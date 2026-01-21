Día de la Comunidad de febrero en Pokemon Go tendrá como protagonistas a Vulpix y Vulpix de Alola

Vulpix y Vulpix de Alola aparecerán con mayor frecuencia y podrán encontrarse en sus versiones variocolor durante el evento especial. (Niantic)

El Día de la Comunidad de febrero de 2026 en Pokémon Go ya tiene protagonistas confirmados: Vulpix y Vulpix de Alola, los icónicos Pokémon Zorro, serán el centro de atención del evento especial que se llevará a cabo el domingo 1 de febrero, entre las 14:00 y las 17:00, hora local en cada región.

Apariciones destacadas y versiones especiales

Durante las tres horas de duración del evento, tanto Vulpix como Vulpix de Alola aparecerán con mucha más frecuencia en estado salvaje. Esto representa una oportunidad única para los entrenadores que buscan ejemplares con características especiales, ya que será posible encontrar versiones variocolor (shiny) de ambos Pokémon. Además, algunos de estos encuentros podrán presentar un fondo especial, lo que los convierte en piezas aún más codiciadas para coleccionistas y fanáticos del juego.

Ataques exclusivos por evolución

La mecánica del evento incluye recompensas exclusivas para aquellos que evolucionen a sus Pokémon durante la ventana de tiempo asignada. Si se evoluciona a Vulpix en cualquier momento del evento, o hasta cuatro horas después de su finalización, el Ninetales resultante aprenderá el ataque cargado Energibola.

La investigación especial de pago brindará encuentros únicos, pases prémium y oportunidades adicionales para coleccionistas. (Niantic)

Por su parte, quienes evolucionen a Vulpix de Alola en ese mismo margen de tiempo obtendrán un Ninetales de Alola con el ataque cargado Agua Fría. Estos movimientos especiales pueden marcar la diferencia en combates de liga y en incursiones, ofreciendo una ventaja táctica para los jugadores que buscan fortalecer su equipo.

Investigación especial y recompensas exclusivas

El evento también incluye una investigación especial de pago, disponible por USD 1,99 o su equivalente en moneda local. Esta investigación otorga varias recompensas exclusivas, entre las que se destacan dos encuentros con Vulpix con fondos especiales, un encuentro adicional con Vulpix de Alola con fondo especial, pases de combate prémium, un Caramelo Raro ++ y nuevas oportunidades para encontrar a ambos Pokémon destacados.

Para quienes disfrutan compartir la experiencia, existe la posibilidad de regalar la entrada a la investigación especial a amistades con las que se haya alcanzado el nivel de Gran Amistad o superior, siempre y cuando el destinatario no la haya adquirido previamente.

Los jugadores recibirán triple PX y doble Caramelos por captura, además de bonificaciones para el desarrollo de sus Pokémon. (Pokémon Go)

Bonificaciones del evento

Las bonificaciones del evento están diseñadas para maximizar la experiencia de juego. Durante la celebración, los jugadores recibirán el triple de PX por cada Pokémon capturado y el doble de Caramelos, además de que quienes sean de nivel 31 o superior tendrán el doble de probabilidad de conseguir Caramelos ++.

Los Inciensos (con excepción del de aventura diaria) tendrán una duración de tres horas, facilitando la aparición de los Pokémon protagonistas. Los Módulos Cebo durarán una hora y aumentarán la probabilidad de atraer a Vulpix y Vulpix de Alola a las Poképaradas, incluso después de que termine el evento principal, hasta las 21:00.

Adicionalmente, se permitirá un intercambio especial extra durante el día, hasta un máximo de tres, y el costo de Polvo Estelar para realizar intercambios estará reducido a la mitad. Estos beneficios estarán disponibles desde el inicio del evento y hasta las 21:00, permitiendo a los entrenadores optimizar sus recursos y ampliar sus colecciones.

Los Módulos Cebo y los Inciensos tendrán duración extendida para facilitar la aparición de Vulpix y Vulpix de Alola. (Reuters)

Investigación de campo y sorpresas adicionales

Por último, habrá investigaciones de campo temáticas disponibles. Al completarlas, los jugadores podrán ganar premios como Polvos Estelares, Ultra Balls y encuentros adicionales con Vulpix y Vulpix de Alola, algunos con fondo especial. Además, se recomienda tomar instantáneas durante el evento, ya que pueden desencadenar sorpresas adicionales exclusivas del Día de la Comunidad.

El Día de la Comunidad de febrero de 2026 promete ser una excelente oportunidad para quienes deseen capturar a Vulpix y Vulpix de Alola y disfrutar de bonificaciones, ataques exclusivos y recompensas únicas en Pokémon Go.