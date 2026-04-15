El día que un empresario guardó 7.000 Macs para revenderlas sin imaginar que Steve Jobs las recuperaría para destruirlas

Apple Lisa fue recuperado y posteriomente destruido por la compañía para evitar que vuelva a las tiendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A finales de los años 80, Apple tomó una decisión que marcaría uno de los episodios más polémicos de su historia: recuperar miles de computadoras Lisa que habían sido adquiridas por un revendedor y destruirlas en un vertedero.

La medida, atribuida a la estrategia de control de marca impulsada por Steve Jobs, puso fin a un intento por relanzar un producto que había fracasado comercialmente, pero que aún tenía potencial técnico tras ser mejorado.

El protagonista de esta historia es Bob Cook, fundador de la empresa Sun Remarketing, quien había comprado cerca de 7.000 unidades del ordenador Lisa con la intención de reacondicionarlas y venderlas nuevamente en el mercado. Sin embargo, Apple ejerció una cláusula contractual que le permitió recuperar los equipos antes de su relanzamiento, frustrando por completo el proyecto.

Apple Lisa fue uno de los fracasos que tuvo la compañía en ordenadores. (Mac History)

El origen del excedente

El ordenador Apple Lisa fue lanzado en 1983 como una de las propuestas más innovadoras de su tiempo. Introdujo una interfaz gráfica de usuario y el uso del ratón en un contexto donde estas tecnologías aún no eran comunes. A pesar de su carácter pionero, el equipo no logró consolidarse en el mercado.

Entre las razones de su fracaso se encuentran su elevado precio, cercano a los 10.000 dólares, problemas técnicos y la competencia tanto de otras compañías como de productos internos de Apple, especialmente el Macintosh, que ofrecía una experiencia similar a un costo mucho menor.

Como resultado, solo se vendieron alrededor de 30.000 unidades antes de que Apple cancelara su producción en 1985, dejando miles de equipos almacenados sin salida comercial.

Para la época, la Apple Lisa fue un desastre por no contar con la ventilación adecuada y ser muy cara. (Apple)

La apuesta de un revendedor

Bob Cook vio en ese excedente una oportunidad. Tras haber tenido éxito revendiendo otros productos de Apple, decidió adquirir los Lisa restantes a bajo costo. Su plan era modernizarlos y lanzarlos bajo el nombre de “Lisa Professional”.

Para ello, invirtió aproximadamente 200.000 dólares en mejoras técnicas. Su equipo optimizó componentes como la unidad de disquete, la memoria RAM y el disco duro, además de instalar una versión más reciente del sistema operativo. El objetivo era corregir las fallas originales y ofrecer un producto competitivo.

Todo estaba listo para el relanzamiento cuando Apple intervino.

La decisión de Apple

La compañía había incluido en el contrato de venta una cláusula que le permitía recuperar los equipos en determinadas circunstancias. En 1989, justo antes de que los renovados Lisa llegaran al mercado, Apple decidió activar esa condición.

Cook optó por no iniciar acciones legales contra la empresa, lo que significó la pérdida total de su inversión y el fin de su proyecto.

Apple decidió no darle un segundo uso a su modelo Lisa, por lo que decidió destruirlas por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la decisión de Apple no se limitó a recuperar los equipos. La empresa optó por destruirlos y enterrarlos en un vertedero ubicado en Logan, Utah. Según diversas versiones, la compañía incluso obtuvo beneficios fiscales al declarar la depreciación de ese inventario.

Control de marca y controversia

Aunque Apple nunca explicó en detalle las razones de esta medida, se especula que buscaba evitar que un producto considerado fallido volviera al mercado y compitiera con sus nuevas líneas. También se apunta a la importancia que la empresa otorgaba al control de su imagen y de la experiencia de usuario.

El episodio generó críticas por el desperdicio de tecnología que, tras las mejoras realizadas, podría haber tenido una segunda vida comercial.

La razón por la que Apple descartó su modelo Lisa fue por el fracaso que tuvo en ventas y las fallas que presentaba.

El caso ha sido comparado con otros episodios de la industria tecnológica, como la destrucción masiva de productos defectuosos o no vendidos, aunque destaca por el volumen de equipos involucrados y por tratarse de una compañía que luego se consolidaría como líder global.

Un capítulo que aún genera dudas

Hasta hoy, no existe consenso absoluto sobre cuántas unidades fueron realmente destruidas. Algunas fuentes sostienen que las 7.000 computadoras fueron enterradas, mientras que otras sugieren que una parte podría haber escapado a ese destino.

Más allá de las cifras, la historia del Lisa y su desaparición se mantiene como un ejemplo de las decisiones estratégicas que pueden redefinir el rumbo de un producto y, al mismo tiempo, dejar una huella en la historia de la tecnología.