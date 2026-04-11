Estos son todos los planes de ChatGPT en abril de 2026: IA con memoria

Ante la férrea carreara por dominar el mercado de los asistentes de inteligencia artificial, OpenAI ha presentado una versión más accesible su plan ChatGPT Pro, con lo cual busca hacer frente a competidores que están ganando terreno en innovaciones para desarrolladores, como es el caso de Anthropic.
Actualmente, OpenAI ofrece seis planes para su asistente de inteligencia artificial, cada uno orientando a determinado perfil de usuario:
<b>1. Plan Gratis</b>
Es el nivel de acceso universal diseñado para usuarios ocasionales que buscan las capacidades básicas de la IA.
- Modelos: acceso al modelo GPT-5.2 Instant.
- Capacidades: permite realizar consultas de texto, análisis de datos básico y carga de archivos de forma limitada.
- Límites: las interacciones están restringidas a un número reducido de mensajes por periodo de tiempo (aproximadamente 10-15 mensajes cada 5 horas).
- GPT Store: permite descubrir y usar GPTs personalizados, aunque con límites de uso más estrictos que los planes de pago.
<b>2. Plan Go</b>
Este es el nuevo plan intermedio “budget” introducido recientemente para quienes el plan gratuito es insuficiente pero no requieren todas las funciones creativas del Plus.
- Precio: 8 USD, 6.80 €.
- Propósito: ofrecer un puente económico con límites de mensajes significativamente más altos que la versión gratuita (aprox. 50 mensajes cada 3 horas).
- Características: incluye el modo de voz básico y acceso prioritario sobre los usuarios gratuitos en horas de alta demanda.
- Nota: en algunas regiones, este plan puede incluir anuncios o banners informativos ligeros.
<b>3. Plan Plus</b>
El estándar para usuarios avanzados, creadores de contenido y profesionales independientes.
- Precio: 20 USD, 17 €.
- Modelos Avanzados: acceso completo a GPT-5 y GPT-5 Thinking, con límites de mensajes muy amplios (hasta 160 cada 3 horas).
- Herramientas Creativas: incluye generación de imágenes con DALL·E 3, acceso a Sora 1 Preview para video y el Modo de Voz Avanzado con respuesta emocional.
- Funciones Pro: acceso a “Canvas” para proyectos de escritura y código, y la herramienta de “Deep Research” para investigaciones bibliográficas complejas.
<b>4. Plan Pro</b>
Un nivel de élite para desarrolladores, científicos de datos e investigadores que requieren la máxima potencia de cómputo.
- Precio: 100 USD, 85 €.
- Modelos de Razonamiento: acceso ilimitado a la serie GPT-5 Pro (modelos de razonamiento profundo que no están disponibles en niveles inferiores).
- Ventana de Contexto: capacidad extendida para procesar documentos de hasta 128k tokens (equivalente a libros enteros o bases de código masivas).
- Prioridad: acceso garantizado a la máxima velocidad de procesamiento incluso durante eventos de tráfico global masivo.
<b>5. Plan Business</b>
Anteriormente conocido como “Team”, es el espacio de trabajo colaborativo para pequeñas y medianas empresas o grupos de trabajo.
- Precio: 25 USD, 21.3 €
- Privacidad: por defecto, los datos del espacio de trabajo no se utilizan para entrenar los modelos de OpenAI.
- Administración: incluye una consola de gestión de usuarios, facturación centralizada y SSO (inicio de sesión único) para mayor seguridad.
- Colaboración: permite crear y compartir GPTs internos dentro de la organización y conectarse directamente con herramientas como Google Drive, SharePoint y Notion.
<b>6. Plan Empresa</b>
La solución integral para grandes corporaciones que requieren cumplimiento legal estricto y despliegue a gran escala.
- Precio: personalizado según el volumen de usuarios y necesidades de soporte.
- Seguridad y Compliance: certificaciones SOC 2 Type 2, ISO 27001 y opciones de residencia de datos regional.
- Capacidades Ilimitadas: uso ilimitado de todos los modelos (incluyendo razonamiento pro) sin cuotas de mensajes.
- Personalización: incluye análisis detallados de uso, soporte técnico prioritario 24/7 y formación dedicada para la implementación de la IA en los flujos de trabajo corporativos.