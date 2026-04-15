Nueva IA de Microsoft promete crear imágenes en menos tiempo que Gemini

Microsoft sigue apostando por la IA y prueba nuevos modelos que generan imágenes en base a texto.

Microsoft presentó MAI-Image-2-Efficient, una nueva versión optimizada de su modelo de generación de imágenes que promete mayor velocidad y menor costo operativo. La compañía asegura que esta herramienta puede ser hasta un 40% más rápida que modelos de Google como Gemini, marcando un nuevo avance en la competencia por el liderazgo en inteligencia artificial visual.

El modelo ya está disponible en fase de vista previa pública a través de Microsoft Foundry y MAI Playground, donde desarrolladores y empresas pueden comenzar a probar sus capacidades. Este lanzamiento forma parte de una serie de anuncios recientes dentro de la estrategia de IA de Microsoft, que también incluye modelos de voz y transcripción.

Mayor velocidad con menor costo

MAI-Image-2-Efficient está diseñado para tres escenarios principales: producción a gran escala, conversaciones en tiempo real y prototipado. En entornos donde se requieren cientos o miles de imágenes, como campañas publicitarias o catálogos digitales, la velocidad se convierte en un factor clave.

Microsoft acelera la generación de imágenes con MAI-Image-2-Efficient: un 40% más rápido que la media de modelos.

Según Microsoft, el modelo logra una mejora del 22% en tiempos de generación respecto a su versión anterior, MAI-Image-2, y ofrece hasta cuatro veces más eficiencia cuando se mide el rendimiento en relación con el consumo de GPU y la latencia, utilizando hardware como la NVIDIA H100.

En comparación con modelos como Gemini 3.1 Flash y Gemini 3 Pro Image, la nueva IA de Microsoft alcanza una ventaja de hasta el 40% en velocidad, lo que permite generar imágenes más rápidamente sin comprometer del todo la calidad.

Este avance también tiene impacto directo en los costos. El precio de salida de imagen se reduce de 33 dólares a 19,50 dólares por millón de tokens, mientras que el costo del texto de entrada se mantiene sin cambios. Esto permite a empresas y desarrolladores trabajar con mayores volúmenes de contenido visual a un menor gasto.

Microsoft busca competir con diferentes modelos que ya generan imágenes a través de la IA.

Enfoque en eficiencia, no en reemplazo

Microsoft aclaró que MAI-Image-2-Efficient no sustituye al modelo original. Mientras la versión estándar mantiene ventajas en escenarios donde se requiere mayor nivel de detalle, fotorrealismo o integración precisa de texto dentro de las imágenes, la variante Efficient prioriza rapidez y claridad en líneas, lo que la hace ideal para ilustraciones y pruebas rápidas.

La compañía destaca que esta herramienta facilita la experimentación creativa, permitiendo a los equipos iterar ideas con mayor rapidez. Esto resulta especialmente útil en fases iniciales de desarrollo de productos o en flujos de trabajo donde la velocidad es más importante que el acabado final.

Competencia en el mercado de IA

El lanzamiento se da en un contexto de fuerte competencia entre las principales empresas tecnológicas por liderar el desarrollo de modelos generativos. La versión estándar MAI-Image-2 logró posicionarse recientemente entre los cinco mejores modelos de texto a imagen en rankings especializados, solo por detrás de alternativas como Gemini 3.1 Pro y GPT-Image 1.5.

Microsoft anunció que seguirá sacando al mercado nuevos modelos de IA. REUTERS/Albert Gea

Con esta nueva versión optimizada, Microsoft busca consolidar su presencia en el segmento, ofreciendo herramientas más accesibles y eficientes para distintos tipos de usuarios.

Lo que viene

La compañía adelantó que continuará expandiendo esta familia de modelos y que habrá nuevos anuncios en su conferencia Build 2026. Con MAI-Image-2-Efficient, Microsoft refuerza su apuesta por desarrollar soluciones de inteligencia artificial que no solo sean potentes, sino también prácticas y sostenibles en términos de costo y rendimiento.