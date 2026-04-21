Este robot cocina, limpia la casa, juega con tu mascota y estudia con tu hijo: cuesta 5.000 dólares

El Robot F2 de Futuring Robot está diseñado para gestionar tareas domésticas, como ordenar juguetes, ropa y controlar electrodomésticos. (Futuring Robot)

Imagina llegar a casa después de un largo día de trabajo y encontrar la limpieza y la comida listas gracias a un robot. Esta posibilidad es ofrecida por el Robot F2, desarrollado por la empresa Futuring Robot.

El Robot F2 tiene un precio inicial de USD 5.000 y está diseñado como un “compañero de vida” capaz de realizar tareas domésticas, cuidar niños y mascotas, y brindar compañía a personas mayores, según detalla la compañía.

Está equipado con un módulo de articulación de precisión con 21 grados de libertad, lo que le otorga una flexibilidad similar a la de un ser humano.

El diseño biónico de doble brazo incorpora un sistema de detección táctil y tecnología de control de fuerza precisa, permitiendo una repetibilidad de ±0,05 mm y una precisión de control de fuerza de ±0,1 N.

Su tecnología de percepción multimodal y el sistema de detección omnidireccional de 360° le permiten navegar y evitar obstáculos. (Futuring Robot)

Estas características le permiten manipular objetos frágiles, como sujetar un huevo sin romperlo, transportar un vaso de agua sin derramarlo, desenroscar tapones de botellas con seguridad y doblar ropa sin arrugarla.

El F2 integra además tecnología de percepción multimodal patentada y un sistema de detección omnidireccional de 360°.

Qué puede hacer este robot

El Robot F2 de Futuring Robot es capaz de gestionar tareas básicas del hogar, como ordenar juguetes y ropa, y controlar electrodomésticos, incluyendo lavadoras y lavavajillas.

En el servicio general, puede servir té, recoger paquetes y preparar comidas sencillas, apoyándose en recordatorios mediante inteligencia artificial y seguimiento de objetos para optimizar sus acciones.

El F2 puede entretener a niños, supervisar tareas escolares y cuidar mascotas, incluyendo su alimentación y monitoreo de comportamiento. (Futuring Robot)

Para el cuidado infantil, el F2 mantiene a los niños entretenidos mediante juegos, lectura y partidas de ajedrez, además de supervisar sus tareas escolares. En el caso de las mascotas, se encarga de la alimentación, el tiempo de juego, monitoriza su comportamiento y toma fotografías.

Para las personas mayores, proporciona recordatorios de medicación, reproduce música, conversa y ofrece asistencia para levantarse, fomentando así la autonomía y el bienestar.

El F2 incorpora tecnología de percepción multimodal patentada y un sistema de detección omnidireccional de 360°, lo que le permite responder en milisegundos al modelar el entorno y planificar rutas de manera inteligente.

Esta capacidad garantiza la evasión precisa de obstáculos y una navegación ágil, incluso en entornos familiares cambiantes donde personas y objetos están en movimiento continuo.

El precio inicial del F2 es de USD 5.000. (Futuring Robot)

Más allá de sus funciones técnicas, el F2 es capaz de desarrollar una personalidad propia. A medida que interactúa con los miembros de la familia, adapta progresivamente su estilo de habla y sus patrones de comportamiento, lo que le permite formar una identidad única y manifestar emociones.

En cuanto a la gestión de la privacidad, la empresa Futuring Robot no ha compartido información sobre los procedimientos implementados para proteger los datos de los usuarios.

Tesla apuesta para que Optimus sea un robot doméstico

Tesla apuesta a que Optimus se convierta en un robot doméstico capaz de apoyar en las tareas del hogar. Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla —la compañía de automóviles fundada por Elon Musk—, está diseñado para ser un asistente seguro y funcional en entornos residenciales.

Optimus es el robot humanoide desarrollado por Tesla, la empresa fundada por Elon Musk, con el objetivo de asistir en tareas domésticas. REUTERS/Maxim Shemetov

Descrito por la empresa como un “amigo humanoide”, puede colaborar en labores domésticas incluso en presencia de menores.

Entre sus capacidades, Optimus puede pasar la aspiradora, organizar víveres, utilizar el microondas y cocinar. Durante el evento We Robot, realizado en octubre de 2024, Elon Musk anunció que el precio de Optimus se situará entre USD 20.000 y 30.000 a largo plazo, con la expectativa de que este rango facilite su adopción masiva y lo haga más accesible que un automóvil.

El desarrollo de Optimus ha sido progresivo desde 2021, año en que Elon Musk presentó la idea del proyecto durante un evento, utilizando a una persona disfrazada de robot para ilustrar el concepto inicial.