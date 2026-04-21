Crimen y Justicia

Los violentos tuits de Valentín Alcida, el cordobés que mató de una puñalada a su novia Sophia Civarelli

El joven de 22 años posteaba contra el feminismo y la homosexualidad. De acuerdo a la investigación de la fiscal Ranciari, él asesinó a su pareja, estuvo horas junto al cuerpo y luego fue al departamento de una amiga, desde donde se tiró al vacío

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Una testigo afirma que Sophia Civarelli buscaba dejar la relación con Valentín Alcida por violencia
Una testigo afirma que Sophia Civarelli buscaba dejar la relación con Valentín Alcida por violencia

Valentín Alcida (22), el joven que de acuerdo a una investigación provincial mató de una puñalada a su novia Sophia Civarelli (22) y luego se suicidó en el departamento de una amiga que vive a trece cuadras, tenía una intensa actividad en X, donde compartía mensajes violentos. Para la fiscal Carla Ranciari, el femicidio lo cometió el jueves por la tarde, estuvo varias horas junto al cuerpo, adulteró la escena y recién en la madrugada del viernes fue al otro domicilio, donde se quitó la vida.

Mientras avanza la investigación, cuya hipótesis principal es la de femicidio seguido de suicidio, las amigas de Sophia adelantaron a los medios de comunicación que llevarán a cabo una movilización el próximo viernes a las 17 en la plaza 25 de Mayo de Rosario. También compartieron vía redes sociales una captura de los retuits y los posteos que hacía Valentín en su cuenta de X, apuntados contra el feminismo, personas de países vecinos y la homosexualidad.

Uno de los retuits de Alcida fue a un usuario que había posteado una bandera LGBTIQ+ prendida fuego, otro en el que se decía “Las putas de mierda se piensan que pueden vender contenido porno y encima tener una vida normal”.

“Los putos no deberían opinar”, tuiteó Alcida el 29 de junio del año pasado. El 11 de julio de 2025 también publicó: “Son abanderadas del empoderamiento para generar conflicto, pero cuando todo se complica, buscan al hombre protector, al que no dudaron de ensuciar, para que resuelva sus problemas, sobre todo los económicos. Así operan las que proclaman feminismo y odio al ‘macho’”.

Las amigas de Sophia Civarelli compartieron una serie de tuits de Alcida, señalado como el asesino
Las amigas de Sophia Civarelli compartieron una serie de tuits de Alcida, señalado como el asesino

Según los últimos datos de la investigación, el joven mató a Sophia de un puntazo en el cuello el jueves, entre las 18 y las 20, en función de la estimación hecha en el Instituto Médico Legal de Rosario, donde se hizo la autopsia de la víctima bajo protocolo de femicidio. El cuerpo de la chica fue encontrado el viernes a las 6 en el departamento en el que convivía la pareja, en 3 de Febrero al 2400.

La fiscal Ranciari, al cabo de varias medidas, estableció que el agresor modificó la escena antes de escribir una carta en la que dejó dicho que ella se había quitado y él “no había podido salvarla”. Recién a las 2 del viernes fue al departamento de una amiga en 3 de Febrero al 1100, desde donde llamó al 911 –pasadas las 4 de la madrugada– para decir que su novia se había suicidado y posteriormente se tiró desde altura.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que la autopsia y la pericia a los celulares de la pareja fueron clave para sostener que Alcida apuñaló a Sophia.

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