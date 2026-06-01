Así se verían los Saja Boys, de Las Guerreras K-pop, en el universo de One Piece, según la IA

Los Saja Boys son los antagonistas de la película coreana, muy popular desde mediados de 2025. (Foto: Netflix)

Desde su estreno en Netflix y su posterior triunfo en los premios de la Academia, la película animada Las Guerreras K-pop se ha consolidado un fenómeno cultural masivo. La vibrante historia de las cazadoras de demonios y su enfrentamiento contra la peligrosa banda rival, los Saja Boys, ha capturado la atención de millones de seguidores.

En este contexto, en la actualidad, las herramientas de inteligencia artificial generativa, como Gemini, permiten que cualquier entusiasta de la animación pueda recrear en poco tiempo una imagen de su película favorita adaptada a otros universos de la ficción como el anime One Piece.

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Cómo lucen los Saja Boys en el universo de One Piece

Al trasladar a los Saja Boys al universo visual del anime One Piece, la inteligencia artificial transforma dráticamente sus rasgos y expresiones.

Los Saja Boys son recreados en el universo de One Piece con vestimenta moderna pero relacionada con los piratas. (Foto: Gemini)

El estilo gráfico de Eiichiro Oda se caracteriza por líneas de contorno marcadas, sombreado definido y gestos muy expresivos. Esto sustituye el modelado suave y los tonos pastel propios de la franquicia original por una imagen más dinámica y caricaturesca, característica del manga y el anime de piratas.

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Mientras las poses originales de los idols suelen ser estáticas y cuidadosamente compuestas, en el nuevo formato se utilizan posturas más enérgicas y expresivas, propias de aventureros. Sin embargo, la IA mantiene elementos reconocibles del grupo, como los colores de cabello llamativos (púrpura, turquesa, rosa) y accesorios distintivos.

El vestuario se adapta, pasando de la alta costura coreana a prendas inspiradas en la vida marítima: camisas abiertas, chalecos desgastados, pantalones de mezclilla y sombreros de paja o lana.

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En que cambió el mundo donde están inmersos los Saja Boys

En el ambiente de la imagen, los Saja Boys se encuentran en una ciudad pirata. (Foto: Gemini)

La recreación va más allá del aspecto físico de los personajes. El espacio se adapta para reflejar el ambiente pirata. Los letreros de neón que identifican a la agrupación se rediseñan como carteles de madera decorados con la clásica calavera y huesos cruzados.

El fondo urbano de Seúl se reemplaza por escenarios típicos de una isla portuaria: calles de piedra, tabernas y barcos de madera atracados. La inteligencia artificial añade elementos como cañones, cuerdas, barriles y banderas piratas, reforzando la ambientación.

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Los Saja Boys asumen nuevos roles dentro de una tripulación, con algunos integrantes saltando o posando sobre cofres, mientras otros sostienen guitarras, uniendo el concepto musical con el espíritu aventurero del universo creado por Oda.

Qué prompts se sugieren para generar la recreación con IA

Gemini es una herramienta útil para recrear imágenes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para obtener imágenes fieles tanto a la estética de One Piece como a la identidad de los Saja Boys, es útil construir descripciones detalladas para la IA. Una instrucción efectiva en inglés podría ser:

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“Toma grupal de anime en el estilo artístico distintivo de One Piece de Eiichiro Oda. Cinco idols masculinos jóvenes de K-pop inspirados en los Saja Boys, con colores de cabello vibrantes como rosa, turquesa, púrpura y negro. Están posando de forma dinámica sobre un barco pirata y en una plaza de un antiguo pueblo costero”.

Se puede agregar: “El líder, en el centro, sonríe ampliamente y salta en el aire. Al fondo, aparece un letrero rústico de madera con una calavera pirata (Jolly Roger) y la leyenda ‘Seoul’s New Era’. El estilo de animación es brillante, colorido, con contornos marcados y llevan ropa casual de inspiración pirata. Es un día soleado”.

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Cuáles aspectos técnicos considerar al generar imágenes con IA

Entre más precisas sean las instrucciones mejor será el resultado de la IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante la creación de estas imágenes, es fundamental especificar ciertos detalles técnicos. El estilo de One Piece utiliza proporciones anatómicas estilizadas, a veces desproporcionadas, lo que difiere del diseño simétrico y pulido de los Saja Boys.

En este sentido, al indicar a la IA el uso de líneas negras gruesas y expresiones faciales muy marcadas, se consigue una integración más convincente.

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Asimismo, la gestión del color influye en el resultado. Mientras la película de Las Guerreras K-pop usa una paleta de tonos pastel y colores brillantes, One Piece recurre a colores primarios intensos y texturas naturales, como madera y agua.