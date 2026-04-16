Tecno

Así es el robot cuadrúpedo que usa la nueva IA de Google para tomar decisiones basadas en el razonamiento

El dispositivo ahora puede organizar objetos y ejecutar tareas del hogar sin programación específica

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El video muestra el desempeño de Spot, el robot que usa la IA Gemini Robotics-ER 1.6. (Boston Dynamics)

Boston Dynamics, en colaboración con Google DeepMind, ha dado un paso relevante en el desarrollo de robots autónomos al equipar a su célebre robot cuadrúpedo Spot con el sistema de inteligencia artificial Gemini Robotics-ER 1.6.

El objetivo es claro: superar los límites de la robótica tradicional, donde los movimientos y acciones de las máquinas dependen exclusivamente de programaciones previas, y avanzar hacia una nueva etapa en la que los robots puedan realizar tareas cotidianas aplicando razonamiento y comprensión del entorno.

El avance se mostró en un vídeo donde Spot lee una lista de tareas escrita a mano y ejecuta actividades como organizar zapatos, recoger latas y colocar ropa en una cesta. En otra escena, el robot toma una correa y pasea a un perro, evidenciando su capacidad para transformar instrucciones en lenguaje natural en acciones físicas concretas.

Esta nueva versión del sistema combina visión por computadora, comprensión del lenguaje y planificación de tareas, permitiendo que Spot interprete su entorno y responda con mínima intervención humana.

Robot Spot
El sistema combina visión, lenguaje y planificación para mejorar la adaptación de Spot a tareas complejas. (Captura de YouTube/Boston Dynamics)

El salto respecto a la robótica convencional es significativo. Antes, cada acción debía ser cuidadosamente programada y ajustada a escenarios específicos. Ahora, Spot es capaz de comprender instrucciones generales, adaptarse a contextos variables y decidir cómo ejecutar las órdenes.

No obstante, la demostración también dejó entrever las limitaciones actuales: en una de las pruebas, el robot sujeta una lata de forma incorrecta, mostrando que la IA aún no alcanza un nivel de razonamiento físico equiparable al humano.

Aplicación industrial y valor real

Aunque las pruebas públicas se centraron en tareas domésticas, el verdadero propósito de la actualización apunta a la inspección industrial. Spot ya opera en instalaciones donde el acceso humano resulta complejo o peligroso. Con Gemini Robotics-ER 1.6, el robot puede identificar peligros, leer indicadores y evaluar las condiciones del terreno de manera autónoma.

La combinación de modelos de visión, lenguaje y acción le permite comprender entornos industriales complejos y detectar problemas como agua estancada o anomalías en los equipos.

Robot Spot
Gracias a Gemini Robotics-ER 1.6, Spot identifica peligros e inspecciona instalaciones industriales de manera autónoma. (Captura de YouTube/Boston Dynamics)

Marco da Silva, vicepresidente y gerente general de Spot en Boston Dynamics, afirmó que “avances como el Gemini Robotics ER 1.6 marcan un paso importante hacia robots que puedan comprender mejor el mundo físico y operar en él”. Destacó también la capacidad del robot para leer instrumentos y razonar de manera fiable sobre las tareas, lo que abre la puerta a una autonomía operacional más avanzada.

El desafío del razonamiento robótico

A pesar de los avances, la integración de inteligencia artificial en robots físicos todavía enfrenta desafíos importantes. El sistema Gemini Robotics-ER 1.6 depende principalmente de datos visuales y carece de la comprensión física más profunda que los humanos adquieren a través del tacto y la experiencia directa.

Carolina Parada, directora de Robótica de Google DeepMind, considera que “para que los robots realicen tareas de forma fiable y segura, esta conexión entre cómo los robots entienden el mundo y cómo lo hacen los humanos es fundamental”.

Ambas compañías continúan trabajando en parámetros de referencia que orienten el comportamiento de los robots en situaciones reales. La autonomía completa aún exige garantizar una fiabilidad constante en entornos diversos y la detección de errores o falsas alarmas. Por ello, los despliegues seguirán realizándose en escenarios controlados y con la retroalimentación de los usuarios para perfeccionar el sistema.

La nueva IA Gemini Robotics-ER 1.6 permite a Spot tomar decisiones autónomas y razonar sobre sus acciones en tiempo real. (Europa Press)
La nueva IA Gemini Robotics-ER 1.6 permite a Spot tomar decisiones autónomas y razonar sobre sus acciones en tiempo real. (Europa Press)

La integración del sistema Gemini Robotics-ER 1.6 en Spot pone de relieve tanto los avances como los límites de la inteligencia artificial cuando se aplica a sistemas físicos. Si bien la imagen del robot paseando a un perro resulta llamativa, el verdadero impacto de esta tecnología se observa en la mejora de la seguridad y la eficiencia en operaciones industriales.

El desarrollo de robots que razonan y actúan de manera autónoma marca una nueva etapa en el despliegue de la IA, aunque el horizonte de una autonomía total todavía requiere superar importantes retos de fiabilidad y adaptación al mundo real.

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