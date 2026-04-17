Pokémon Go anuncia su Día de la Comunidad de mayo 2026: todos los detalles

El evento forma parte de la nueva temporada “Recuerdos en Marcha” y trae mejoras en la experiencia de juego para la comunidad. (Niantic)

Pokémon Go ha confirmado los detalles de su próximo Día de la Comunidad, que tendrá lugar el sábado 9 de mayo de 2026, de 14:00 a 17:00 (hora local). En esta ocasión, el protagonista será Lechonk, el pokémon gorrino, que aparecerá de forma destacada en estado salvaje durante la celebración.

El evento se enmarca en la nueva temporada “Memories in Motion” (Recuerdos en Marcha), parte de la renovada estrategia del juego tras los recientes cambios en Niantic y en sus sistemas de monetización.

Lechonk: protagonista destacado y posibilidades de variocolor

Durante el Día de la Comunidad, Lechonk tendrá un mayor índice de aparición en el mapa. Los jugadores podrán encontrar ejemplares variocolor (shiny) o incluso con un fondo especial, ampliando las posibilidades para coleccionistas y entrenadores que buscan variantes poco comunes.

Durante el evento, Lechonk tendrá mayores probabilidades de aparecer variocolor y con fondo especial. (Niantic)

Evolución especial y ataque exclusivo

Según lo publicado por The Pokémon Company, una de las principales novedades es que, al evolucionar a Lechonk durante el evento —o hasta cuatro horas después de su conclusión—, se podrá obtener un Oinkologne que conocerá el ataque rápido exclusivo Bofetón Lodo. Este ataque tendrá un daño de 11 puntos en Combates de Entrenador y 19 en Gimnasios e Incursiones, proporcionando una ventaja estratégica para quienes evolucionen a su Pokémon en el tiempo indicado.

Investigación especial y recompensas

Por 1,99 USD (o su equivalente local), los jugadores podrán acceder a una investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad de Lechonk. Entre las recompensas se incluyen tres encuentros con Lechonk con fondos especiales, encuentros adicionales, un pase de combate prémium, un Caramelo Raro ++ y otros premios.

Las entradas podrán adquirirse y regalarse a amigos que tengan al menos el nivel de Gran Amistad, aunque existen restricciones si el destinatario ya ha comprado o recibido una entrada.

Cabe señalar que esta investigación especial no incluye una insignia ni una historia dentro del juego.

Los módulos cebo y los inciensos tendrán duración extendida para facilitar la captura de Lechonk. (Niantic)

Bonificaciones durante el evento

El Día de la Comunidad ofrecerá varias bonificaciones temporales para los participantes:

1/4 de distancia para eclosionar Huevos en incubadoras.

Doble de Caramelos por capturar Pokémon.

Doble de probabilidad de Caramelos ++ para entrenadores de nivel 31 en adelante.

Inciensos activados durante el evento (menos el Incienso de aventura diaria) tendrán una duración de tres horas.

Módulos Cebo durarán una hora y podrán atraer a Lechonk.

Hasta dos intercambios especiales durante el día y un 50% menos de Polvo Estelar requerido para los intercambios.

Bonus de Módulo Cebo: de 14:00 a 21:00, Lechonk aparecerá con frecuencia en Poképaradas con Cebo, con mayores probabilidades de ser variocolor o tener fondo especial.

El evento permitirá evolucionar a Oinkologne con el ataque exclusivo Bofetón Lodo. (Niantic)

Investigación de campo y sorpresas adicionales

Habrá una investigación de campo temática, con premios como Polvos Estelares, Ultra Balls y más encuentros con Lechonk, algunos con fondo especial. Además, se recomienda sacar instantáneas durante el evento, ya que podría haber sorpresas adicionales para los entrenadores.

Tienda y packs especiales

La tienda de Pokémon Go ofrecerá un Pack ultraespecial por 1,99 USD, que incluye una entrada para el evento y cinco Ultra Balls. Los jugadores también podrán aprovechar los códigos promocionales vigentes para obtener recompensas adicionales.

Nuevas dinámicas bajo la temporada “Recuerdos en Marcha”

Este Día de la Comunidad llega tras importantes anuncios sobre la nueva temporada del juego y cambios internos en Niantic, reflejando un enfoque renovado en la experiencia de los jugadores y las opciones de participación. Los eventos de este tipo siguen siendo uno de los principales atractivos para la comunidad global de Pokémon Go.