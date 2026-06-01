Así fue el desfile en Seúl donde modelos y robots compartieron la pasarela

Galaxy Robot Park abre en Seúl con espectáculos y atracciones donde los robots son protagonistas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La robótica y la moda coincidieron en un mismo escenario en la capital de Corea del Sur, Seúl, donde modelos humanas y robots humanoides desfilaron juntos en un evento que rompe los límites entre tecnología y cultura.

El acontecimiento, celebrado en el recién inaugurado Galaxy Robot Park, atrajo la atención internacional y también evidenció el avance de la inteligencia artificial física como parte de la vida cotidiana en el continente asiático.

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La pasarela sirvió de laboratorio para explorar el futuro de la convivencia entre humanos y máquinas, mostrando el potencial de la inteligencia artificial en espacios públicos y eventos culturales.

De la feria tecnológica a la pasarela, el desfile con robots marca un cambio de paradigma en cultura y diseño - (Captura/Reuters)

Cuál fue el desfile de moda hecho con robots

El evento, denominado Mach33: Desfile de Moda con IA Física, fue organizado por Galaxy Corporation, una empresa surcoreana especializada en entretenimiento tecnológico. En la pasarela, robots humanoides y modelos humanas desfilaron con atuendos coordinados y compartieron protagonismo frente al público. Las imágenes difundidas por agencias internacionales muestran a los robots caminando, posando y realizando coreografías en sincronía con las modelos.

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Los organizadores presentaron el desfile como una visión de coexistencia futura entre personas y sistemas de inteligencia artificial física. El objetivo era ilustrar cómo podrían evolucionar las interacciones cotidianas entre humanos y máquinas fuera del ámbito industrial, destacando la capacidad de los robots para adaptarse a rutinas y espectáculos públicos.

En el Galaxy Robot Park, la integración de la robótica con la cultura pop coreana se despliega en espectáculos, atracciones interactivas y experiencias lúdicas donde los robots ocupan un lugar central. La inauguración del parque marca un paso más en la estrategia de Corea del Sur para posicionarse como líder en inteligencia artificial y robótica avanzada.

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La propuesta del desfile puso el acento en la coordinación y el equilibrio de los robots humanoides al desfilar junto a modelos humanas. Más allá del impacto visual, el evento evidenció avances en sistemas capaces de interactuar en escenarios imprevisibles, fuera de la seguridad de una línea de montaje.

Organizado por Galaxy Corporation, el desfile presentó atuendos coordinados y rutinas coreografiadas para ilustrar un futuro de interacción cotidiana con robots, en una apuesta por normalizar su presencia fuera de fábricas, ferias y laboratorios - (Captura/Reuters)

Durante años, la exhibición de robots se limitó a ferias tecnológicas, laboratorios y entornos industriales, donde el énfasis recaía en la ingeniería. El desfile en Seúl representa un cambio de paradigma, llevando los robots a la pasarela con ropa de diseñador y desafiando las fronteras entre moda y tecnología.

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Galaxy Corporation anunció su intención de continuar explorando este cruce de disciplinas, con planes para futuros conciertos y espectáculos interactivos centrados en la inteligencia artificial. La empresa también tiene presencia en la industria del K-pop, lo que refuerza su perfil como impulsora de tendencias tecnológicas y culturales.

El contexto surcoreano es clave para comprender el significado de este desfile. Con más de 1.000 robots por cada 10.000 trabajadores, Corea del Sur ostenta una de las mayores densidades de robots industriales a nivel global. El país invierte en automatización, fabricación avanzada e inteligencia artificial, impulsando proyectos colaborativos entre empresas, universidades y centros de investigación.

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Eventos como el Mach33 abren un diálogo sobre el futuro de la interacción social, señalando que la convivencia entre humanos y máquinas podría trascender la ciencia ficción. Para los organizadores, la exhibición fue un adelanto de cómo la inteligencia artificial física podría formar parte de la vida cotidiana y de la cultura popular.

¿Identificación para los robots?

China comenzará a otorgar identificación digital a los robots humanoides, similar a una cédula, para rastrear cada unidad durante todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el reciclaje. La medida, impulsada por la Plataforma de Servicios de Gestión del Ciclo de Vida Completo de los Humanoides, busca garantizar la trazabilidad y reforzar la supervisión en un sector en crecimiento.

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Cada identificación consta de un código nacional, uno de fabricante, uno de modelo y un número de serie individual. El sistema permite unificar criterios para fabricantes, proveedores, usuarios y plantas de reciclaje, y ya se aplica a más de 100 empresas y 28.000 robots de 200 modelos distintos en todo el país.

La identificación digital para robots humanoides en China y la integración de robots en eventos culturales como el desfile de Seúl reflejan un avance sostenido en la adopción tecnológica y la gestión responsable de la inteligencia artificial física.

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