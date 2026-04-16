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Lista de códigos Free Fire para reclamar recompensas este 16 de abril de 2026

Garena habilitó este jueves una nueva serie de pines que permiten a jugadores registrados obtener diamantes, trajes, skins de armas, objetos de edición especial

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada día se suelen liberar más de 10 combinaciones para canjear en el menor tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como es costumbre, Garena puso a disposición de los usuarios de Free Fire una nueva serie de códigos exclusivos para obtener recompensas en el popular juego de batalla real.

La compañía habilitó más de 10 combinaciones alfanuméricas que permiten reclamar recompensas gratuitas por tiempo limitado, siendo una estrategia que se repite a diario y suele generar un flujo importante de jugadores interesados en ampliar su inventario de objetos y recursos virtuales.

Los códigos publicados tienen una vigencia limitada y solo pueden ser canjeados una vez por usuario registrado. El interés que generan estos eventos provoca que algunos códigos dejen de estar disponibles en cuestión de horas, así que la rapidez es determinante para quienes buscan acceder a los premios ofrecidos.

Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles este 16 de abril de 2026

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
La disponibilidad de estos códigos suelen agotarse por la cantidad de jugadores que son usuarios de Free Fire. (Foto: Garena)

En seguida está la lista de códigos alfanuméricos válidos para el jueves 16 de abril de 2026, cada uno de los cuales otorga recompensas distintas y puede ser utilizado únicamente una vez por usuario:

  • 86ZJ ZPV6 HKLV
  • WXWY SJTP BMB5
  • 4M2Z VXNL JTHP
  • 67G8 VDLF THUJ
  • G8WQ QVLM JSBN
  • 7LE4 KVYC YNLY
  • 9GJT 66GN DCLN
  • V8R9 H22K H3JB
  • 7ZG4 88RU DDWV
  • 3CYS QQ95 YTWK
  • 8G2Y JS3T WKUB
  • QUZ5 MJPP Y92E

Qué tipo de premios se pueden obtener con estos códigos en Free Fire

Persona sosteniendo un teléfono móvil y jugando Free Fire, vista cercana de la pantalla con el juego
La reclamación de los premios permite mayor personalización en el videojuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de recompensas de Free Fire otorga incentivos diversos, desde diamantes, trajes y skins de armas hasta objetos exclusivos de edición limitada que no se encuentran en la tienda virtual.

Entre los premios más buscados figuran los diamantes, recurso central para realizar compras dentro de la plataforma y desbloquear contenido adicional.

Además, los jugadores pueden acceder a accesorios, elementos de colección y objetos de edición especial, cuya disponibilidad varía según la región y la demanda. En ocasiones especiales como feriados internacionales o aniversarios, la variedad y cantidad de códigos suele incrementarse.

Cómo realizar el canje de códigos en la plataforma oficial de Free Fire

El proceso de canje se realiza a través del portal oficial de Garena, reward.ff.garena.com. El usuario debe iniciar sesión con una cuenta vinculada a plataformas autorizadas, como Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. Las cuentas de invitado quedan excluidas de este beneficio.

(Free Fire / Garena)
Todo el proceso de reclamación se realiza desde el portal oficial de Free Fire. ((Foto: Free Fire / Garena)

Para validar el código, es fundamental escribirlo exactamente como aparece en la lista, respetando mayúsculas y sin errores tipográficos. Un solo carácter equivocado puede invalidar el intento y bloquear futuros canjes con esa combinación.

Una vez completado el ingreso, las recompensas suelen acreditarse en menos de 24 horas. Si el sistema muestra el mensaje “código inválido o expirado”, la vigencia ya terminó o el código ha sido utilizado por otro usuario.

Qué requisitos debe cumplir el usuario para acceder a las recompensas de Free Fire

Tanto para jugar como para canjear códigos, se necesita una cuenta registrada en Free Fire con acceso al portal oficial de recompensas y que esté vinculada a un proveedor autorizado.

Otro punto importante es que la descarga e instalación del juego debe realizarse únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play Store para dispositivos Android o App Store para iPhone.

Es necesario descargar el juego desde plataformas oficiales como Google Play Store. (Foto: Europa Press)
Es necesario descargar el juego desde plataformas oficiales como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Es imprescindible que el dispositivo cuente con espacio suficiente de almacenamiento y una conexión estable a internet. Esto facilita que tanto el proceso de canje como la acreditación de los premios se realicen de manera fluida.

Por qué no se deben descargar juegos u otras apps por fuera de tiendas oficiales

Descargar juegos o aplicaciones desde fuentes no oficiales es un riesgo para la seguridad de los dispositivos y la información personal del usuario. Los archivos obtenidos fuera de plataformas autorizadas pueden estar modificados o contener software malicioso, como virus, troyanos o programas espía.

Este tipo de amenazas comprometen datos sensibles, causar daños al sistema operativo e incluso facilitar el robo de cuentas vinculadas a servicios de correos o videojuegos

Asimismo, las aplicaciones descargadas fuera de las tiendas oficiales no reciben actualizaciones, lo que deja al usuario expuesto a fallos de seguridad y errores que ya han sido corregidos en las versiones legítimas.

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