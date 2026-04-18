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Oportunidad laboral en Tesla: Elon Musk lanza aviso y busca ingenieros de IA

Tesla abre vacantes para ingenieros con experiencia en chips avanzados y apunta a talento especializado en IA

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Elon Musk y Tesla buscan ingenieros de IA para su fabrica de chips.
Elon Musk y Tesla buscan ingenieros de IA para su fabrica de chips. (Tesla)

La compañía Tesla, liderada por Elon Musk, inició la búsqueda de ingenieros especializados en inteligencia artificial y semiconductores para su nuevo complejo de chips Terafab, un ambicioso proyecto que busca posicionarse en uno de los sectores más estratégicos de la industria tecnológica. La firma publicó varias ofertas laborales dirigidas especialmente a profesionales con experiencia en fabricación avanzada, en un movimiento que también apunta a captar talento de empresas líderes del sector.

El anuncio marca un paso clave en la estrategia de Tesla para expandirse más allá de los vehículos eléctricos y consolidarse en el desarrollo de infraestructura tecnológica propia. Según las ofertas publicadas, la empresa requiere ingenieros con al menos cinco años de experiencia en la producción de chips en nodos avanzados, particularmente por debajo de los 7 nanómetros, un segmento dominado actualmente por TSMC.

El proyecto Terafab fue presentado recientemente por Musk como una iniciativa conjunta entre Tesla, xAI, SpaceX e Intel. Su objetivo es desarrollar una capacidad de producción de chips a gran escala, con la meta de superar un teravatio anual de potencia de cómputo destinada a inteligencia artificial, robótica y exploración espacial.

Tesla se encuentra buscando ingenieros de producción para su nueva fábrica de chips. REUTERS/Go Nakamura
Tesla se encuentra buscando ingenieros de producción para su nueva fábrica de chips. REUTERS/Go Nakamura

De acuerdo con los detalles publicados, Terafab se plantea como una instalación integrada verticalmente, lo que significa que reunirá en un mismo espacio todas las etapas del proceso de fabricación: desde la producción de lógica y memoria hasta el empaquetado, las pruebas y la creación de máscaras de litografía. Este enfoque busca reducir la dependencia de proveedores externos y acelerar los tiempos de desarrollo tecnológico.

El movimiento también incluye una estrategia agresiva de reclutamiento. Según reportes citados por Bloomberg, Musk ha realizado ofertas laborales directas a ingenieros que actualmente trabajan en compañías como Samsung y Applied Materials, además de la propia TSMC. Este intento de captar talento especializado refleja la creciente competencia global por profesionales altamente calificados en la industria de los chips.

El interés en Taiwán no es casual. La isla es considerada el principal centro mundial de fabricación de semiconductores avanzados, con TSMC liderando el mercado con más del 70 % de participación global, según estimaciones de la consultora TrendForce. En ese contexto, la llegada de Tesla a este terreno podría abrir un nuevo frente competitivo en una industria dominada por pocos actores.

Elon Musk construirá una fábrica en Taiwán para su producir semiconductores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Elon Musk construirá una fábrica en Taiwán para su producir semiconductores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Sin embargo, expertos advierten que el desafío no es menor. La fabricación de semiconductores es uno de los procesos industriales más complejos y costosos del mundo. Construir una planta de este tipo puede tomar entre dos y tres años, además de requerir inversiones multimillonarias y un alto nivel de especialización técnica.

En esa línea, el CEO de TSMC, C.C. Wei, señaló recientemente que no existen “atajos” en este negocio, subrayando la dificultad de alcanzar niveles de producción comparables a los líderes actuales en el corto plazo. Sus declaraciones reflejan el escepticismo que genera la entrada de nuevos competidores en este sector altamente consolidado.

A pesar de ello, el proyecto Terafab se enmarca en una tendencia más amplia: la carrera global por asegurar el control de la producción de chips, considerados esenciales para tecnologías como la inteligencia artificial, los vehículos autónomos y los sistemas de computación avanzada. Empresas tecnológicas y gobiernos de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en este campo para reducir dependencias y fortalecer sus cadenas de suministro.

Tesla de Elon Musk ya se encuentra bucando profesional de IA para su nueva fábrica de chips. REUTERS/Adrees Latif/File Photo
Tesla de Elon Musk ya se encuentra bucando profesional de IA para su nueva fábrica de chips. REUTERS/Adrees Latif/File Photo

Con esta iniciativa, Tesla no solo busca diversificar su negocio, sino también posicionarse en el corazón de la próxima generación tecnológica. La búsqueda de ingenieros especializados es apenas el primer paso de un proyecto que, de concretarse, podría redefinir el equilibrio en la industria de los semiconductores.

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