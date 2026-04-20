La señal de tu celular que indica que ya necesita reiniciarse

Varios expertos han lanzado consejos relacionados con la importancia de apagar el celular por unos minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso constante, la instalación de aplicaciones y la navegación intensiva pueden afectar el rendimiento de un celular y exponerlo a riesgos de seguridad.

En este sentido, existen señales claras que advierten cuándo un dispositivo requiere un reinicio para recuperar su funcionamiento óptimo y proteger la información personal frente a amenazas digitales.

Según expertos en ciberseguridad, ignorar estos avisos podría derivar en un desempeño deficiente del dispositivo, sumado a aumentar la vulnerabilidad ante ciberataques.

Cuáles son las señales más evidentes de que el celular necesita un reinicio

La lentitud y las demoras en la respuesta del celular suelen advertir sobre fallos en el sistema o sobrecarga de tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el centro de ayuda de Android, el funcionamiento lento es una de las señales más notorias. Cuando el dispositivo tarda en abrir aplicaciones, muestra demoras en las respuestas táctiles o experimenta bloqueos frecuentes, suele indicar que diversos procesos en segundo plano están saturando la memoria y los recursos del sistema.

Otra señal relevante es la demora excesiva al ejecutar tareas simples, como enviar mensajes o realizar llamadas. Estos retrasos, en ocasiones, se acompañan de pantallas congeladas o respuestas erráticas.

Además, la acumulación de actualizaciones pendientes y la falta de espacio de almacenamiento pueden contribuir al deterioro del dispositivo.

Qué pasos seguir para reiniciar y verificar el estado del celular

Este proceso de reinicio no toma mucho tiempo y trae grandes beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento para reiniciar un celular varía según el modelo, pero en la mayoría se logra al presionar el botón de encendido durante unos 30 segundos, hasta que el aparato se apaga y vuelve a encenderse. En algunos casos, la pantalla ofrece la opción de seleccionar “Reiniciar”.

Para complementar esta acción, Google sugiere comprobar si existen actualizaciones del sistema operativo. En dispositivos con Android, se sugiere abrir la app de Configuración, seleccionar Sistema y luego Actualización de software.

Otro punto clave es el almacenamiento. Un teléfono con menos de un 10% de espacio libre puede experimentar fallos y lentitud. En la app de Configuración se puede consultar el espacio disponible y liberar memoria eliminando archivos o aplicaciones innecesarias.

Por qué es importante reiniciar el celular de forma periódica

El reinicio periódico del teléfono no solo resuelve problemas de rendimiento. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), apagar o reiniciar el dispositivo corta automáticamente la actividad de amenazas que dependen de conexiones sostenidas para persistir en el sistema.

El apagado o reinicio detiene procesos maliciosos que se están desarrollando en segundo plano. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, impulsó una pauta sencilla: apagar el teléfono cinco minutos cada día interrumpe procesos en segundo plano, incluyendo aquellos que podrían haber sido comprometidos por malware.

Según Albanese, “todos tenemos una responsabilidad. Apaga el teléfono cinco minutos cada noche. Hazlo cada 24 horas, mientras te cepillas los dientes o haces lo que sea”. Esta práctica reduce el tiempo de exposición a amenazas y dificulta la labor de los atacantes.

Qué medidas adicionales mejoran la seguridad del celular

Los expertos en ciberseguridad aconsejan complementar el reinicio periódico con otras medidas. Entre ellas, el uso de contraseñas robustas y únicas para cada cuenta, activar la autenticación en dos pasos para servicios sensibles y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

Los expertos desaconsejan conectarse a redes WiFi públicas o compartir información confidencial a través de canales no oficiales.

Uno de los cuidados que se deben tener es evitar conectarse a redes WiFi públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe considerar que muchos fraudes comienzan cuando los usuarios bajan la guardia y entregan datos sensibles a supuestos representantes de empresas legítimas. Los especialistas insisten en que la prevención es la mejor defensa ante la creciente sofisticación de los ataques.

Cuáles son los ciberataques más comunes que afectan a los celulares

Entre los ataques más frecuentes figuran el phishing, el spyware y los denominados ataques zero-click. El phishing utiliza mensajes falsos, a menudo a través de SMS, correos o aplicaciones de mensajería, que buscan engañar al usuario para obtener contraseñas o información bancaria.

El spyware, por su parte, se instala sin conocimiento del usuario y permite a desconocidos acceder a información personal, ubicaciones y comunicaciones privadas.

Los ataques zero-click representan otra amenaza importante. No requieren que el usuario interactúe con el mensaje o archivo malicioso; solo hay que recibirlo para que el dispositivo resulte comprometido.