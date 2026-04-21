Cuál fue la explicación que le dio el vicepresidente del BCRA a inversores extranjeros sobre la suba de la inflación

Según Werning, la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja ajustes temporales de precios relativos. REUTERS/Agustin Marcarian

El vicepresidente del Banco Central (BCRA),Vladimir Werning, hizo una presentación ante inversores en Washington, EEUU, y explicó los motivos de la aceleración de la inflación, que en marzo anotó 10 meses consecutivos al alza.

En primer lugar, el funcionario señaló que la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleja ajustes temporales de precios relativos, ya que los precios internos de los combustibles “absorben un importante shock de precios por el lado de la oferta a nivel global”, considerando el conflicto en Medio Oriente.

En ese sentido, los riesgos geopolíticos “han generado un shock de precios generalizado por el lado de la oferta, lo que afecta las perspectivas de inflación en todo el mundo”, contextualizó Werning.

“Desde marzo, los precios locales de los combustibles han respondido rápidamente a los ajustes de precios internacionales debido a un entorno de precios basado en el mercado”, dijo. Por otra parte, aseguró que tanto el sector de la carne vacuna como las tarifas de los servicios públicos tuvieron un ajuste de precios relativos.

Más en detalle, “la integración comercial alineó más estrechamente los precios internos de la carne vacuna con los precios internacionales”, indicó. A su vez, “la normalización de las tarifas de servicios públicos también explica la dinámica del IPC en el corto plazo”, añadió.

En tanto, Werning sostuvo que el impacto de primera ronda en el IPC de los aumentos de precios por el lado de la oferta es visible, “pero las posturas fiscales y monetarias actúan como resguardo frente a la propagación de la inercia nominal”.

En resumen, “los shocks globales, la estacionalidad y la normalización de tarifas ejercieron presión alcista sobre el IPC”.

No obstante, el vicepresidente de la autoridad monetaria remarcó que no hay otros factores que ejerzan presión sobre el IPC, debido a que los precios se determinan por la oferta y la demanda específica de cada mercado.

Evolución de la inflación

También, Werning resaltó que las fluctuaciones en el tipo de cambio, impulsadas por la flotación cambiaria, el levantamiento de controles, la integración comercial, las elecciones y la geopolítica global, no afectaron de manera visible la dinámica del IPC y el mercado laboral. Consideró que esto es “un hito para una economía dolarizada”.

Hacia adelante, el funcionario planteó algunos factores que llevarían a la desaceleración de la inflación. Aseguró que el aumento de los precios de la carne vacuna se está desacelerando y que la suba previa no se replicó en los precios internos del cerdo o pollo, lo que, a su criterio, resalta el carácter de ajuste relativo de corto plazo, es decir, la ausencia de una inercia nominal persistente.

“El incremento en los precios de la carne vacuna por motivos estacionales internos (junto con factores globales) tiende a revertirse en los próximos meses”, proyectó Werning.

En términos generales, destacó que ante la ausencia de presiones inerciales, el sector privado prevé una disminución en la inflación en el corto plazo.

Las expectativas de inflación mensual, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)

En otro orden, afirmó que “a pesar de los shocks globales y los ajustes de precios relativos, la estabilidad en la tendencia subyacente del IPC favoreció la reducción continua de la tasa de pobreza”, dado los menores incrementos en los alimentos, “el financiamiento de programas sociales focalizados y la eliminación de la corrupción”, apuntó.

Además, Werning resaltó ante los inversores que el país acumuló USD 1.500 millones netos en reservas en los primeros meses de 2026 y que podría cerrar el año con USD 8.000 millones.

Este optimismo se sustenta en tres factores: la caída significativa en la compra de dólares por ahorristas tras las elecciones, la emisión de obligaciones negociables por USD 9.900 millones de empresas y los ingresos por proyectos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Destacó también que la financiación de la inversión extranjera directa y la repatriación de capitales tienen prioridad sobre el financiamiento de la deuda pública.