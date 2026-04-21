Cuáles son los 7 desafíos que enfrentará Apple en su nueva etapa sin el liderazgo de Tim Cook

John Ternus asumirá en septiembre como máximo directivo de Apple.

Esta semana una noticia sacudió al mundo corporativo global: Tim Cook anunció que dejará el liderazgo de Apple como director ejecutivo para dar paso a John Ternus como sucesor como presidente ejecutivo, para iniciar así una nueva etapa en el gigante tecnológico de Cupertino tras 15 años de innovación en iPhone y consolidar la compañía como una de las más valiosas e influyentes en la actualidad.

En plena celebración del 50 aniversario de Apple, la tecnológica decidió dar un giro a su estructura ejecutiva. Ternus, actual responsable de la unidad de hardware, se convertirá en el nuevo consejero delegado de la compañía de la manzana a partir del 1 de septiembre.

Como muchos esperaban, John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Apple, asumirá como nuevo CEO el 1 de septiembre

Tim Cook fue nombrado CEO en agosto de 2011, momento en que tomó las riendas de la tecnológica meses antes de que la muerte del legendario Steve Jobs, quien falleció el 5 de octubre, a los 56 años de edad. Cook ya se había desempeñado al frente a la dirección de la empresa en varias ocasiones, ante las ausencias médicas de Jobs ocasionadas por su larga enfermedad de páncreas.

Los 7 desafíos que enfrentará John Ternus

Apple es hoy es la tercera compañía global por capitalización bursátil, detrás de NVDIA y Alphabet. En abril, las acciones de la firma de la manzanita avanzaron un 10%, de la mano de la tendencia general del panel tecnológico Nasdaq. Las acciones de Apple, en los USD 270, no sufrieron alto impacto con las novedades en torno a su cúpula y a se mantiene próximas a su récord de USD 288 del 3 de diciembre de 2025.

“Los inversores lo verán con recelo, ya que se trató de un nombramiento repentino como presidente ejecutivo y, claramente, existía una presión para que se produjeran cambios en la alta dirección. Será difícil encontrar un reemplazo adecuado, y el momento en que Cook abandonó su puesto como CEO podría tener sentido, pero también genera interrogantes”, afirmó Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush, en una nota a clientes.

Tim Cook se desempeñó durante 15 años como CEO de Apple.

Apple está llevando a cabo una importante transición en su estrategia de IA, y la marcha de Cook, su legendario CEO durante muchos años, resulta sorpresiva para los analistas. Apple sentía una creciente presión para desarrollar una estrategia de IA exitosa, y Cook debe sentir que, de cara a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC por sus sigas en inglés) que se realizará en junio​, ahora se dan las condiciones para ceder el mando. Cook deja un legado imborrable en Cupertino, y Ternus tendrá mucha presión para lograr el éxito desde el principio, especialmente en el ámbito de la IA.

Un reporte de Finance Yahoo estableció siete desafíos estratégicos que deberá afrontar Ternus al asumir como CEO de Apple:

1. Hacer que la IA de Apple sea relevante.

Ternus tendrá ventaja sobre Cook en este aspecto, pero necesita aprovecharla y no tener miedo de firmar otros acuerdos de colaboración. Apple y Google firmaron recientemente un acuerdo plurianual para integrar una versión personalizada del modelo de IA Gemini como la nueva base de Siri y Apple Intelligence. Se estima que esta colaboración generará mil millones de dólares anuales.

2. Preparar a Apple para la vida después del iPhone.

OpenAI adquirió oficialmente la startup de hardware de IA de Jony Ive, io Products, Inc., en mayo de 2025 por aproximadamente 6.500 millones de dólares para formar su división interna de dispositivos. A pesar de los recientes cambios de enfoque, se espera que OpenAIlance su primer dispositivo este año con la intención de competir con el iPhone. Ternus debe usar su amplio conocimiento en hardware para imaginar cómo será el futuro después del iPhone, y este futuro debe ir más allá del dispositivo plegable que, según los rumores, se presentará a finales de este año.

3. Reestructurar la plantilla de Apple en la era de la IA.

Grandes empresas tecnológicas como Oracle, Amazon y Meta están despidiendo personal masivamente en medio de la presión por adoptar flujos de trabajo basados en IA. Como es habitual con un nuevo CEO, Ternus podría aprovechar su nuevo cargo para reducir la plantilla de Apple y destinar esos ahorros a inversiones en crecimiento o acciones que beneficien a los accionistas. De hacerlo, Ternus se ganaría rápidamente el favor de los accionistas y de Wall Street, aunque los titulares no serían favorables. Se estima que Apple cuenta con 80.000 empleados en EEUU y más de 160.000 en todo el mundo.

4. El dilema de impulsar proyectos en materia de contenido para competir con Amazon y Netflix

Apple invirtió entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en contenido original para Apple TV+ desde su lanzamiento en 2019. Es una gran cantidad de dinero para pocos éxitos, salvo, por ejemplo, The Morning Show con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y la película de la Fórmula 1 con Brad Pitt. Ternus tiene que decidir si Apple quiere apostar fuerte por el contenido como Netflix y Amazon.

Apple se mantiene como un líder tecnológico global, con el gigante legado de Steve Jobs, fallecido en 2011.

5. Renovar el equipo directivo de Apple.

Es una práctica habitual para cualquier director ejecutivo entrante. Se cree que Ternus ya tiene los nombres de su equipo directivo preferido escrito en un documento.

6. Hazte amigo del presidente Trump, como hizo Tim Cook.

Tim Cook impartió una clase magistral sobre cómo trabajar con la coyuntura del impredecible gobierno de Donald Trump. Ternus no puede perder el tiempo hablando con Trump ni invirtiendo tiempo en construir esa relación.

7. Vínculo con el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Greg Abel.

Berkshire Hathaway, ahora dirigida por Greg Abel en lugar de Warren Buffett, admirador de Tim Cook, posee aproximadamente 228 millones de acciones de Apple. Esta participación está valorada en unos 62.000 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor inversión individual en la cartera de acciones de Berkshire por un margen considerable. Será beneficioso para Ternus establecer una sólida relación con el también nuevo CEO, Abel. No hay nada como contar con el respaldo de Berkshire, especialmente en tiempos difíciles.

Inteligencia Artificial y realidad mixta

Entre los dispositivos más novedosos que incorporó Apple recientemente, en la última etapa del liderazgo de Tim Cook, no se puede dejar de hablar de su visor de realidad mixta (RM) Apple Vision Pro, que fue lanzado en febrero de 2024, con un precio de 3.499 dólares y acceso a más de un millón de aplicaciones procedentes de iOS e iPadOS.

Este visor presenta una interfaz que retoma el lenguaje de diseño de iOS y Mac, se puede controlar con los ojos, las manos y la voz; e integra pantalla con sistema EyeSight, que proyecta la imagen de los ojos de quien lo utiliza.

Apple atraviesa una creciente presión para desarrollar una estrategia de IA exitosa

En lo relativo al la inteligencia artificial (IA), es uno de los campos en los que Apple se quedó atrás bajo la dirección de Cook y ante el auge de otras tecnológicas como es el caso de OpenAI, Meta o Google.

No obstante, ha marcado una revolución en sus sistemas operativos iOS, iPadOS, macOS y watchOS, principalmente, de la mano de Apple Intelligence, su menú de herramientas impulsadas por IA con opciones de escritura, resumen de mensajes o formas de edición de fotos, que llegó con iOS 18.1.

También pretende marcar una nueva experiencia de la mano de su asistente renovado Siri, que se espera que llegue este año 2026 para ofrecer una visión de IA integrada, de la mano de los modelos de Google Gemini.

Cook deja un legado imborrable en Cupertino, y Ternus tendrá mucha presión para lograr el éxito desde el principio, especialmente en el ámbito de la IA

Con todo, Tim Cook continuará como CEO de Apple durante los próximos meses en un periodo de transición, en el que se celebrará su conferencia anual de desarrolladores WWDC el 8 de junio y donde se dará a conocer su asistente Siri renovado, hasta que finalmente John Ternus asuma el relevo como director ejecutivo y Cook dé un paso a un lado para convertirse en presidente ejecutivo, desde donde continuará liderando la compañía.

Durante sus años de CEO, Cook lega uno de los que fue considerado dispositivo clave para la compañía. No es otro que el iPod, que perdió presencia en la estrategia de la compañía a causa de una evolución del mercado. Concretamente, se dejaron de fabricar en 2022 en favor de los servicios de streaming de música para los dispositivos móviles, con Apple Music.

Respecto a los iPhone, su dispositivo estrella, destaca el cambio de estrategia liderado por Cook hacia pantallas más grandes, en contraposición a la visión que tenía Steve Jobs. Sobre todo, desde la serie iPhone 6, cuando pasaron a ser ‘smartphones’ de 4,5 y 5,5 pulgadas, frente a los tamaños reducidos de los modelos anteriores como el iPhone 4. Siguiendo esta evolución, los últimos modelos de iPhone cuentan con pantallas de hasta 6,9 pulgadas, como es el caso del iPhone 17 Pro Max.

Lograr victorias tempranas podría ser clave para que Ternus gane credibilidad y disipe cualquier duda de que es la persona idónea para liderar al gigante tecnológico

Bajo su liderazgo, Apple también dio el salto estratégico a los chips propios con Apple Silicon que se lanzaron inicialmente con la versión M1 en los ordenadores MacBook Pro y Air de 13 pulgadas y el sobremesa Mac Mini.

La figura de Cook en la historia de Apple

Timothy Donald Cook, nacido en 1960, Alabama, Estados Unidos, es actualmente reconocido por su amplia y consolidada carrera tecnológica que, aunque alcanzó su punto más alto con Apple, comenzó mucho antes.

Su primera incursión laboral comenzó de la mano del gigante IBM (International Business Machines Corporation), donde pasó 12 años ocupando cargos directivos en la división de manufactura y distribución para Norteamérica y Latinoamérica. Después, se trasladó a la compañía de equipos electrónicos de alto rendimiento Intelligent Electronics y, tras ello, saltó a la compañía de ordenadores Compaq.

Desde finales de este año, el histórico directivo Tim Cook pasará a ser presidente ejecutivo del consejo de administración

Cook no pisó las instalaciones de los de Cupertino hasta el año 1998, cuando fue contratado por el entonces icono de Sillicon Valley y CEO de Apple, Steve Jobs.

Sus primeros pasos en Apple fueron como responsable de la cadena de suministro global, aunque también pasó por cargos como responsable de las ventas y operaciones mundiales de la compañía, así como del servicio y el soporte técnico de Apple en todos los mercados y países.

Igualmente, sus logros en la tecnológica incluyen la dirección de la división Macintosh de Apple, así como propiciar un impulso clave en el desarrollo continuo de las relaciones estratégicas con distribuidores y proveedores.

Desde que reemplazó a Steve Jobs en 2011, el directivo lidió con las expectativas de igualar la figura de genio tecnológico que ostentaba Jobs y, aunque quizá con otro estilo, ha conseguido consolidar Apple como una de las compañías más valiosas e influyentes del mundo en la actualidad.