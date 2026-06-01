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A prisión, exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá, acusado de peculado

La Contraloría General determinó un presunto incremento patrimonial del exfuncionario por más de $937,000

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El hoy detenido exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá, Luis Oliva. (AIG)
El hoy detenido exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá, Luis Oliva. (AIG)

Mientras se encontraba en una zona de playa de la provincia de Coclé, a unas 2 horas de la ciudad de Panamá, el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue detenido por los supuestos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

La detención de Oliva, quien fungió como director de la AIG de 2019-2024, bajo la administración del expresidente Laurentino Cortizo, fue ordenada por un juez de garantía y volvió a poner el foco sobre un organismo estatal clave en la estructura tecnológica del país.

La AIG tuvo a su cargo áreas sensibles de modernización administrativa y gestión pública.

El caso de Oliva quedó ligado a presuntos hechos de corrupción dentro de una dependencia con peso en la operación institucional panameña.

La Contraloría General de la República determinó un presunto incremento patrimonial de Oliva por más de $937,000.

Durante la pandemia del Covid-19 la plataforma Vale Digital servía para comprar alimentos en las abarroterías. (AIG)
Durante la pandemia del Covid-19 la plataforma Vale Digital servía para comprar alimentos en las abarroterías. (AIG)

Fuentes judiciales indicaron que la acusación incluyó peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

Esa combinación colocó el expediente en un plano mayor que el de una irregularidad administrativa aislada, porque apuntó a un posible esquema delictivo articulado desde el Estado.

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Oliva ya cumplía una medida cautelar de reporte periódico los 14 y 28 de cada mes, así como un impedimento de salida del país, luego de que en septiembre del 2025 se le formularan cargos por peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la gestión de la plataforma Vale Digital, que luego pasó a llamarse Listo Wallet, implementada por el gobierno durante la cuarentena total por el Covid-19 para entregar subsidios a trabajadores, según el diario Critica.

En 2020 el gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industrias y la AIG anunció el inicio del plan piloto en la primera abarrotería de la ciudad capital para cambiar el Vale Digital, apoyo económico entregado a los panameños suspendidos de sus plazas laborales y afectados por la pandemia ocasionada por el Coronavirus o Covid-19.

El exsubdirector de la AIG, Luis Carlos Stoute, presentó una denuncia sobre afectaciones a la plataforma Vale Digital. (AIG)
El exsubdirector de la AIG, Luis Carlos Stoute, presentó una denuncia sobre afectaciones a la plataforma Vale Digital. (AIG)

En esa oportunidad, Oliva señaló que “el inicio de este plan piloto para canjear el Vale Digital en las abarroterías le permite al ciudadano estar más cerca de sus hogares sin necesidad de tener que trasladarse en transporte público o tener que asistir a grandes concentraciones en supermercados. De igual manera, les permite a los negocios pequeños ingresar a nuevos medios de pagos digitales”.

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Pero, ante los constantes tropiezos de esta plataforma, se creó Listo Wallet en 2022 para que los usuarios del Vale Digital y el PASE-U recibieran sus pagos.

Al año siguiente, en octubre, Luis Oliva presentó su renuncia irrevocable a la entidad, para aspirar a una fallida candidatura a diputado.

A finales del 2023 el exadministrador de la AIG, Luis Carlos Stoute, presentó una denuncia por la cesión indebida de los derechos exclusivos a dos empresas para beneficiarse y lucrar de la plataforma Vale Digital, de acuerdo con medios de prensa.

La denuncia de Stoute, presentada ante el Ministerio Público, fue ignorada por la Presidencia de la República y por el entonces contralor, Gerardo Solís.

Desde la presidencia de la República, a cargo de Laurentino Cortizo, aparentemente se ignoró la denuncia sobre anomalías en la AIG. EFE/ Bienvenido Velasco
Desde la presidencia de la República, a cargo de Laurentino Cortizo, aparentemente se ignoró la denuncia sobre anomalías en la AIG. EFE/ Bienvenido Velasco

Stoute fue separado del cargo que ocupaba en febrero del 2024.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, establecida mediante la Ley 65 de 30 de octubre de 2009, es la entidad que lidera la transformación digital del Estado panameño, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, disminuir la brecha de desigualdad e incrementar la competitividad del país, se lee en su página web.

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