseta especial
La camiseta especial

El de 2015 conmemora su cuarta y última Champions League. El de 2019 evoca su última Bota de Oro —la sexta, siendo el máximo ganador histórico de ese galardón—. El de 2021 celebra la Copa América conseguida con la selección argentina. Y el de 2023 lleva las tres estrellas de Argentina campeón del mundo en Qatar 2022.

Por otro lado, tras quedar fuera de la convocatoria para el amistoso ante Honduras, Messi realizó un trabajo físico compensatorio en el campo del Kyle Field de Texas, el mismo estadio donde la selección argentina venció 2-0 a los centroamericanos en un partido preparatorio para la Copa del Mundo 2026.

El preparador físico Luis Martín organizó una serie de corridas intermitentes —denominadas internamente “pasadas”— para equilibrar la carga de los jugadores que no sumaron minutos. Junto a Messi corrieron los juveniles Ignacio Ovando y Simón Escobar, más Nicolás González. También se incorporaron algunos futbolistas que habían ingresado brevemente durante el partido: Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán y José Manuel López.

La ausencia del capitán en el banco y en el campo respondió a una precaución médica. Messi había sufrido una contractura en el isquiotibial izquierdo durante su último partido con el Inter Miami, el 25 de mayo, lo que lo obligó a retirarse antes del final de ese encuentro. Si bien llegó a Estados Unidos y se entrenó rápidamente con el grupo, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo ante los hondureños.

El DT Lionel Scaloni lo preservó en el banco durante los 90 minutos y todo apunta a que lo pondrá de titular el martes 9 de junio, cuando Argentina enfrente a Islandia en Alabama.

El lunes, la delegación cerrará la semana de trabajo con un entrenamiento a puertas cerradas en Ellis Field. Luego del duelo ante Islandia, Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio ante Argelia, completará la fase de grupos el lunes 22 contra Austria y cerrará el sábado 27 frente a Jordania.

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