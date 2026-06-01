Evita publicar fotos por error desactivando las imágenes instantáneas de Instagram

La nueva función Instants de Instagram permite enviar fotos de manera instantánea, priorizando la inmediatez sobre la revisión previa de imágenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instants es la nueva herramienta de Instagram que permite compartir fotos de manera espontánea y casi automática entre amigos, lo que también genera que se puedan publicar imágenes por error.

Al ser una función que privilegia la inmediatez por encima de los controles habituales de revisión y edición, sorprendió a quienes esperaban poder decidir qué imágenes compartir y cuáles descartar. Por lo que muchos usuarios buscan desactivarla para proteger su privacidad.

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Qué es Instagram Instants y cómo funciona el envío de fotos

Instants aparece como un pequeño icono de pila de fotos en la esquina inferior derecha de la bandeja de entrada de Instagram. Al acceder por primera vez, la aplicación muestra un breve tutorial, informando que las imágenes desaparecen después de ser vistas y que las reacciones a las mismas quedan ocultas para otros usuarios. Sin embargo, el proceso de envío no se explica en profundidad.

La cámara se activa dentro de Instants y, debajo del botón de disparo, se encuentra un interruptor con dos opciones: “Amigos” y “Mejores amigos”. La configuración predeterminada es “Amigos”. Esto significa que, al pulsar el obturador, la fotografía se envía de inmediato a todos los contactos de la lista de Amigos, sin ningún paso intermedio de confirmación o edición.

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La configuración predeterminada de Instants envía automáticamente las fotos a todos los contactos sin confirmar ni editar el contenido.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Muchos usuarios no comprenden que al tomar la foto en Instants, esta se distribuye automáticamente, sin la posibilidad de revisarla o descartarla antes de que llegue a los destinatarios. Esta diferencia con el flujo tradicional de Instagram, donde se puede editar o eliminar contenido antes de publicarlo, es la principal causa de confusión y de incidentes de privacidad.

Cómo desactivar la función Instants en Instagram

Para quienes desean evitar este riesgo, Instagram ofrece una configuración específica que permite desactivar Instants y así impedir que la función aparezca en la bandeja de entrada o que otros usuarios envíen instantáneas.

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El procedimiento es sencillo y reversible:

Abrir la aplicación de Instagram. Acceder a la página de perfil del usuario. Tocar el icono de tres líneas ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Seleccionar la opción “Configuración”. Desplazar el menú hasta encontrar “Preferencias de contenido”. Buscar la opción “Ocultar Instants en la bandeja de entrada” y activarla.

Una vez realizada esta acción, la función Instants desaparece de la bandeja de entrada y el usuario deja de recibir imágenes instantáneas de otros contactos. La configuración puede revertirse en cualquier momento, lo que permite recuperar la función si así se desea, sin afectar otros aspectos de la aplicación.

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Para desactivar Instants, se debe acceder a las preferencias de contenido y seleccionar la opción de ocultar la función en la bandeja de entrada. (AP foto/Michael Dwyer)

Este ajuste se ha convertido en la principal recomendación para quienes quieren mantener el control sobre las imágenes que circulan en sus redes y reducir la posibilidad de compartir fotos por error.

Instagram también contempla a quienes prefieren no desactivar la función de manera permanente. Existe una alternativa temporal: mantener presionado el icono de Instants en la bandeja de entrada y deslizarlo a la derecha.

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Este gesto detiene el flujo de contenidos efímeros durante un periodo limitado, permitiendo que el usuario recupere la visibilidad de Instants cuando lo desee, sin recurrir a la configuración general.

Existe una opción temporal para pausar Instants manteniendo presionado el icono en la bandeja de entrada y deslizando a la derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si ya enviaste una foto por error

En caso de que una imagen ya haya sido enviada por accidente, la plataforma ofrece una última oportunidad para retractarse. Justo después de tomar la foto y antes de que los destinatarios la vean, aparece la opción “Deshacer” (“Undo”) debajo del botón de disparo. Al pulsarla, se retira el contenido antes de que los receptores accedan a él.

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Adicionalmente, es posible acceder al archivo de Instants tocando el icono de cuatro cuadros en la parte superior derecha de la cámara. Desde ese apartado se puede eliminar la imagen enviada, lo que la retira de la bandeja de los destinatarios que aún no la han abierto.