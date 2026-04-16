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Gemini de Google llegó a Mac: lee tu pantalla, genera imágenes con Nano Banana y más

Los modelos con macOS Sequoia (15.0) o versiones posteriores son compatibles con esta app de inteligencia artificial

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Un MacBook plateado abierto sobre un escritorio de madera muestra el logo de Gemini en su pantalla blanca. A su lado derecho, una taza blanca y un ratón.
Google lanzó la aplicación Gemini para Mac, facilitando el acceso de los usuarios de Apple a su inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google lanzó oficialmente la aplicación de Gemini para computadoras Mac, permitiendo a los usuarios de Apple acceder más fácil a la inteligencia artificial de Google.

Es posible compartir cualquier elemento de la pantalla con Gemini para recibir asistencia sobre lo que se está visualizando, incluidos archivos locales.

Para tener Gemini en Mac, es necesario ingresar al sitio web https://gemini.google/mac/ y seguir los pasos de instalación. La aplicación está disponible de forma gratuita en todos los idiomas y países donde se admite Gemini, y requiere macOS Sequoia (15.0) o una versión posterior.

“Hoy comenzamos con una aplicación que ofrece una potente asistencia de IA justo donde trabajas, pero este primer lanzamiento es solo el principio. Estamos sentando las bases para un asistente de escritorio verdaderamente personal, proactivo y potente”, dijo Google.

Menú flotante con opciones para crear y compartir. Detrás, navegador Chrome con YouTube
Puedes compartir cualquier parte de la pantalla con Gemini, incluso archivos guardados localmente, para recibir ayuda contextual. (Google)

Qué debes saber de la app de Gemini para Mac

La nueva aplicación nativa de Gemini para Mac permite compartir cualquier elemento de la pantalla con la inteligencia artificial de Google para recibir asistencia contextual, incluso con archivos almacenados localmente.

Por ejemplo, si analizas un gráfico complejo, puedes compartir la ventana y preguntar “¿Cuáles son las tres conclusiones más importantes aquí?”, obteniendo un resumen inmediato y relevante para tu trabajo creativo.

Con Gemini, puedes mantener tu ritmo de trabajo sin interrupciones. Utilizando el atajo Opción + Espacio, es posible abrir la aplicación desde cualquier lugar en tu Mac y recibir ayuda instantánea, sin necesidad de alternar entre ventanas o pestañas.

Interfaz digital con menú desplegable que resalta la opción 'Crear imagen' y una barra inferior que dice 'Preguntar a Gemini'. De fondo, una estructura arquitectónica metálica brillante
Con Gemini es posible crear imágenes usando Nano Banana y generar videos mediante Veo, agilizando el trabajo creativo. (Google)

Ya sea para consultar una fecha mientras redactas un informe, buscar una fórmula para una hoja de cálculo o generar imágenes con Nano Banana y videos con Veo, Gemini facilita el acceso a respuestas y recursos, optimizando la productividad y el flujo creativo.

Finalmente, ten presente que siempre que accedas con la misma Cuenta de Google, tu historial de chat y tus memorias se sincronizarán en todos los dispositivos.

Cómo activar Gemini en un Mac

Existen diferentes formas rápidas de activar la aplicación Gemini en un Mac:

  • Atajos configurables: Usa Opción + Espacio para abrir el mini chat, o Opción + Mayús + Espacio para acceder al chat completo. Ambos atajos pueden modificarse desde la Configuración.
Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
El historial de chat y las memorias se sincronizan automáticamente en todos los dispositivos si usas la misma cuenta de Google. (Google)
  • Barra de menú: Haz clic en el ícono de Gemini situado en la barra de menú en la parte superior de la pantalla.
  • Dock: Abre la aplicación directamente seleccionando su ícono en el Dock de aplicaciones.

Cómo compartir pantalla de un Mac con Gemini

Para que Gemini tenga contexto sobre tu actividad en Mac, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en ‘Agregar archivos y herramientas’ dentro de la aplicación Gemini.
  2. Selecciona la opción ‘Compartir ventana’.
  3. Elige la ventana que deseas compartir.

Gemini analizará el contenido visible en tu pantalla para adaptar sus respuestas. Si quieres que la aplicación pueda leer páginas completas en el navegador, accede a ‘Configuración del sistema‘ > ‘Privacidad y seguridad‘ en tu Mac y habilita la accesibilidad para Gemini.

Las diferencias entre los nuevos portátiles de Apple marcan el tipo de usuario y el uso recomendado para cada modelo. (Fotocomposición Infobae)
Para instalar Gemini en Mac, accede al sitio web oficial de Gemini para Mac. (Fotocomposición Infobae)

Los skill de Gemini llegan a Google Chrome

Google permite ahora guardar prompts o indicaciones en Gemini para Chrome a través de una función llamada skills o habilidades. Esta herramienta es útil, por ejemplo, para quienes suelen analizar nutrientes de recetas en distintos sitios web.

Solo tienes que activar Gemini y hacer la consulta usando una skill específica creada para esa tarea. Las habilidades están pensadas para usuarios que realizan búsquedas recurrentes y similares en diversas páginas, facilitando el acceso directo a la IA sin salir de la pestaña actual.

Según Google, las skills funcionan bajo la misma infraestructura de seguridad y privacidad que protege las notificaciones de Gemini en Chrome. Por ejemplo, si una skill intenta agregar un evento al calendario o enviar un correo, el usuario deberá confirmar la acción.

Además, las habilidades cuentan con múltiples capas de protección, incluyendo pruebas automáticas de seguridad y actualizaciones automáticas.

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