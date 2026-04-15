Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció que se va del país: “Quiero cumplir mi sueño”

La influencer contó que se muda a Barcelona hasta el mes de agosto (Video: Tik Tok)

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, compartió con sus seguidores una noticia que marca un antes y un después en su vida: se va a vivir a Barcelona para cumplir el trabajo de sus sueños. En un extenso TikTok, la influencer relató entre emoción, entusiasmo y algo de nervios el proceso personal que la llevó a tomar esta decisión y cómo fue animándose a atravesar el cambio.

Desde el baño de su casa y acompañada por su perro Simón, Sofía reveló: “Chicos, me voy a vivir a Barcelona. O sea, voy a cumplir mi sueño”. Explicó que desde chica deseaba mudarse a otra ciudad y que, al conocer Barcelona, supo que ese era el lugar donde quería estar. Sin embargo, admitió que el año pasado estuvo a punto de irse, pero sintió que no era el momento: “Me di cuenta que me estaba yendo de Buenos Aires por un sentido de escapatoria... me quería ir buscando una nueva experiencia y nada peor que irte a un viaje en busca de nada”.

Sofía no esquivó los momentos difíciles que atravesó: “El año pasado yo no estuve muy bien, después arranqué terapia y me hizo mucho mejor”. A partir de su trabajo en redes sociales, empezó a encontrar una actividad que realmente la apasionaba y le abrió nuevas posibilidades. “Cuando empecé a estar más en lo que es el trabajo de influencer y modelo, me di cuenta que era todo un trabajo que a mí me encanta y me fascina y lo redisfruto”, relató.

Sofía comenzó a incursionar con el modelaje en sus redes sociales

La oportunidad concreta llegó cuando fue convocada por una agencia de modelos en Barcelona. Tras una reunión en enero, fue seleccionada y decidió mudarse por unos meses, para probar suerte y sumar experiencia. “Me voy a Barcelona a vivir hasta agosto, que no es mucho tiempo, porque voy más que nada a probar. Pero no puedo estar tan contenta que en una semana me voy”, compartió con una sonrisa.

En su mensaje, la hija de la reconocida pastelera también destacó la importancia de confiar en uno mismo y de no postergar los sueños: “Acabo de volver de la psicóloga y estaba viendo la importancia de accionar frente a lo que uno quiere y cómo si uno se propone los pasos justos, lo puede lograr. Así que confíen en ustedes mismos, porque es muy importante confiar”. Reconoció que siente miedo y nervios, pero también mucha expectativa y alegría por lo que viene: “Es mi última semana acá en Buenos Aires... Estoy super entusiasmada por la situación que se me viene”.

La despedida de Buenos Aires, lejos de ser solo una mudanza, se transformó en un proceso de crecimiento y de enfrentar desafíos personales. Sofía no solo anunció su nuevo destino, sino que compartió el valor de animarse a cambiar de entorno, apostar por los proyectos propios y apoyarse en la terapia, la autoconfianza y el apoyo de sus seres queridos para transitar los grandes pasos de la vida.

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Los comentarios que recibió el video reflejaron la cercanía y el entusiasmo de su comunidad de seguidores ante esta nueva etapa. Muchos expresaron emoción y orgullo por verla cumplir el sueño de mudarse a Barcelona y comenzar un camino profesional en el exterior, celebrando su decisión de apostar por su vocación y bienestar personal.

No faltaron quienes le pidieron que comparta cada paso del proceso en sus redes sociales, solicitando un registro casi minuto a minuto de la experiencia: desde la mudanza, el viaje y la llegada a Barcelona -donde sumadre tiene un local-, hasta los desafíos cotidianos, los primeros días en la agencia de modelos y sus sensaciones ante los cambios.