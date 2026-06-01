Guatemala

El Instituto de Sismología e Hidrología presenta nueva edición del Informe Oceanográfico que amplía monitoreo de océanos en Guatemala

La divulgación anual recopila datos y análisis detallados sobre el comportamiento de los mares guatemaltecos, integrando estudios sobre anomalías térmicas, marea y presencia de microalgas, con énfasis en la gestión sustentable y la prevención de riesgos

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Cubierta de un informe azul del INSIVUMEH con un mapa de Guatemala, junto a una vista dividida del océano con peces, coral y una tortuga marina.
La publicación incorpora investigaciones sobre temperatura, variaciones de marea y calidad biológica, incluyendo nuevas variables de seguimiento como el impacto de superluna y floraciones algales para fortalecer la vigilancia y respuesta ante amenazas costeras

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, INSIVUMEH, presentó la cuarta edición del Informe Oceanográfico Nacional, una publicación científica anual que reúne datos, investigaciones y análisis sobre el comportamiento de los océanos Pacífico y Atlántico frente a las costas de Guatemala y que, según la propia institución, busca fortalecer la gestión sostenible de los recursos marinos, la gestión de riesgos y la capacidad del país para anticiparse a fenómenos asociados a la variabilidad climática y al cambio climático.

La nueva edición incorpora análisis de anomalías térmicas, climatología histórica y una evaluación técnica de la precisión de los pronósticos de marea de rango corto y rango largo, según el INSIVUMEH. El documento también permite identificar tendencias, riesgos y cambios que afectan a las comunidades costeras, de acuerdo con la institución.

El informe incluye nuevas variables de monitoreo desarrolladas por la Sección Oceanográfica, entre ellas el análisis del aumento del nivel del mar asociado al fenómeno de superluna y una investigación sobre florecimientos algales nocivos, según el INSIVUMEH.

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La institución indicó que este trabajo busca mejorar las capacidades nacionales de vigilancia, monitoreo y alerta temprana por su impacto en los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y la seguridad alimentaria.

Varias copias del "Informe Oceanográfico Anual" de INSIVUMEH, con cubierta de un barco en el océano al atardecer, apiladas sobre una superficie clara.
El INSIVUMEH ha presentado la nueva edición de su Informe Oceanográfico, el cual amplía el monitoreo de los océanos en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director del INSIVUMEH Edwin Rojas definió la publicación como un esfuerzo institucional para producir conocimiento científico sobre los mares del país. Rojas dijo que el cuarto informe oceanográfico forma parte de un trabajo para “gestionar el conocimiento y generar ciencia alrededor de nuestros mares y nuestros océanos”.

El informe incorpora estudios sobre temperatura, mareas y microalgas

Víctor Gómez, de la Sección Oceanográfica del INSIVUMEH, explicó que esta edición presenta el comportamiento de variables físicas y químicas durante 2025 en los sitios de interés monitoreados por la institución. Gómez agregó que también incluye investigaciones sobre la calibración y el comportamiento de los pronósticos, la evolución de la temperatura a lo largo de los últimos cuatro años y el aumento de esa temperatura.

Gómez detalló que el informe suma la identificación y el conteo de microalgas fitoplanctónicas, además del análisis de su interacción con organismos zooplanctónicos.

Según el especialista, esa información permite entender cómo funciona el ecosistema marino y la comunidad biológica en general.

Rojas afirmó que el informe confirma procesos que la institución ya había observado, en especial la tendencia al incremento de la temperatura de los océanos.

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También señaló que los efectos de la superluna, asociados con el movimiento de mareas medido por estaciones mareográficas, muestran una correlación que permite estimar el ingreso de mareas al territorio y anticipar acciones de gestión del riesgo.

El Informe Oceanográfico del INSIVUMEH cumple una función directa en la respuesta ante amenazas costeras: según la institución, aporta información para que entidades como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, emitan alertas tempranas ante marejadas o variaciones climáticas extremas. El documento también evalúa el aumento de la temperatura del mar y monitorea fenómenos globales como El Niño, que impactan de forma directa a Guatemala, de acuerdo con el organismo.

Sipacate concentra nuevas investigaciones sobre calidad ecosistémica

Como parte de los avances en investigación marina, el INSIVUMEH desarrolló análisis sobre la interacción entre fitoplancton y zooplancton con el objetivo de comprender las cadenas tróficas marinas y fortalecer la gestión sostenible de los recursos pesqueros, según la institución. Esos resultados forman parte del conjunto de investigaciones que consolidan el monitoreo oceanográfico y la investigación marina del organismo.

La institución también inició investigaciones en Sipacate, en el departamento de Escuintla, enfocadas en la evaluación de la calidad ecosistémica mediante indicadores biológicos. Según el INSIVUMEH, ese trabajo busca generar base científica para la conservación y el manejo sostenible de las zonas costeras del país.

La publicación está dirigida a la población, autoridades, academia y sectores productivos, según el INSIVUMEH. La institución sostuvo que la información reunida en esta cuarta edición contribuye al cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales vinculados con la adaptación al cambio climático, la protección de los océanos y el desarrollo sostenible.

Rojas invitó a consultar el informe y señaló que el documento contiene más variables de interés para los usuarios. El INSIVUMEH indicó que la publicación y otros documentos oficiales pueden consultarse en su portal web.

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