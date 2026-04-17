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Pulsar para compartir, la función de Android que podría llegar a los Galaxy con One UI 9

La herramienta permitirá transferir archivos, enlaces y fotos solo con acercar dos móviles de la marca

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Samsung - Galaxy S26 - Privacy Display - tecnología - 4 de marzo
One UI 9 podría incorporar Pulsar para compartir, la nueva función de intercambio rápido de Android. (Samsung)

One UI 9, la próxima versión de la capa de personalización de los Galaxy, integraría la función Pulsar para compartir (Tap to Share) de Android, un sistema que permitirá intercambiar archivos, enlaces, ubicaciones y más acercando simplemente dos teléfonos, sin menús ni pasos intermedios, según informó Sammobile, página especializada en novedades de Samsung.

Un paso más allá de Quick Share

Actualmente, los Galaxy ya cuentan con Quick Share, una plataforma que busca facilitar la transferencia de archivos entre dispositivos Galaxy y que recientemente integró compatibilidad con AirDrop en algunos modelos, como la serie Galaxy S26. Esta mejora inicial se encuentra en fase de expansión progresiva, pero apunta a que el intercambio de archivos entre teléfonos será cada vez más sencillo y rápido.

La llegada de Pulsar para compartir supondrá un avance aún mayor. Según filtraciones y versiones preliminares de One UI 9, la función no será una app independiente, sino que estará integrada directamente en Quick Share, permitiendo aprovechar la tecnología de Google a través de la interfaz personalizada de la marca coreana.

Quick Share, el sistema actual de Samsung, ya sumó compatibilidad con AirDrop en modelos recientes. (Europa Press)
Quick Share, el sistema actual de Samsung, ya sumó compatibilidad con AirDrop en modelos recientes. (Europa Press)

Cómo funcionará Pulsar para compartir

La esencia de Pulsar para compartir es la simplicidad: los usuarios solo tendrán que acercar la parte superior de dos teléfonos desbloqueados y con la pantalla hacia arriba. Al hacerlo, ambos dispositivos mostrarán un aviso emergente con instrucciones breves.

Cuando la conexión se establece correctamente, un efecto luminoso aparece en la pantalla, indicando que el contenido está listo para transferirse. Solo resta confirmar la acción para completar el envío de archivos, contactos, fotos, videos o enlaces.

El sistema aprovecha componentes como el NFC y otros sensores de proximidad, aunque la diversidad de ubicaciones del chip NFC en dispositivos Android ha llevado a Google a recomendar la parte superior de los móviles como punto de contacto. Si la detección no funciona a la primera, se sugiere colocar los dispositivos espalda con espalda para asegurar la conexión.

Pulsar para compartir funcionará acercando la parte superior de los teléfonos hasta que aparezca una animación de confirmación. (EFE)
Pulsar para compartir funcionará acercando la parte superior de los teléfonos hasta que aparezca una animación de confirmación. (EFE)

Compatibilidad y ecosistema

Aunque Quick Share ya ha avanzado en compatibilidad con AirDrop de Apple en modelos recientes, aún no hay confirmación de que Pulsar para compartir funcione entre Android y dispositivos iPhone. Por ahora, todo apunta a que la función estará optimizada para el ecosistema Android, aunque la estrategia de Samsung y Google podría evolucionar en próximas actualizaciones.

El objetivo es que la transferencia de archivos sea lo más fluida posible, adaptándose a la diversidad del ecosistema Android y superando las diferencias de diseño entre fabricantes. Esta apuesta se alinea con la tendencia de simplificar la experiencia de usuario y eliminar barreras tecnológicas en el intercambio de información.

Por su parte, se espera que Google utilice su evento anual Google I/O 2026, programado para el 19 y 20 de mayo, para presentar oficialmente la función Pulsar para compartir y detallar su integración en Android 17, detalló El País. Este evento suele ser el escaparate de las principales novedades del sistema operativo y servirá para conocer más detalles sobre la adaptación de la función en las distintas capas de personalización, incluidas One UI 9.

Aún no se sabe si la función será compatible con dispositivos Apple o se limitará al ecosistema Android. (Europa Press)
Aún no se sabe si la función será compatible con dispositivos Apple o se limitará al ecosistema Android. (Europa Press)

La posible llegada de Pulsar para compartir a los Galaxy marca un cambio de paradigma en el intercambio de archivos móviles para esta familia de dispositivos.

Si se confirma su integración en One UI 9, los usuarios de Galaxy estarán entre los primeros en disfrutar de una de las funciones más esperadas del ecosistema Android para los próximos años.

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