El Salvador

Fuerza armada de El Salvador confirma a un militar herido en una base de la ONU en Líbano

Un comunicado oficial detalla una operación en un hospital de campaña y la activación de protocolos de emergencia, mientras persisten las dudas sobre el origen del tiroteo

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La Fuerza Armada salvadoreña identificó al lesionado como Hugo Alfredo Ortiz Grivas, del XXI contingente, quien fue atendido de inmediato, operado en un hospital de campaña y permanece en condición estable (Foto de archivo: retorno del décimo noveno contingente de la misión de las Fuerzas Interinas de las FINUL, cortesía FAES)
La Fuerza Armada salvadoreña identificó al lesionado como Hugo Alfredo Ortiz Grivas, del XXI contingente, quien fue atendido de inmediato, operado en un hospital de campaña y permanece en condición estable (Foto de archivo: retorno del décimo noveno contingente de la misión de las Fuerzas Interinas de las FINUL, cortesía FAES)

El soldado salvadoreño Hugo Alfredo Ortiz Grivas, integrante del contingente de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano, resultó lesionado tras un ataque armado contra la base donde presta servicio, según informó la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El incidente ocurrió en una instalación de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL) el 4 de junio de 2026, donde se encuentran destacados militares de diferentes países.

De acuerdo con el comunicado oficial, Ortiz Grivas, quien forma parte del XXI contingente salvadoreño, sufrió una herida en la pierna izquierda por el impacto de un proyectil durante el ataque a la base. La Fuerza Armada de El Salvador precisó que el soldado recibió atención médica inmediata y fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de campaña. Actualmente, la condición de Ortiz Grivas es estable, según la información oficial.

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El ataque no solo afectó a las fuerzas salvadoreñas. Otros dos integrantes de la fuerza internacional de mantenimiento de la paz resultaron heridos: un militar de las Fuerzas Armadas de España y otro de las Fuerzas Armadas de Serbia. El comunicado detalla que el militar serbio falleció posteriormente a causa de las lesiones sufridas.

El comunicado oficial señala que el integrante del XXI contingente recibió un impacto de proyectil en la pierna izquierda durante la agresión a un puesto de la FINUL el 4 de junio de 2026 (Foto de archivo: retorno del décimo noveno contingente de la misión de las Fuerzas Interinas de las FINUL, cortesía FAES)
El comunicado oficial señala que el integrante del XXI contingente recibió un impacto de proyectil en la pierna izquierda durante la agresión a un puesto de la FINUL el 4 de junio de 2026 (Foto de archivo: retorno del décimo noveno contingente de la misión de las Fuerzas Interinas de las FINUL, cortesía FAES)

La presencia de contingentes internacionales en Líbano responde a la misión de la ONU destinada a mantener la estabilidad y apoyar el cese de hostilidades en la región, marcada por tensiones y episodios de violencia esporádicos. La contribución de El Salvador a la FINUL comenzó en abril de 2026 con el despliegue del XXI contingente, que mantiene tareas de patrullaje, resguardo y apoyo logístico en la base de las Naciones Unidas.

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La Fuerza Armada de El Salvador subrayó que tras el incidente se activaron los protocolos de emergencia y confirmó que el resto del personal salvadoreño destacado en la misión se encuentra fuera de peligro. “La condición de salud del soldado Ortiz Grivas es estable”, señala el comunicado, que también manifiesta solidaridad con los familiares de los militares afectados y con las fuerzas aliadas que sufrieron bajas en el ataque.

El ataque a la base de la ONU se produce en un contexto de renovadas tensiones en la frontera sur de Líbano, donde se registran esporádicos enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas internacionales. La misión de la FINUL permanece vigilante ante el aumento de la violencia, reforzando las medidas de seguridad para los efectivos desplegados.

La participación de El Salvador en operaciones de paz ha sido reconocida por organismos internacionales y forma parte de la política exterior y de defensa del país. Los contingentes salvadoreños han intervenido en diversos escenarios bajo mandato de la ONU, y su labor ha sido valorada por la comunidad internacional como un aporte a la estabilidad y la protección de civiles en zonas de conflicto.

Hugo Alfredo Ortiz Grivas fue alcanzado por un proyectil y pasó por cirugía en el hospital de campaña. También hubo lesionados de España y Serbia. La escalada en la frontera sur vuelve a poner a prueba a la misión (Foto de archivo: retorno del décimo noveno contingente de la misión de las Fuerzas Interinas de las FINUL, cortesía FAES)
Hugo Alfredo Ortiz Grivas fue alcanzado por un proyectil y pasó por cirugía en el hospital de campaña. También hubo lesionados de España y Serbia. La escalada en la frontera sur vuelve a poner a prueba a la misión (Foto de archivo: retorno del décimo noveno contingente de la misión de las Fuerzas Interinas de las FINUL, cortesía FAES)

Hasta el momento, la Fuerza Armada de El Salvador no ha ofrecido detalles adicionales sobre el origen del ataque ni sobre posibles cambios en la misión del contingente salvadoreño. El comunicado oficial cierra reafirmando el compromiso de las autoridades militares de mantener informada a la población sobre la evolución del estado de salud de sus efectivos y la situación en el terreno.

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