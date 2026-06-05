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Las claves del acuerdo entre Israel y Líbano para extender su frágil alto el fuego

El entendimiento fue anunciado en un comunicado conjunto de Washington, Jerusalén y Beirut tras semanas de enfrentamientos y negociaciones, pero incluye puntos sensibles que plantean dudas sobre su implementación y sobre las posibilidades de consolidar una paz duradera

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Una densa columna de humo se eleva desde el sur de Líbano, tras los ataques israelíes, tal como se observa desde Nabatie, Líbano. 3 de junio de 2026. (REUTERS/Stringer)
Una densa columna de humo se eleva desde el sur de Líbano, tras los ataques israelíes, tal como se observa desde Nabatie, Líbano. 3 de junio de 2026. (REUTERS/Stringer)

Israel y Líbano acordaron el miércoles renovar el frágil alto el fuego vigente entre ambos países y volverán a negociar a finales de este mes con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz integral, en una iniciativa mediada por Estados Unidos que busca evitar una nueva escalada militar en la frontera común.

El entendimiento fue anunciado en un comunicado conjunto de Washington, Jerusalén y Beirut tras semanas de enfrentamientos y después de la incursión israelí más profunda en territorio libanés en más de un cuarto de siglo. Sin embargo, el acuerdo incluye puntos sensibles que generan interrogantes sobre su aplicación y sobre la posibilidad de consolidar una paz duradera.

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El papel de Hezbollah, eje central del acuerdo

Uno de los elementos más importantes del entendimiento es que gran parte de su éxito depende de las acciones de Hezbollah, aunque el grupo terrorista respaldado por Irán no participó oficialmente en las conversaciones.

El secretario general de la organización, Naim Kassem, rechazó el acuerdo y cuestionó sus objetivos. El dirigente sostuvo que el pacto constituye “el sueño de Satanás en el cielo” y afirmó que favorece los intereses israelíes.

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“El acuerdo permite a Israel lograr por la vía política lo que no pudo conseguir en la guerra”, declaró Kassem. También aseguró que “mientras la ocupación siga presente, la resistencia continuará”.

Israel considera a Hezbollah una de las principales amenazas para su seguridad y reiteró en el comunicado conjunto que la estabilidad de la frontera solo será posible mediante el desarme de la organización y el desmantelamiento de su infraestructura en territorio libanés.

Por su parte, el gobierno del Líbano aceptó una declaración que identifica a Hezbollah como una amenaza para la seguridad nacional, una postura que refleja las divisiones existentes dentro del país respecto al papel político y militar del grupo.

El entendimiento fue anunciado en un comunicado conjunto de Washington, Jerusalén y Beirut tras semanas de enfrentamientos (REUTERS)
El entendimiento fue anunciado en un comunicado conjunto de Washington, Jerusalén y Beirut tras semanas de enfrentamientos (REUTERS)

La creación de “zonas piloto” bajo control del ejército libanés

El acuerdo contempla la puesta en marcha de áreas especiales de seguridad en el sur del Líbano.

Según el comunicado, el alto el fuego depende del cese total de los ataques de Hezbolá y de la retirada de sus integrantes al sur del río Litani, una zona donde la organización tiene prohibido operar desde la resolución aprobada por Naciones Unidas tras la guerra de 2006.

Las partes acordaron “impulsar rápidamente la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas Libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales”.

La medida aumenta la responsabilidad del ejército libanés, que deberá desplegarse en regiones donde Hezbollah mantiene una fuerte presencia política y social. No obstante, el acuerdo no especifica cómo se implementarán esas zonas ni qué mecanismos se utilizarán para concretar el eventual desarme del grupo.

El presidente libanés, Joseph Aoun, señaló que varias localidades situadas al norte del río Litani podrían convertirse en las primeras áreas incluidas en este programa.

Un intento de separar el conflicto libanés de la disputa con Irán

Otra de las claves del acuerdo es el esfuerzo por desvincular la situación en el Líbano de las negociaciones regionales relacionadas con Irán. El texto conjunto afirma que “todas las partes condenan los ataques de Irán contra países de la región y las actividades en curso que socavan la estabilidad en todo Medio Oriente”.

Además, establece que el futuro de las relaciones entre Israel y el Líbano debe ser decidido exclusivamente por ambos gobiernos y rechaza la intervención de actores externos.

El documento también señala que “cualquier acuerdo para cesar las hostilidades debe alcanzarse directamente entre los dos gobiernos, con la mediación de Estados Unidos, y no a través de ninguna vía paralela”.

La formulación apunta a impedir que el conflicto libanés quede sujeto a las negociaciones que Teherán mantiene sobre otros escenarios regionales.

Varias personas inspeccionan los daños causados por un ataque israelí que tuvo lugar el lunes cerca de un hospital, en Tiro (Líbano), el 2 de junio de 2026. (REUTERS/Aziz Taher)
Varias personas inspeccionan los daños causados por un ataque israelí que tuvo lugar el lunes cerca de un hospital, en Tiro (Líbano), el 2 de junio de 2026. (REUTERS/Aziz Taher)

Israel mantendrá operaciones militares durante la tregua

A pesar de la renovación del alto el fuego, el acuerdo no implica el fin inmediato de las operaciones israelíes en territorio libanés. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que las tropas permanecerán en una zona de seguridad dentro del Líbano y continuarán actuando contra instalaciones vinculadas a Hezbollah.

“Continuará, por el momento, con sus operaciones y actividades sobre el terreno”, afirmó Katz al referirse al ejército israelí. El funcionario agregó que los acuerdos actuales reflejan “la realidad que hemos creado en el Líbano hasta ahora” y sostuvo que podrían abrir el camino hacia un futuro acuerdo de paz entre ambos países.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes mantienen el control de amplias zonas del sur libanés y continúan realizando operaciones contra objetivos que consideran vinculados a Hezbollah.

Una oportunidad para evitar una nueva escalada

El presidente libanés, Joseph Aoun, definió el acuerdo como “la última oportunidad para lograr un alto el fuego definitivo e integral”.

La declaración resume la importancia de un entendimiento que busca estabilizar una de las fronteras más conflictivas de Medio Oriente. Sin embargo, la oposición de Hezbollah, la continuidad de las operaciones militares israelíes y la falta de precisiones sobre el desarme de los grupos armados aparecen como los principales desafíos para la implementación del pacto y para las negociaciones que ambas partes prevén retomar antes de fin de mes.

(Con información de Associated Press)

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