El WhatsApp de Elon Musk ya está para iOS: XChat puedes descargarlo en iPhone

Elon Musk anuncia la llegada de XChat a iOS, donde buscará rivalizar con WhatsApp. (X)

La plataforma X da un paso clave en su estrategia de expansión con el lanzamiento de XChat, su nueva aplicación de mensajería independiente, que llegará a iPhone y iPad el próximo 17 de abril. La app, que ya permite registro anticipado en la App Store, marca un cambio relevante en la forma en que la compañía busca competir en el segmento de comunicaciones privadas, dominado por WhatsApp.

Con este movimiento, la empresa propiedad de Elon Musk apuesta por separar la mensajería del resto de su ecosistema, dejando atrás la idea de concentrar todo en una sola aplicación. En su lugar, opta por desarrollar productos específicos que mejoren la experiencia de uso y respondan a necesidades concretas.

El lanzamiento no es improvisado. XChat llega tras varios meses de pruebas internas en los que la compañía ajustó funciones, interfaz y estabilidad. Este proceso permitió afinar aspectos sensibles como el cifrado y las herramientas de privacidad, dos elementos clave para competir en un mercado donde la confianza del usuario es determinante.

X dio a conocer que pronto llegará XChat a los usuarios de iPhone y iPad. (X)

Funciones centradas en privacidad y control

XChat incorpora características ya conocidas en otras apps de mensajería, pero con un enfoque claro en la seguridad. Entre sus principales funciones destacan los mensajes que desaparecen automáticamente, los chats grupales, las videollamadas y el envío de archivos.

Uno de los elementos más llamativos es el bloqueo de capturas de pantalla. Esta herramienta busca evitar que las conversaciones se compartan fuera de la aplicación, añadiendo una capa adicional de control para el usuario. Aunque no es una función completamente inédita, todavía no está ampliamente extendida en el sector.

Además, la app incluye opciones de protección mediante código o PIN, lo que refuerza el acceso privado a las conversaciones. Este tipo de medidas apunta a un perfil de usuario que prioriza la confidencialidad en sus comunicaciones digitales.

XChat llegará de forma oficial a la App Store este 17 de abril.

De los mensajes directos a una app independiente

XChat nace como una evolución natural del sistema de mensajes directos de la plataforma X. En los últimos años, la compañía ha incorporado mejoras progresivas como cifrado, funciones multimedia y mensajes efímeros, que ahora se consolidan en una aplicación autónoma.

Separar la mensajería del feed principal responde a una lógica clara: reducir distracciones y centrar la experiencia en la comunicación directa entre usuarios. Este cambio también se alinea con pruebas en marcha de una versión web de mensajería, lo que refuerza la idea de un producto independiente dentro del ecosistema de la empresa.

Un mercado dominado por grandes empresas

El desembarco de XChat se produce en un contexto altamente competitivo. Aplicaciones como WhatsApp lideran en número de usuarios a nivel global, mientras que Telegram y Signal han ganado terreno con propuestas centradas en privacidad.

XChat busca competir de manera directa con WhatsApp, Telegram y Signal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Frente a estos competidores, XChat enfrenta el desafío de no solo ofrecer funciones similares, sino también convencer a los usuarios de adoptar una nueva plataforma. Cambiar de app de mensajería implica trasladar contactos, conversaciones y hábitos digitales, un proceso que suele ser lento.

Su principal ventaja es la base de usuarios de X, que cuenta con cientos de millones de cuentas activas. Esta integración podría facilitar la adopción inicial, ya que los contactos ya forman parte del mismo ecosistema.

La seguridad como eje de la propuesta

Uno de los pilares del nuevo servicio es la seguridad. X ha reforzado su enfoque en este aspecto mediante funciones como cifrado avanzado, mensajes autodestructivos y mayor control sobre el contenido compartido.

En etapas previas, la compañía también ha explorado modelos de cifrado inspirados en tecnologías descentralizadas, con el objetivo de ofrecer mayor protección en las comunicaciones. Estas iniciativas buscan posicionar a XChat como una alternativa sólida frente a otras aplicaciones del mercado.

XChat apuesta por la seguridad frente a sus competidores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sin embargo, más allá de las funciones, el éxito de la plataforma dependerá de la confianza que logre generar entre los usuarios. En un entorno donde la privacidad es cada vez más relevante, la percepción sobre el manejo de los datos será un factor decisivo.

Con su llegada a iOS, XChat abre una nueva etapa en la estrategia de X, que busca ganar espacio en un terreno donde la competencia es intensa y las expectativas de los usuarios son cada vez más exigentes.