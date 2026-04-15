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Windows 11 suma una novedad clave para blindar datos y mejorar la protección del sistema

Ahora el sistema mostrará información detallada antes de permitir una conexión remota

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Microsoft - Windows - Restauración a un punto en el tiempo - tecnología - 20 de noviembre
Windows 11 tiene una nueva capa de seguridad para usuarios que usan la conexión remota. (Microsoft)

Microsoft ha incorporado una nueva capa de seguridad en Windows 11 para proteger a los usuarios frente a ataques que utilizan archivos de conexión de Escritorio remoto (.rdp). La actualización introduce advertencias más claras y controles adicionales antes de establecer conexiones remotas, con el objetivo de evitar que archivos maliciosos comprometan datos personales y credenciales.

La medida forma parte de las actualizaciones recientes del sistema —incluidas en los parches KB5083769 y KB5082052— y responde a un incremento en campañas de phishing que explotan este tipo de archivos para acceder a equipos de forma encubierta.

Según la compañía, la nueva función busca impedir conexiones automáticas a servidores controlados por atacantes, una técnica que puede derivar en el robo de información sensible.

La nueva actualización busca impedir conexiones automáticas a servidores externos.
La nueva actualización busca impedir conexiones automáticas a servidores externos.

Cómo funcionan los ataques con archivos RDP

Los archivos RDP son utilizados principalmente en entornos empresariales para conectarse a equipos remotos. Permiten, por ejemplo, redirigir recursos del dispositivo local —como unidades de almacenamiento, portapapeles o periféricos— hacia el sistema remoto.

Sin embargo, esta misma funcionalidad ha sido aprovechada por ciberdelincuentes. Al abrir un archivo RDP manipulado, la víctima puede conectarse sin saberlo a un servidor malicioso, lo que permite a los atacantes acceder a archivos locales, contraseñas almacenadas o incluso información copiada en el portapapeles.

Este tipo de ataques suele llegar a través de correos electrónicos fraudulentos o enlaces engañosos, en los que el archivo se presenta como una herramienta legítima o una actualización necesaria.

Microsoft aumenta la seguridad en Windows 11 para evitar conexiones remotas automáticas.
Microsoft aumenta la seguridad en Windows 11 para evitar conexiones remotas automáticas.

Qué cambia con la nueva protección

Con la actualización, Windows 11 ahora muestra un cuadro de diálogo de seguridad antes de ejecutar cualquier archivo RDP. Este aviso incluye información detallada sobre la conexión, como la dirección del sistema remoto, si el archivo está firmado por un editor verificado y qué recursos locales serán redirigidos.

Además, todas las opciones de redirección aparecen desactivadas por defecto, lo que obliga al usuario a revisarlas y activarlas manualmente si lo considera necesario. Esto reduce el riesgo de que se concedan permisos sin conocimiento.

En los casos en que el archivo no esté firmado digitalmente, el sistema emitirá una advertencia adicional antes de permitir la conexión, reforzando la protección frente a archivos potencialmente peligrosos.

Windows 11 ahora mostrará un cuadro de diálogo antes de conectarse a un servidor remoto.
Windows 11 ahora mostrará un cuadro de diálogo antes de conectarse a un servidor remoto.

La primera vez que se abra un archivo RDP, el sistema también mostrará un mensaje explicativo sobre los riesgos asociados a este tipo de conexiones. El usuario deberá confirmar que entiende la advertencia para continuar, lo que busca aumentar la conciencia sobre posibles amenazas.

Más control para usuarios y administradores

La nueva función no solo está dirigida a usuarios individuales, sino también a entornos corporativos. Administradores de sistemas pueden gestionar estas protecciones mediante configuraciones avanzadas, incluyendo la posibilidad de desactivarlas temporalmente a través del registro de Windows.

No obstante, Microsoft recomienda mantener estas medidas activas para reducir riesgos de seguridad, especialmente en contextos donde el uso de conexiones remotas es frecuente.

Persona sentada ante un monitor con pantalla de inicio de Windows 11, vista desde atrás, en escritorio
La nueva actualización está dirigida a usuarios individuales y coorporativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un refuerzo frente al phishing

El principal objetivo de esta actualización es mitigar ataques de phishing que utilizan archivos RDP como vector de entrada. Al añadir capas de verificación y transparencia, el sistema busca impedir que los usuarios establezcan conexiones peligrosas sin darse cuenta.

Este cambio se suma a otras iniciativas de seguridad implementadas en Windows 11, en un contexto donde las amenazas digitales continúan evolucionando y adaptándose a nuevas formas de engaño.

Importancia de mantener el sistema actualizado

Microsoft insiste en la necesidad de mantener el sistema operativo actualizado para acceder a estas mejoras de seguridad. Las actualizaciones periódicas no solo corrigen errores, sino que también incorporan nuevas defensas frente a técnicas de ataque cada vez más sofisticadas.

Con esta medida, Windows 11 refuerza su enfoque en la protección de datos y la prevención de accesos no autorizados, especialmente en un escenario donde el trabajo remoto y el uso de conexiones externas son cada vez más comunes.

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