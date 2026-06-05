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Xi Jinping viajará a Pyongyang para reunirse la próxima semana con el dictador norcoreano Kim Jong Un

La visita del líder del régimen chino se produce en un momento de renovada actividad diplomática de Beijing y marcará un nuevo acercamiento entre dos países que mantienen una histórica alianza política y estratégica, aunque con etapas de distanciamiento en los últimos años

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Xi Jinping viajará a Pyongyang para reunirse la próxima semana con el dictador norcoreano Kim Jong Un (REUTERS)
Xi Jinping viajará a Pyongyang para reunirse la próxima semana con el dictador norcoreano Kim Jong Un (REUTERS)

El líder del régimen chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Corea del Norte los próximos 8 y 9 de junio, donde mantendrá reuniones con el dictador Kim Jong Un, en lo que constituirá su primer viaje a Pyongyang desde 2019 y su primera salida al exterior de este año.

El anuncio fue realizado este viernes por la cadena estatal china CCTV. Según informó el medio oficial, “por invitación de Kim Jong Un (...), Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino y presidente de la República Popular China, realizará una visita de Estado a la República Popular Democrática de Corea del 8 al 9 de junio”.

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La agencia estatal norcoreana KCNA también confirmó el viaje, aunque no difundió detalles adicionales sobre la agenda de los encuentros.

La visita se producirá en un momento de renovada actividad diplomática de Beijing y marcará un nuevo acercamiento entre dos países que mantienen una histórica alianza política y estratégica, aunque con etapas de distanciamiento en los últimos años.

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China constituye el principal respaldo diplomático y económico de Corea del Norte. Beijing es el mayor socio comercial de Pyongyang y representó cerca del 20% de su comercio exterior durante el año pasado, según los datos citados por medios internacionales.

Las visitas de líderes chinos a Corea del Norte son poco frecuentes. Xi visitó Pyongyang por última vez en 2019, en el primer viaje de un líder chino al país desde que el entonces presidente Hu Jintao lo hiciera en 2005.

La visita se producirá en un momento de renovada actividad diplomática de Beijing y marcará un nuevo acercamiento entre dos países que mantienen una histórica alianza política y estratégica, aunque con etapas de distanciamiento en los últimos años (REUTERS)
La visita se producirá en un momento de renovada actividad diplomática de Beijing y marcará un nuevo acercamiento entre dos países que mantienen una histórica alianza política y estratégica, aunque con etapas de distanciamiento en los últimos años (REUTERS)

El último encuentro entre Xi y Kim tuvo lugar en septiembre, cuando el líder norcoreano participó como invitado de honor en un desfile militar celebrado en Beijing para conmemorar el 80° aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. En ese acto también estuvo presente el presidente ruso Vladimir Putin.

La visita de Xi se producirá semanas después de recibir en Beijing al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y meses después de encuentros con otros líderes extranjeros. Según un recuento de CNN, Xi recibió a 17 jefes de Estado y de Gobierno en la capital china durante 2026.

El viaje también coincidirá con especulaciones sobre un eventual papel de China en los contactos entre Washington y Pyongyang. Durante el primer mandato de Trump, el presidente estadounidense mantuvo tres reuniones con Kim Jong Un en el marco de negociaciones destinadas a abordar el programa nuclear norcoreano.

Trump manifestó en varias oportunidades su interés por retomar ese diálogo. La situación de la península coreana formó parte de las conversaciones mantenidas entre Xi y Trump durante la visita del mandatario estadounidense a Beijing en mayo.

Según un comunicado de la Casa Blanca difundido tras ese encuentro, ambos líderes comparten el objetivo de la desnuclearización de Corea del Norte. Sin embargo, Pyongyang mantuvo el desarrollo de su programa nuclear después del fracaso de las negociaciones entre Washington y el gobierno norcoreano durante la anterior administración estadounidense.

La visita de Xi se producirá semanas después de recibir en Beijing al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y meses después de encuentros con otros líderes extranjeros (REUTERS)
La visita de Xi se producirá semanas después de recibir en Beijing al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y meses después de encuentros con otros líderes extranjeros (REUTERS)

Esta misma semana, Kim inspeccionó una nueva planta dedicada a la producción de material nuclear apto para armamento. De acuerdo con la prensa estatal norcoreana, el líder afirmó que el país planea “fortalecer las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial”.

El mandatario norcoreano también expresó el año pasado su disposición a reunirse nuevamente con Trump, aunque condicionó cualquier diálogo a que Estados Unidos abandone sus objetivos de desnuclearización.

Más allá de la relación con Washington, la visita permitirá a Beijing revisar su propia relación con Pyongyang. China continúa siendo el principal sostén económico de Corea del Norte, pero observa con cautela el desarrollo del programa nuclear norcoreano y las pruebas armamentísticas que generan tensiones regionales.

En los últimos años, los vínculos entre ambos países mostraron señales de enfriamiento. Corea del Norte cerró sus fronteras durante la pandemia de Covid-19 y posteriormente profundizó su acercamiento a Rusia. Diversos gobiernos occidentales sostienen que Pyongyang desplegó miles de soldados para apoyar la ofensiva rusa en Ucrania.

La visita de Xi coincidirá además con el 65° aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua firmado entre China y Corea del Norte en 1961. Ese acuerdo constituye el único tratado de defensa mutua que mantiene vigente Beijing y simboliza una alianza forjada tras la participación de tropas chinas en la guerra de Corea.

(Con información de AFP)

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