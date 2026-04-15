El costado más tierno de Alex Caniggia con su hija Venezia: “Nos contamos secretos abajo de la mesa”

La complicidad de Alex Caniggia y su hija Venezia: "Nos contamos secretos abajo de la mesa" (Video: Instagram)

En el universo de las redes sociales, donde cada instante de la vida cotidiana puede convertirse en contenido viral, Alex Caniggia decidió abrir una ventana a su intimidad familiar y mostró uno de los momentos más tiernos junto a su hija Venezia. El influencer, conocido por su estilo descontracturado y su humor directo, compartió un video que rápidamente captó la atención de sus seguidores y de quienes siguen de cerca la vida de los Caniggia.

En la grabación, Alex se muestra sentado con su hija debajo de la mesa, lejos del bullicio y del ruido habitual del hogar. La escena transcurre en voz baja, casi en susurros, como si los dos compartieran un secreto que solo pertenece a ese mundo de padre e hija. El propio Caniggia escribió al publicar el video: “Nos contamos secretos y cuentos abajo de la mesa. Te amo hija de mi vida”, acompañando la frase con emojis de corazones y caritas enamoradas, en un gesto que refuerza el clima de confidencia y ternura.

El video retrata un instante de complicidad absoluta. Alex Caniggia inicia el diálogo con una pregunta simple: “¿Qué le pasó dentro?”. La niña, Venezia, responde con una risa espontánea, dejando ver la confianza que existe entre ambos. El padre entonces baja la voz y le anticipa: “Yo te voy a contar un secreto, ¿sí? Había una vez un elefante enorme y tenía su mira en la cebra, girafa. ¿Sí? Un día se metió un león a comerla. ¿Y sabes qué hicieron?“, le pregunta simulando el ruido de una explosión. “Los espantaron y se fueron. Se fueron”, agrega. La pequeña vuelve a reír, y el juego sigue. “¿Sabes qué? Otro secreto tengo que contarte. ¿Sabías que hay un chanchito? Tiene dos hermanos y estaban armando su casa”, continúa Alex, desplegando imaginación y ternura. Venezia tose y mira atenta. El relato sigue: “Y vino un lobo que quería derrumbar la casa, ¿sí? Soplando", le dice mientras emula el sonido. “Y decía: ‘Esta casa derribaré, esta casa derribaré’. Y los chanchitos estaban asustados. ¿Sí? Y, y adivina qué pasó. El chanchito mayor lo asustó tan fuerte con fuegos artificiales al lobo. ¿Que sabes qué hizo el lobo? ¡Pum! Se fue”. Entre risas, Alex y Venezia sellaron un momento que, aunque simple, resulta inolvidable para cualquier padre.

Alex Caniggía sonríe feliz mientras sostiene a su hija Venezia en su cumpleaños número 33, con un pastel decorado y postres en una mesa festiva.

La escena, lejos de parecer forzada, transmite la naturalidad de un vínculo en crecimiento. La espontaneidad de las respuestas de Venezia, sus risas y balbuceos, marcan el ritmo de una conversación que no necesita más que la presencia y las ganas de compartir. Para quienes observan desde afuera, el video ofrece una postal de la vida cotidiana, esa que suele quedar fuera de los flashes y las cámaras, pero que nutre los recuerdos familiares más profundos.

En un universo donde la exposición es moneda corriente, la elección de Alex Caniggia de mostrar este costado íntimo no pasó desapercibida. El video no solo exhibe una faceta desconocida del influencer, sino que también permite vislumbrar la conexión que construye con su hija lejos de los escenarios mediáticos y las polémicas. La frase con la que acompañó la publicación, “Te amo hija de mi vida”, resuena en cada gesto, cada palabra y cada risa compartida bajo la mesa.

La complicidad entre Alex y Venezia se convierte, así, en el centro de una historia que trasciende lo anecdótico. Cada susurro, cada cuento improvisado, se transforma en una declaración de afecto y presencia. El video se viralizó rápidamente y cosechó mensajes de cariño, tanto de seguidores habituales como de quienes se sorprendieron al ver el costado paternal de Caniggia. El fragmento compartido reúne todos los ingredientes para convertirse en un clásico de la memoria familiar: juegos secretos, cuentos inventados y el refugio de una mesa que protege del mundo exterior.