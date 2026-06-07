República Dominicana: un intento de amotinamiento en el penal Las Parras fue contenido tras una incautación en el área de visitas

El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras activó los protocolos de seguridad tras un incidente en el área de visitas familiares.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra, fue escenario este sábado de un incidente que activó los protocolos de seguridad. La jornada transcurrió bajo estricta vigilancia tras detectarse una acción irregular en el área de visitas, lo que generó tensión entre los internos y requirió la intervención del personal penitenciario.

El hecho se originó cuando el personal de seguridad del centro detectó a una mujer que intentaba introducir una sustancia prohibida a la cárcel. La mujer, quien acudió al penal acompañada de su hija de 11 años durante el horario de visitas familiares, fue sorprendida en flagrante delito al intentar entregar un paquete a un privado de libertad. Las autoridades procedieron a su arresto inmediato y la entregaron al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. El nombre de la implicada se mantiene en reserva para proteger la identidad de la menor.

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La sustancia interceptada fue encontrada en poder de un interno que intentaba salir del área de visita infantil portando un paquete cilíndrico en sus partes íntimas. El personal de vigilancia incautó el envoltorio, que por sus características físicas, olor y textura, se presume que contenía marihuana. Las autoridades iniciaron los procedimientos para someter al privado de libertad a la acción de la justicia por este hecho.

Una mujer fue arrestada en el CCR Las Parras por intentar introducir una sustancia prohibida durante una visita al penal de San Antonio de Guerra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la incautación de la sustancia, se registró un intento de amotinamiento en algunos módulos del penal. Un grupo de internos intentó alterar el orden del recinto en respuesta a la medida de control y la detención del compañero. La situación fue contenida por el equipo de seguridad penitenciaria, que contó con el respaldo de las autoridades del centro. El despliegue permitió restablecer el orden y asegurar la normalidad en las instalaciones.

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El episodio activó una serie de evaluaciones internas por parte del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). El objetivo es determinar las responsabilidades de los involucrados, conforme a los procedimientos institucionales establecidos y el marco legal vigente.

Este domingo, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), informó que se han suspendido las visitas que no sean estrictamente conyugales y para la entrega de medicamentos.

El CCR Las Parras, construido para aliviar la sobrepoblación de La Victoria en República Dominicana, tiene capacidad para más de dos mil internos. (Foto cortesía Dirección General de Prisiones)

El CCR Las Parras es uno de los más recientes megacomplejos penitenciarios de la República Dominicana. Este centro fue construido con la finalidad de sustituir y aliviar la sobrepoblación del penal de La Victoria, uno de los más antiguos y saturados del país. La edificación del complejo en el municipio de Guerra, provincia de Santo Domingo, representa una de las principales apuestas del sistema penitenciario para mejorar las condiciones de reclusión y seguridad.

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En cuanto a su capacidad, el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras fue diseñado para albergar a más de dos mil internos, con instalaciones modernas y áreas diferenciadas para visitas, educación y reinserción social. La infraestructura permite un manejo más eficiente de la población penitenciaria y facilita la aplicación de protocolos de seguridad, como los implementados en el reciente incidente.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante en el penal y han reiterado su compromiso con el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la prevención de actos ilícitos dentro de las cárceles del país. Las investigaciones sobre el caso continúan para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes.

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