Salida a bolsa de SpaceX: cohetes, pérdidas en IA y Musk al mando

En esta ilustración, creada el 23 de enero de 2025, se puede ver una miniatura impresa en 3D de Elon Musk y el logotipo de SpaceX (REUTERS/Dado Ruvic/ARCHIVO)

SpaceX invita a los inversores a apostar por la visión de Elon Musk de centros de datos con inteligencia artificial en el espacio y la presencia humana en Marte.

Es una apuesta arriesgada que conlleva derechos de voto limitados, capacidad restringida para demandar y un negocio que actualmente pierde miles de millones de dólares al año.

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Toque mágico

La fama de Musk y su trayectoria transformando a Tesla y SpaceX en gigantes mundiales le han granjeado la reputación de ser el hombre que vislumbra hacia dónde se dirige la tecnología y que, a partir de ahí, construye un negocio de primera clase.

La altísima valoración de SpaceX —casi 1,8 billones de dólares— se basa en la idea de que su legendaria trayectoria continuará y que Musk podrá alcanzar su objetivo de tener centros de datos en el espacio y llevar personas a Marte.

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Pero nada en la esencia del negocio, tal como está planteado hoy, se corresponde con esa valoración, ya que la empresa crece rápidamente pero pierde dinero.

Los ingresos alcanzaron los 18.700 millones de dólares en 2025, un 33% más que el año anterior, pero los costes crecieron aún más rápido, lo que generó una pérdida neta de 4.900 millones de dólares. En el primer trimestre de 2026, registró otra pérdida de 4.300 millones de dólares.

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Sin embargo, la documentación presentada por SpaceX para su salida a bolsa afirma que podría generar más de 28,5 billones de dólares en ingresos.

Según SpaceX, el verdadero negocio reside en la conectividad a internet a través de su servicio de satélites Starlink y, sobre todo, en la inteligencia artificial, proporcionada por centros de datos enviados al espacio.

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Sin embargo, xAI, la unidad de IA de SpaceX, ha tenido dificultades para seguir el ritmo de sus rivales. Sus ingresos por IA, como producto independiente, rondan los 500 millones de dólares, una fracción de los ingresos de OpenAI y Anthropic.

Musk tiene el control

Elon Musk (Reuters)

Musk mantendrá un control férreo sobre el gigante de los cohetes y la inteligencia artificial incluso después de que atraiga a una legión de nuevos inversores.

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Los inversores ordinarios que compren acciones de SpaceX recibirán las llamadas acciones de Clase A, que les otorgan un voto cada uno en las decisiones de la empresa.

Mientras tanto, Musk posee otro tipo de acciones —de clase B— que otorgan 10 votos cada una. Sus votos, con aproximadamente el 82 por ciento del poder de voto total de la empresa, anularán por completo los de los demás.

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Conocida como estructura de doble clase, gigantes tecnológicos como Google, Meta y Snap han utilizado la misma estrategia para mantener a sus fundadores al mando después de salir a bolsa.

No me demandes

Frustrado por años de demandas de accionistas contra Tesla, empresa que cotiza en bolsa, Musk se ha asegurado de que SpaceX se construya dentro de un marco legal sólido.

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SpaceX exige que las demandas de los accionistas se presenten en un tribunal mercantil especializado de Texas.

Si un juez se niega, las disputas se someten a arbitraje privado sin jurado ni demandas colectivas, lo que priva a los inversores de la principal herramienta legal utilizada para enfrentarse a las grandes corporaciones.

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En la presentación se reconoce que existe el “riesgo” de que un tribunal rechace estas disposiciones si se impugnan, pero hasta que eso ocurra, esa es la norma.

Inversor habitual

Aprovechando su legión de seguidores, SpaceX reservará el 30 por ciento de las acciones de la OPV para inversores particulares, no solo para las grandes firmas de Wall Street.

El logo de SpaceX en un cohete Falcon 9, en Cabo Cañaveral, Florida, EEUU. 2 de marzo de 2024 (REUTERS/Joe Skipper)

En una OPV normal, las instituciones suelen adquirir la mayor parte de las acciones, por lo que esta es una oportunidad mayor de lo habitual para que la gente común pueda comprar acciones .

¿Por qué es importante? Porque cambia quién puede ser propietario de las acciones el primer día.

Si se destinan más acciones a inversores individuales, la empresa está intentando diversificar la propiedad más allá de los fondos de cobertura y los fondos de inversión, algunos de los cuales podrían mostrarse reacios a las finanzas de la compañía.

También puede provocar una mayor volatilidad en las acciones al principio. Si muchas personas, entusiasmadas, se apresuran a comprar, el precio puede subir rápidamente.

No queda más remedio que comprar

Más del 60 por ciento de las acciones estadounidenses pertenecen a fondos pasivos que replican un índice de mercado como el Nasdaq 100.

En mayo, Nasdaq modificó sus reglas para permitir que SpaceX se incorporara al índice en un plazo de 15 días hábiles, en lugar de los tres meses que requería anteriormente.

Los fondos indexados, entre cuyos inversores se incluyen planes de jubilación estadounidenses, tendrán que hacer sitio al nuevo competidor, lo que provocará una gran oleada de compras de acciones de SpaceX y de ventas de otras empresas.

Además, solo el 4% de la compañía, valorada en 1,77 billones de dólares, estará disponible para su compra, una oferta excepcionalmente reducida.

Esto significa que todos esos fondos, y los seguidores de Musk, que compran acciones de SpaceX estarán compitiendo por una cantidad muy reducida de acciones disponibles, lo que podría hacer que el precio suba drásticamente.

(AFP)