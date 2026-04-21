Economía

Cuál fue la explicación que le dio el vicepresidente del BCRA a inversores extranjeros sobre la suba de la inflación

Vladimir Werning hizo una presentación en Washington, en la que detalló los motivos del aumento del índice de precios en los últimos meses

Guardar
Según Werning, la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja ajustes temporales de precios relativos. REUTERS/Agustin Marcarian
Según Werning, la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja ajustes temporales de precios relativos. REUTERS/Agustin Marcarian

El vicepresidente del Banco Central (BCRA),Vladimir Werning, hizo una presentación ante inversores en Washington, EEUU, y explicó los motivos de la aceleración de la inflación, que en marzo anotó 10 meses consecutivos al alza.

En primer lugar, el funcionario señaló que la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja ajustes temporales de precios relativos, ya que los precios internos de los combustibles “absorben un importante shock de precios por el lado de la oferta a nivel global”, considerando el conflicto en Medio Oriente.

En ese sentido, los riesgos geopolíticos “han generado un shock de precios generalizado por el lado de la oferta, lo que afecta las perspectivas de inflación en todo el mundo”, contextualizó Werning.

“Desde marzo, los precios locales de los combustibles han respondido rápidamente a los ajustes de precios internacionales debido a un entorno de precios basado en el mercado”, dijo. Por otra parte, aseguró que tanto el sector de la carne vacuna como las tarifas de los servicios públicos tuvieron un ajuste de precios relativos.

infografia

Más en detalle, “la integración comercial alineó más estrechamente los precios internos de la carne vacuna con los precios internacionales”, indicó. A su vez, “la normalización de las tarifas de servicios públicos también explica la dinámica del IPC en el corto plazo”, añadió.

En tanto, Werning sostuvo que el impacto de primera ronda en el IPC de los aumentos de precios por el lado de la oferta es visible, “pero las posturas fiscales y monetarias actúan como resguardo frente a la propagación de la inercia nominal”.

En resumen, “los shocks globales, la estacionalidad y la normalización de tarifas ejercieron presión alcista sobre el IPC”.

No obstante, el vicepresidente de la autoridad monetaria remarcó que no hay otros factores que ejerzan presión sobre el IPC, debido a que los precios se determinan por la oferta y la demanda específica de cada mercado.

Gráfico de barras digital de Infobae mostrando la inflación mensual de abril 2025 a marzo 2026, con 3,4% para marzo. Fondo con billetes desenfocados
Evolución de la inflación

También, Werning resaltó que las fluctuaciones en el tipo de cambio, impulsadas por la flotación cambiaria, el levantamiento de controles, la integración comercial, las elecciones y la geopolítica global, no afectaron de manera visible la dinámica del IPC y el mercado laboral. Consideró que esto es “un hito para una economía dolarizada”.

Hacia adelante, el funcionario planteó algunos factores que llevarían a la desaceleración de la inflación. Aseguró que el aumento de los precios de la carne vacuna se está desacelerando y que la suba previa no se replicó en los precios internos del cerdo o pollo, lo que, a su criterio, resalta el carácter de ajuste relativo de corto plazo, es decir, la ausencia de una inercia nominal persistente.

“El incremento en los precios de la carne vacuna por motivos estacionales internos (junto con factores globales) tiende a revertirse en los próximos meses”, proyectó Werning.

En términos generales, destacó que ante la ausencia de presiones inerciales, el sector privado prevé una disminución en la inflación en el corto plazo.

REM - BCRA
Las expectativas de inflación mensual, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)

En otro orden, afirmó que “a pesar de los shocks globales y los ajustes de precios relativos, la estabilidad en la tendencia subyacente del IPC favoreció la reducción continua de la tasa de pobreza”, dado los menores incrementos en los alimentos, “el financiamiento de programas sociales focalizados y la eliminación de la corrupción”, apuntó.

Además, Werning resaltó ante los inversores que el país acumuló USD 1.500 millones netos en reservas en los primeros meses de 2026 y que podría cerrar el año con USD 8.000 millones.

Este optimismo se sustenta en tres factores: la caída significativa en la compra de dólares por ahorristas tras las elecciones, la emisión de obligaciones negociables por USD 9.900 millones de empresas y los ingresos por proyectos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Destacó también que la financiación de la inversión extranjera directa y la repatriación de capitales tienen prioridad sobre el financiamiento de la deuda pública.

Temas Relacionados

bcravladimir Werninginflaciónpreciosúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuáles son los 7 desafíos que enfrentará Apple en su nueva etapa sin el liderazgo de Tim Cook

John Ternus sucederá a Tim Cook como CEO de la tercera compañía global por capitalización bursátil. Nuevos productos y el peso de las expectativas por el desarrollo de IA

Cuáles son los 7 desafíos que enfrentará Apple en su nueva etapa sin el liderazgo de Tim Cook

Nicolás Dujovne, exministro de Economía, dio su predicción para la inflación de 2026

El exfuncionario analizó la coyuntura global, los desafíos internos y la política monetaria, en una entrevista emitida por televisión

Nicolás Dujovne, exministro de Economía, dio su predicción para la inflación de 2026

Murió José Mastellone, el último hijo del fundador de La Serenísima

La muerte del último descendiente directo del fundador de compañía láctea, coincide con la salida definitiva de la familia de la empresa, tras la venta total a Arcor y Danone

Murió José Mastellone, el último hijo del fundador de La Serenísima

Luciano Laspina, presidente del Cippec: “La agenda que viene es ver cómo salimos de la lógica de las dos Argentinas”

El economista planteó los próximos desafíos de la política económica y destacó el potencial de crecimiento

Luciano Laspina, presidente del Cippec: “La agenda que viene es ver cómo salimos de la lógica de las dos Argentinas”

Prepagas: una por una, cuánto aumentarán en mayo y cómo impactarán en la inflación

Como todos los meses, las cuotas de la medicina privada tendrán subas en línea con la inflación, con diferencias entre empresas y regiones

Prepagas: una por una, cuánto aumentarán en mayo y cómo impactarán en la inflación
DEPORTES
Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Simeone no arriesga: Lookman y Sorloth, bajas ante el Elche y en duda para la Champions League

Los secretos del físico de Erling Haaland: su dieta de 6.000 calorías por día a base de corazón, hígado y una “poción mágica”

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

El ayudante de Úbeda reveló cómo es Riquelme en la intimidad y el impacto de Paredes en el plantel de Boca: “Entrega todo su ser”

TELESHOW
Murió Luis Puenzo a los 80 años, el director de La historia oficial que ganó el primer Oscar para Argentina

Murió Luis Puenzo a los 80 años, el director de La historia oficial que ganó el primer Oscar para Argentina

Andrea del Boca contó cómo sigue su salud tras su abrupta salida de Gran Hermano: “Volviendo a la realidad”

Entre risas y reclamos, la divertida discusión de los hijos de Pampita por un huevo de pascuas: “Quiero dinero”

Quién es Nicolás Trombino, el empresario que enamoró a Jesica Cirio y con quien tendrá un hijo

Quién es el ex participante de Gran Hermano que va a ser papá: la noticia que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Panamá impulsa estrategia para competir en servicios modernos, pero enfrenta brechas clave

Panamá impulsa estrategia para competir en servicios modernos, pero enfrenta brechas clave

El Departamento del Interior anunció medidas de emergencia para el río Colorado

Déficit fiscal en Panamá alcanza $1,110 millones en los primeros meses de 2026

El Salvador: COEXPORT reporta aumento en los costos de flete de hasta $400 por alza en los precios del combustible

Gobierno de Guatemala cancela licencia ambiental y convenio de proyecto universitario a la Universidad de San Carlos