Generar imágenes en ChatGPT será más rápido gracias a una función que guarda tus fotos

OpenAI prepara nuevas funciones de memoria de imagen para ChatGPT. (OpenAI)

OpenAI trabaja en una nueva función para ChatGPT que promete simplificar la creación de imágenes: la posibilidad de guardar una “foto de referencia” que el sistema recordará automáticamente para generar contenido visual relacionado.

La herramienta, aún en desarrollo, fue detectada por Android Authority en una versión beta de la aplicación para Android y apunta a agilizar uno de los procesos más repetitivos en el uso de inteligencia artificial.

Actualmente, los usuarios que desean generar o editar imágenes en ChatGPT deben subir manualmente la fotografía base cada vez que realizan una solicitud. Con esta nueva opción, ese paso desaparecería: bastará con seleccionar una imagen una sola vez para que el sistema la utilice como referencia en futuras creaciones.

ChatGPT tendrá una opción para guardar en la memoria del chatbot una imagen referencial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

La función fue identificada en la versión beta 1.2026.104 de la app, donde aparece oculta e inactiva, lo que sugiere que todavía no está lista para su lanzamiento público. Sin embargo, su presencia en el código indica que OpenAI avanza en integrar capacidades de memoria visual dentro del chatbot.

Una memoria visual para la inteligencia artificial

La principal novedad de esta herramienta es que introduce un concepto clave: la persistencia de imágenes dentro del sistema. En lugar de tratar cada solicitud como independiente, ChatGPT podría recordar elementos visuales específicos para mantener coherencia en distintas interacciones.

Esto permitiría, por ejemplo, generar múltiples versiones de una imagen basadas en una misma fotografía inicial, sin necesidad de cargarla repetidamente. También facilitaría la edición progresiva de contenido visual, donde cada cambio se apoya en la misma referencia.

Android Authority identificó un código dentro de la aplicación ChatGPT.

La “foto de referencia” se integraría dentro de la sección de recuerdos del chatbot, un espacio donde ya se almacenan datos para personalizar la experiencia del usuario. Desde allí, sería posible seleccionar imágenes guardadas en el dispositivo o capturar nuevas fotografías en el momento, incluyendo selfies.

Flexibilidad y control para el usuario

Según lo detectado en la beta, la imagen elegida como referencia podrá visualizarse en cualquier momento y sustituirse fácilmente por otra. Además, los usuarios tendrán la opción de eliminarla sin necesidad de establecer una nueva.

Este enfoque apunta a mantener el control en manos del usuario, evitando que la herramienta se convierta en un sistema rígido o difícil de gestionar. La posibilidad de cambiar o borrar la referencia en cualquier momento refuerza la idea de una IA adaptable a distintas necesidades.

ChatGPT permitirá eliminar y visualizar la imagen que tienes como referencia para la creación de imágenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, esta función podría mejorar la consistencia en proyectos visuales más complejos, como diseños, ilustraciones o contenidos para redes sociales, donde mantener una misma base estética resulta clave.

Un paso más en la evolución de la IA generativa

La incorporación de memoria visual se alinea con una tendencia más amplia en el desarrollo de inteligencia artificial: hacer que los sistemas sean más contextuales y menos dependientes de instrucciones repetitivas.

En lugar de funcionar como herramientas aisladas que responden a comandos puntuales, los modelos actuales buscan construir continuidad entre interacciones. En este caso, la “foto de referencia” permitiría que ChatGPT entienda mejor qué tipo de imagen espera el usuario, reduciendo la necesidad de explicaciones constantes.

CahtGPT busca mejorar la experncia de sus usuarios en la creación de imágenes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este avance también podría tener impacto en ámbitos como el diseño, el marketing o la creación de contenido, donde la rapidez y la coherencia visual son factores determinantes.

Una función aún sin fecha de lanzamiento

Por ahora, OpenAI no ha confirmado oficialmente la llegada de esta herramienta ni su fecha de lanzamiento. Al tratarse de una función detectada en código interno, existe la posibilidad de que su implementación cambie o se retrase.

Sin embargo, su desarrollo refleja el rumbo que está tomando la compañía: una inteligencia artificial cada vez más personalizada, capaz de recordar, aprender y adaptarse al usuario.

Si finalmente se implementa, la “foto de referencia” podría convertirse en una de las funciones más prácticas para quienes utilizan ChatGPT en la creación de imágenes, eliminando pasos innecesarios y haciendo el proceso más fluido y eficiente.