¿Dónde se encuentra el uranio altamente enriquecido de Irán?

Una imagen de satélite muestra las entradas de unos túneles sin cubrir en el complejo nuclear de Isfahán, en Isfahán (Irán), el 11 de noviembre de 2024 (REUTERS)

El presidente Trump se ha comprometido a impedir que Irán obtenga un arma nuclear, y un aspecto fundamental de ese compromiso es el destino de su uranio altamente enriquecido, que podría utilizarse para fabricar al menos 10 bombas.

Se cree que gran parte del uranio está almacenado a tanta profundidad que ni siquiera las potentes bombas antibúnker estadounidenses podrían destruirlo. Una incursión de las fuerzas estadounidenses para recuperar el uranio conllevaría enormes riesgos, incluso derivados del propio material, que podría volverse altamente tóxico si se produjera una fuga y quedara expuesto a la humedad.

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La administración Trump se está centrando ahora en los esfuerzos diplomáticos, intentando convencer a Irán de que entregue el material a cambio de incentivos.

“Irán está siendo sancionado por poseer uranio altamente enriquecido y por sus actividades nucleares”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia el martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. “Si aceptan renunciar a esas actividades, se les levantarán las sanciones en función de su compromiso y el cumplimiento de dichos acuerdos”.

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Irán contaba en febrero con una reserva de aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60% en junio de 2025, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Este material suele almacenarse en contenedores del tamaño aproximado de tanques de buceo, lo que permite distribuir la reserva entre varios lugares.

Es imposible saber con exactitud dónde se almacena el material nuclear iraní sin una inspección completa del OIEA. A continuación, analizamos dónde creen los expertos que podría estar y por qué sería tan difícil recuperarlo.

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Un complejo profundo en Isfahán

Irán contaba en febrero con una reserva de aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60% en junio de 2025, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) (EFE)

Según Rafael Grossi, director del OIEA, la mayor parte del uranio enriquecido de Irán probablemente permanece almacenado bajo tierra, cerca del complejo nuclear de Isfahán. Este material solo requeriría unas pocas semanas de procesamiento para poder utilizarse en un arma nuclear.

Según un análisis del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, una organización de investigación con sede en Washington, el complejo está enterrado a gran profundidad bajo una montaña, muy probablemente fuera del alcance de las bombas antibúnker.

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Cuando Estados Unidos se unió brevemente a Israel en la guerra de doce días el año pasado, sus ataques aéreos dañaron gravemente las entradas de los túneles del sitio de Isfahán. Imágenes satelitales sugieren que se intentó limpiar los escombros de algunas de las entradas. Sin embargo, Irán las cubrió nuevamente con tierra a principios de este año, aparentemente como medida de protección, antes de que comenzara la guerra más reciente en febrero.

Las imágenes también muestran la adición de barreras de tierra este año, que podrían tener como objetivo defenderse de una operación terrestre, según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, una organización de investigación. Otras estructuras nuevas visibles cerca de una entrada podrían ser refugios para equipo militar defensivo, dijo Sarah Burkhard, investigadora principal del instituto.

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Actividad en el sitio

Fuentes: Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional; análisis del Times de imágenes satelitales de Airbus. The New York Times

Fuentes: Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional; análisis del Times de imágenes satelitales de Airbus. The New York Times

Según algunos analistas, existen indicios visuales limitados de que Irán podría haber transferido uranio enriquecido a Isfahán. Antes de la guerra de doce días en junio pasado, imágenes satelitales de Airbus parecían mostrar un camión de carga cerca de una de las entradas del complejo. Su carga se asemejaba a los contenedores utilizados para transportar material nuclear. La imagen fue publicada inicialmente por Le Monde.

Fuente: Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional; imagen satelital de Airbus. The New York Times

Aún quedan muchas incógnitas. “Existen muchas incógnitas sobre si ese material era uranio o simplemente otros productos químicos utilizados en el proceso metalúrgico que Irán quiere proteger”, afirmó Joseph Rodgers, experto nuclear del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

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Natanz y la cercana montaña Pickaxe

Según el Sr. Grossi, director del OIEA, una menor proporción del uranio altamente enriquecido podría encontrarse en Natanz, la mayor planta de enriquecimiento de Irán.

Estados Unidos e Israel bombardearon Natanz en junio de 2025, causando graves daños. Atacaron de nuevo en marzo, durante la guerra más reciente, y es posible que el objetivo fuera enterrar uranio enriquecido en el lugar, según declaró el Sr. Rodgers, experto nuclear. Una vez más, se desconoce el paradero del uranio allí presente.

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Aproximadamente a una milla del complejo nuclear de Natanz se encuentra otro emplazamiento subterráneo llamado Montaña del Pico, que según los expertos ha estado en construcción desde 2020. Imágenes satelitales sugieren que Irán continuó trabajando en el lugar después de la guerra de junio de 2025. Más recientemente, se construyó un muro de seguridad alrededor de su perímetro y se reforzaron algunas de las entradas, aparentemente para protegerse de futuros ataques.

Fuentes: Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional; análisis del Times de imágenes satelitales de Airbus. The New York Times

Bajo los escombros de Fordo

El emplazamiento subterráneo de Fordo quedó prácticamente destruido cuando las fuerzas estadounidenses lo atacaron con una docena de bombas antibúnker en junio de 2025. En las últimas semanas, imágenes satelitales han indicado que Irán ha añadido obstáculos en las carreteras que conducen a las entradas de los túneles subterráneos, en lo que podría ser un intento de ralentizar un posible ataque, según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional.

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Fuentes: Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional; Departamento de Defensa de EE. UU.; análisis del Times de imágenes satelitales de Vantor (2025) y Airbus (2026). The New York Times

También es posible que el uranio enriquecido se almacene en otro lugar desconocido, además de Isfahán, Natanz y Fordo. Según los expertos, esto podría dificultar aún más la recuperación o eliminación de las reservas iraníes sin la cooperación del gobierno.

“Si a Irán le preocupara que Estados Unidos, Israel o alguna combinación de ambos países intervinieran e intentaran robar el material o retirarlo por la fuerza militar, cabría pensar que querrían distribuirlo en diferentes lugares”, dijo Scott Roecker, vicepresidente del programa de seguridad de materiales nucleares de la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, una organización con sede en Washington.

Irán también posee más uranio que sus reservas enriquecidas al 60 por ciento. En total, el país cuenta con más de 19.930 libras de uranio enriquecido, según la última evaluación del OIEA , incluyendo 405 libras enriquecidas hasta el 20 por ciento y 13.280 libras enriquecidas hasta el 5 por ciento.

Si bien llevaría tiempo convertir ese uranio en uranio apto para fabricar bombas, Irán conservaría la capacidad de hacerlo mientras mantenga una planta de enriquecimiento operativa.

© The New York Times 2026.