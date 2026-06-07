Política

Reacomodamientos en CABA: Bullrich se corre, Pilar Ramírez se afirma como pieza clave y la coalición de centro explora fórmulas

¿La mano derecha de Karina con Jorge Macri? ¿Santoro con la UCR? Los armadores de la ciudad de Buenos Aires ya evalúan cómo ordenar la propuesta electoral. La sorpresa de Myriam Bregman

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Tres mujeres sentadas en una mesa blanca, sonriendo y mirando a la izquierda. Hay vasos, una taza de café, cuadernos y un jarrón con flores
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, durante una reunión con el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y la senadora Patricia Bullrich

Varios dirigentes porteños que buscan llegar a 2027 con un armado competitivo empezaron a coincidir en un análisis sarcástico sobre el futuro de Patricia Bullrich. Dicen que no está para ocuparse de cuestiones como la VTV, la recolección de basura o el arreglo de veredas. La forma en que lo plantean sugiere que son palabras de la propia senadora. En su entorno aseguran que ya no le interesa competir por la sucesión de Jorge Macri, aunque evitan lanzarla a una candidatura presidencial. Pero con la figura que mejor mide en las encuestas afuera de la cancha, el resto de los espacios empieza a reordenar sus estrategias y a explorar negociaciones con potenciales aliados.

Bullrich no es la única que se destaca en los sondeos porteños. Myriam Bregman también aparece en el escenario con una alta imagen positiva. Efectos de un electorado pendular. “No creo que eso se traduzca en votos”, confiesan a Infobae algunos operadores que buscan un armado de centro, aliviados además porque están seguros de que la dirigente de izquierda peleará por llegar a la Casa Rosada. Con ese panorama aparecieron nuevos nombres y posibles alianzas. ¿Pilar Ramírez integraría la fórmula de Jorge Macri? ¿La UCR negocia con Leandro Santoro para que rompa con el kirchnerismo? ¿Con quién se aliaría Horacio Rodríguez Larreta?

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Dentro del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña ya hablan de “instalar a Pilar” en los medios de comunicación como la candidata libertaria, aunque la legisladora cercana a Karina Milei esquiva cualquier tipo de definición. Dice que está enfocada en defender los proyectos de desregulación y desburocratización y que está convencida de que la gestión de Javier Milei logrará reactivar la economía. En el entorno de Bullrich, sin embargo, se habla de la posibilidad de avanzar hacia una alianza con el PRO, con una fórmula integrada por Jorge Macri y Pilar Ramírez, si el Gobierno no logra revertir el malestar social.

La buena sintonía que mostraron Jorge Macri con Javier Milei en los últimos actos públicos despertó dudas enrte los armadores de espacio de centro
La buena sintonía que mostraron Jorge Macri con Javier Milei en los últimos actos públicos despertó dudas enrte los armadores de espacio de centro

A los karinistas les genera rechazo hablar de una alianza con el PRO. Creen que Jorge Macri está en un “no lugar” porque “se disfraza de algo que no es”, en referencia al operativo “Tormenta Negra” en barrios populares y la “Operación Muro” para blindar los accesos de la Ciudad. Incluso rechazan ambas medidas y remarcan la contradicción que genera que un ex intendente de Vicente López busque restringir el ingreso de bonaerenses. En un punto coinciden con Rodríguez Larreta: la gestión dejó de empeorar, pero sigue siendo mala. “Pasó de muy mala a mediocre”, suele decir el ex jefe de Gobierno.

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Para Rodríguez Larreta las chances de volver a Parque Patricios son altas. Está seguro de que puede vencer en un ballotage a la propuesta libertaria, pero es esquivo a la hora de hablar de aliados. Confía en que su figura y su propuesta reordenarán la oferta electoral para el año que viene. Sin embargo, quienes lo quieren adentro de una coalición de centro expresan cierto fastidio con su actitud. “Dice que aprendió de los errores que cometió cuando fue candidato a presidente, pero sigue con la misma lógica de no pensar en lo colectivo”, reprochan. Otros sostienen que es un buen candidato para una segunda vuelta, pero no necesariamente para una PASO o una elección general.

Los radicales, por ejemplo, lo quieren adentro de una coalición, pero también barajan otras opciones. Según pudo saber Infobae, en los próximos días se reunirán con Leandro Santoro para acercar posiciones de cara a 2027. Hay sectores del peronismo que dejan trascender que prefieren a Mariano Recalde como candidato porque, en los hechos, obtuvo más votos que El Toro en la última elección legislativa. Pero dentro de la UCR también hay diferencias respecto del perfil que debería tener esa alianza.

Jorge Macri y Martín Lousteau
Martín Lousteau analizará en los próximos meses su futuro electoral

Daniel Angelici es uno de los más interesados en que la coalición incluya al PRO, con Jorge Macri como candidato. Pero otro sector del radicalismo cree que el actual jefe de Gobierno ensaya un discurso tan corrido hacia la derecha que les genera incomodidad frente a su propio electorado. Además, la presencia del primo del ex presidente eliminaría automáticamente la posibilidad de incorporar a Santoro. De todos modos, advierten que todavía no descartaron a Martín Lousteau de la lista de posibles candidatos. El senador busca recuperar protagonismo político y sus aliados creen que todavía tiene margen para reposicionarse. “En dos o tres meses veremos cómo está para la pelea electoral”, adelantan.

Al igual que en otras provincias, el Mundial aparece como uno de los principales ordenadores de la campaña porteña. En buena parte de los espacios creen que las definiciones de fondo sobre candidaturas y alianzas quedarán para después del torneo. También esperan novedades sobre el calendario electoral. Como adelantó Infobae, Jorge Macri analiza la posibilidad de impulsar un “súper domingo” que coordine las elecciones en distintos distritos para fortalecerse frente a Javier Milei en caso de que no prospere una alianza. Como contrapartida, el Gobierno evalúa alternativas para eliminar o suspender las PASO, una medida que podría complicar a los sectores que necesitan una instancia previa para ordenar liderazgos y construir una propuesta competitiva.

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