Honduras

Honduras registra más de 120 incendios en 2026 y alerta por causas humanas

El departamento de Francisco Morazán figura entre los más afectados por incendios forestales en Honduras desde 2025

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Las altas temperaturas, la sequía y el viento mantienen el riesgo de incendios forestales, pese a la reducción de áreas afectadas en 2026.
Las altas temperaturas, la sequía y el viento mantienen el riesgo de incendios forestales, pese a la reducción de áreas afectadas en 2026.

En lo que va de 2026, ya se registran a la fecha, se han registrado 122 incendios forestales en la capital, con más de 1.355 hectáreas afectadas, de acuerdo con el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Aunque esta cifra es menor que la del mismo periodo de 2025 —cuando se reportaron más de 160 incendios y más de 4.900 hectáreas dañadas—, el problema persiste y requiere atención constante.

El fenómeno en el Distrito Central refleja la situación nacional. El ICF reportó que, solo entre enero y abril de 2025, Honduras enfrentó 468 incendios forestales que dañaron más de 16.200 hectáreas, siendo el departamento de Francisco Morazán uno de los más afectados. En 2024, el país alcanzó picos históricos, con más de 3.100 incendios y unas 223.000 hectáreas de bosque arrasadas.

Las autoridades estiman que más del 90 % de los incendios forestales en Honduras tienen origen humano, ya sea por quemas agrícolas no controladas, negligencia o acciones intencionales. Este patrón explica la recurrencia del problema a pesar de los operativos de prevención y control.

Uno de los focos más críticos actualmente se ubica en la zona de La Montañita-Truiquilapa, en la carretera hacia Danlí, cerca de Tatumbla, donde el fuego ha consumido amplias extensiones de bosque y requirió la intervención continua de brigadas hasta ser controlado.

Respuesta institucional y prevención

Para contener los incendios, diversas instituciones colaboran en el territorio. Equipos de la Alcaldía del Distrito Central, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas, el ICF y brigadas comunitarias trabajan en labores de control, enfriamiento y vigilancia para impedir la reactivación del fuego.

Equipos de la Alcaldía, COPECO, Bomberos y Fuerzas Armadas trabajan en conjunto para contener los incendios forestales en el Distrito Central.
Equipos de la Alcaldía, COPECO, Bomberos y Fuerzas Armadas trabajan en conjunto para contener los incendios forestales en el Distrito Central.

A nivel nacional, el ICF ha establecido más de 500 cuadrillas comunitarias y ha identificado más de 3,2 millones de hectáreas como zonas vulnerables a incendios forestales, lo que dimensiona el desafío para la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales en Honduras.

Impacto ambiental, económico y social

Los incendios forestales repercuten directamente en la vida de muchas comunidades que dependen del bosque para su sustento. Se estima que Honduras pierde entre 50.000 y 80.000 hectáreas de bosque anualmente, cifra que incluye tanto incendios como procesos de deforestación. Esta situación afecta los medios de vida rurales, la biodiversidad y la disponibilidad de recursos hídricos.

Aunque en 2026 el área afectada en el Distrito Central muestra una reducción respecto al año anterior, el riesgo permanece elevado. Las autoridades destacan que las altas temperaturas, la sequía y el viento facilitan la propagación del fuego ante cualquier descuido.

Llamado ciudadano y perspectivas

Vista trasera de un bombero con casco amarillo y uniforme mientras observa un gran incendio forestal con llamas y humo espeso entre los árboles
La capital hondureña suma 122 incendios forestales y más de 1.355 hectáreas afectadas en 2026, según el ICF.

Las instituciones involucradas reiteran el llamado a la población para que evite realizar quemas, no arroje colillas encendidas y reporte de inmediato cualquier incendio. La prevención y la denuncia oportuna siguen siendo fundamentales para limitar el daño ambiental y proteger la seguridad de las comunidades.

La experiencia de años recientes evidencia que la combinación de factores climáticos y actividad humana requiere una respuesta permanente y coordinada, así como una mayor conciencia social para reducir la incidencia de incendios forestales en Honduras.

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