El Departamento del Interior anunció medidas de emergencia para el río Colorado

El gobierno de Estados Unidos adopta nuevas estrategias para mitigar el impacto de la sequía en las reservas de agua del suroeste (REUTERS/Caitlin Ochs)

El Departamento del Interior de Estados Unidos anunció nuevas y graves medidas de emergencia para preservar los niveles críticos de agua y garantizar la generación de energía en el sistema del río Colorado ante la sequía más extensa en dos décadas.

El plan, presentado el viernes, contempla limitar las liberaciones de Lake Powell al mínimo legal de 7.400 millones de metros cúbicos entre ahora y octubre, además de transferir hasta un tercio del volumen de agua almacenada en Flaming Gorge Reservoir ―cuya cuenca abarca la frontera entre Utah y Wyoming― durante un año.

Estas acciones buscan evitar que las reservas hídricas desciendan por debajo de los niveles necesarios para producir energía hidroeléctrica en la represa Glen Canyon, asegurando las entregas de agua a los estados dependientes de este sistema, según informó E&E News, el medio especializado en energía y medio ambiente.

La central hidroeléctrica de Glen Canyon se encuentra en alerta ante el riesgo de reducción en su capacidad operativa debido al descenso de los embalses (REUTERS/Rebecca Noble)

Las proyecciones del propio Departamento del Interior, citadas por E&E News, advierten que el nivel de Lake Powell podría caer por debajo de los 1.067 metros de elevación antes de agosto, umbral crítico para la infraestructura hidroeléctrica. En el peor de los escenarios, la caída podría producirse incluso en julio.

Si las reservas llegan a los 1.063 metros, la generación eléctrica en Glen Canyon se detendría, lo que amenaza no solo el suministro de energía sino la distribución de agua hacia Lake Mead, la principal fuente para Arizona, California y Nevada.

En respuesta, la intervención de emergencia busca aumentar la elevación de Powell en aproximadamente 16,5 metros. De cumplirse las previsiones meteorológicas, esto mantendría el nivel por encima del umbral crítico de 1.067 metros hasta abril de 2027, conforme a las estimaciones del Departamento del Interior recogidas por E&E News.

Así, el gobierno federal asume un control sin precedentes de los trasvases hídricos en el río Colorado para evitar el colapso energético y el corte de suministros a millones de habitantes del suroeste estadounidense.

El segundo mayor embalse del país enfrenta una disminución histórica en sus niveles, clave para el suministro de agua y energía en la región (REUTERS/Rebecca Noble)

El destino de Lake Powell y Lake Mead ante las nuevas restricciones

La restricción de liberaciones desde Lake Powell implica que Lake Mead sufrirá una caída en sus niveles hídricos más acelerada. Esta disminución podría afectar la generación de energía en la represa Hoover, fundamental para la región.

En palabras del Departamento del Interior, reproducidas por E&E News: “La reducción de caudales desde Powell podría traducirse en hasta un 40% de disminución en la capacidad generadora hidroeléctrica de la represa Hoover, tan pronto como este otoño".

Esto pondría en riesgo directo a los sistemas eléctricos de Arizona, California y Nevada, los principales beneficiarios de Lake Mead.

La principal fuente de abastecimiento hídrico para millones de personas en el oeste podría experimentar nuevas caídas tras los cambios en el flujo del río (AP Foto/John Locher, Archivo)

En paralelo, la transferencia de agua desde Flaming Gorge Reservoir tendrá impacto en su embalse. E&E News reporta que la previsión oficial es que el lago descienda 10,7 metros en el próximo año, lo que reduciría su almacenamiento del 83% al 59% de su capacidad total. El área, reconocida por la navegación y pesca, enfrentaría una limitación en sus actividades recreativas a causa de esta reducción.

La consecuencia directa de estos movimientos fue discutida en una reunión entre el secretario del Interior, Doug Burgum, y los gobernadores de los siete estados que comparten el sistema del Colorado, según informó E&E News.

Burgum señaló: “Agradezco a los gobernadores y a sus equipos por trabajar con diligencia para encontrar una solución a los desafíos complejos generados por estas condiciones de sequía sin precedentes, que requieren acción inmediata”.

El secretario del Interior lidera las negociaciones con los estados afectados e impulsa medidas rápidas frente al avance de la emergencia climática (REUTERS/Danielle Villasana)

Los estados de la cuenca alta discuten el acuerdo para reponer Flaming Gorge

La implementación del plan será revisada en los próximos días por la Comisión del Alto Río Colorado, la autoridad federal-estatal de manejo de cuenca que representa a Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming.

E&E News detalla que la comisión comunicó el viernes que alcanzó un acuerdo con el Departamento del Interior para garantizar la reposición del agua transferida desde Flaming Gorge Reservoir.

Mientras tanto, el Departamento del Interior prevé finalizar los planes de emergencia la semana próxima, dejando un margen muy estrecho para posibles objeciones o ajustes de los estados afectados.

Estas medidas nacionales reflejan, según E&E News, la magnitud de la crisis hídrica en el suroeste estadounidense y la presión sobre los embalses principales debido a un invierno caluroso y seco, sumado al inminente vencimiento de las normas que regulan el reparto de agua entre los estados.