Así actúan las empresas para despedir empleados a causa de la IA

La narrativa de la inteligencia artificial es utilizada por las compañías para justificar las salidas antes de que la tecnología reemplace más puestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grandes tecnológicas han adoptado una estrategia clara: anticipar recortes de personal profundos para reestructurar sus operaciones y apostar por la inteligencia artificial (IA) como motor clave de eficiencia.

En las últimas semanas, firmas como Atlassian, Block y Snap han anunciado despidos masivos, justificando estas medidas como una forma de adaptarse a los cambios que impone el avance tecnológico. Estos recortes suelen presentarse como acciones preventivas para preparar a las compañías antes de que la propia IA obligue a una transformación estructural.

En las recientes reestructuraciones, empresas como Snap, Atlassian y Block han recortado entre el 10% y el 50% de su plantilla, alegando la necesidad de recalibrar el trabajo humano frente al avance de la IA. Directivos y consultores del sector sostienen que, aunque la tecnología aún no reemplaza completamente a los empleados, es fundamental posicionarse pronto ante la transformación que exige el mercado.

Una ola de despidos con el mismo patrón

Evan Spiegel, director ejecutivo de Snap, comunicó a sus empleados que unos 1.000 trabajadores, equivalentes al 16% de la plantilla, dejarían la compañía. En su mensaje, destacó que pequeños equipos ya utilizan IA para impulsar avances en iniciativas clave. De modo similar, Atlassian eliminó aproximadamente el 10% de sus puestos y Block casi la mitad, siempre bajo el argumento de recalibrar la cantidad de trabajo humano necesario frente a nuevas formas de operar gracias a la IA.

Atlassian, Block y Snap optan por despidos masivos para reorganizarse ante la llegada de nuevas herramientas de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dan Kaplan, socio gerente de la consultora ZRG, explicó a Business Insider que este enfoque puede resultar atractivo para la imagen de los directivos, ya que presentarse como promotores de la IA los posiciona como progresistas e inteligentes. En varios casos, los directores ejecutivos admitieron que la tecnología aún no reemplaza a todos los empleados, pero consideran imprescindible posicionarse desde ahora.

El discurso corporativo: eficiencia y equipos pequeños

En sus comunicados, los líderes empresariales subrayan que la IA está cambiando la manera en que trabajamos. Mike Cannon-Brookes, CEO de Atlassian, y Jack Dorsey, máximo responsable de Block, coincidieron en señalar la necesidad de adoptar una nueva forma de trabajar, más rápida y eficiente. Spiegel también habló de la urgencia por lograr mayor agilidad.

La tendencia se extiende a otras grandes tecnológicas como Meta y Amazon, cuyos portavoces han enfatizado la importancia de optimizar procesos y adoptar estructuras más flexibles. En todos los casos, las empresas resaltan el valor de los equipos compactos y el espíritu emprendedor, mientras dejan espacio para que la IA asuma más tareas.

Melissa Swift, fundadora de la consultora Anthrome Insight, declaró que muchas firmas se suman a la narrativa colectiva sobre el impacto de la IA en los despidos, señalando que no hay peligro en replicar lo que dicen otras empresas. Además del relato hacia los empleados, los recortes suelen tener buena acogida entre los inversores, que premian la reducción de costos.

Consultoras advierten que, además de la IA, factores como inflación y sobrecontratación influyen en la decisión de despedir empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial como argumento, entre otros factores

El auge de la inteligencia artificial se presenta a veces como el único motivo de los despidos. Scott Kirsner, director ejecutivo de la firma de investigación InnoLead, matiza que la realidad es más compleja y convergen factores como tasas de interés, inflación, tarifas, exceso de contrataciones durante la pandemia y la volatilidad típica del sector tecnológico.

Las compañías sienten que necesitan una justificación para explicar cualquier recorte. Hay casos en los que la combinación de IA y reducción de personal se percibe como una forma de amortiguar el impacto de costos elevados e impulsar la visión de futuro.

Las empresas insisten en transmitir fortaleza, no señales de alarma. Atlassian destacó el crecimiento de los ingresos en su división de servicios en la nube, Block mencionó el incremento de clientes y la mejora de la rentabilidad, y Snap argumentó que los despidos buscan priorizar inversiones con mayor potencial para crear valor a largo plazo y facilitar la rentabilidad neta.

Las tecnológicas priorizan equipos pequeños y reorganizaciones estructurales para adaptarse a la era de la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reorganización y cultura de startup

Más allá de los despidos, las compañías tecnológicas reorganizan sus equipos y apuestan por estructuras más pequeñas. Para los directivos, el exceso de personal que surgió tras la pandemia habría disminuido la eficiencia, por lo que ahora apuestan por grupos reducidos capaces de moverse con rapidez, en un entorno donde la competencia puede provenir de pequeñas startups.

De acuerdo con Kirsner, aunque la agilidad resulta atractiva en teoría, las grandes corporaciones enfrentan obstáculos derivados de su propia burocracia. Es sencillo hablar de reorganizarse en equipos pequeños y ser más ágiles, pero la escala de estas empresas suele dificultar esa transformación.

La reducción de costos salariales también representa un incentivo claro para los empleadores. Kirsner advirtió que, aunque la IA permite automatizar tareas, todavía no sustituye a la mayoría de los trabajadores. Melissa Swift agregó que, en ocasiones, la inversión en IA se financia recortando puestos, pero no porque la tecnología pueda asumir ya todas las funciones humanas.