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La pelota de la Champions League cambiará su diseño a partir de 2027

A partir de la temporada 2027-2028, la UEFA adoptará una nueva estética, marcando el fin de una era y la llegada de un proveedor diferente para la máxima competición europea de clubes

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UEFA confirmó que Nike será el nuevo proveedor oficial del balón de la Champions League a partir de la temporada 2027-2028 (REUTERS/Phil Noble)
UEFA confirmó que Nike será el nuevo proveedor oficial del balón de la Champions League a partir de la temporada 2027-2028 (REUTERS/Phil Noble)

UEFA confirmó que, tras casi tres décadas, la Champions League dejará de utilizar la icónica pelota de Adidas. El diseño estrellado tendrá su última participación en los encuentros que quedan de la próxima edición. Nike asumirá el diseño y suministro del balón oficial para el torneo, así como para la Europa League y la Conference League.

La revista deportiva británica FourFourTwo informó que la marca alemana perderá los derechos tras la temporada 2026-2027. El nuevo acuerdo, que entra en vigor en la temporada 2027-2028, fue resultado de una licitación liderada por Relevent Football Partners en representación de UC3, la empresa conjunta formada por los principales clubes de la Champions League y la UEFA.

Adidas posee los derechos sobre el famoso patrón de estrellas, por lo que Nike y UC3 trabajan una propuesta visual completamente novedosa para el ciclo 2027-2031.

Adiós al diseño de estrellas

Desde 2001, el balón de la Champions League ha mostrado el diseño de estrellas alineado con el logotipo de la competición. Adidas suministró la pelota oficial durante 26 temporadas ininterrumpidas, aportando variantes cromáticas y actualizaciones tecnológicas asociadas a la evolución del torneo.

La apertura de la licitación a nuevos proveedores por parte de la UEFA y los clubes asociados cambió la relación con la marca. Según Financial Times, Nike superó a Adidas y otros postulantes en el proceso, lo que le permitirá desarrollar el próximo balón para todas las competiciones principales de clubes de la UEFA a partir de 2027.

El último encuentro oficial que se disputará con el balón de Adidas será la final de la Champions League, pactada para junio de 2027 en Madrid. A partir de la siguiente temporada, el diseño de Nike reemplazará a un símbolo visualmente reconocible del fútbol europeo.

El último partido con pelota Adidas, con diseño de estrellas, será la final de la Champions League en junio del 2027 (REUTERS/Massimo Pinca)
El último partido con pelota Adidas, con diseño de estrellas, será la final de la Champions League en junio del 2027 (REUTERS/Massimo Pinca)

Nike regresa a los torneos UEFA

La situación no es nueva para la marca, sino una historia que se repite. Entre 1997 y 2001, la compañía estadounidense fue responsable de las pelotas oficiales de competiciones UEFA, época en la que utilizó diseños caracterizados por el “Swoosh”. Su vuelta en 2027 ocurre bajo exigencias estéticas y técnicas mayores, con la obligación de presentar una propuesta distinta al histórico diseño de Adidas.

De acuerdo con Financial Times, la licitación de este año incluyó, por primera vez, a la Europa League y la Conference League, ampliando el alcance del acuerdo y reforzando la presencia de Nike en el mercado europeo, luego de haber perdido el contrato con la Premier League frente a Puma. El portal de noticias estadounidense Yahoo estima que el contrato podría superar anualmente los 40 millones de euros, el doble del anterior acuerdo con Adidas.

Actualmente, los balones oficiales de la Europa League y la Conference League son provistos por Kipsta, la división deportiva de Decathlon. A partir de 2027, Nike también será responsable de estos torneos.

Nike volverá a tener el diseño de los balones para todas las competiciones principales de clubes de UEFA como supo hacerlo entre fines de los '90 y principios de los 2000 (Real Madrid/UEFA)
Nike volverá a tener el diseño de los balones para todas las competiciones principales de clubes de UEFA como supo hacerlo entre fines de los '90 y principios de los 2000 (Real Madrid/UEFA)

Acuerdo comercial y antecedentes

El contrato entre Nike y la UEFA, gestionado por Relevent Football Partners, lleva a Adidas a perder otro vínculo significativo, poco después de haberse quedado también sin el contrato de la selección alemana tras el Mundial 2026. “El icónico diseño de estrellas será reemplazado, marcando el mayor cambio de identidad visual en la Champions League en décadas”, advirtió el periodista británico Joe Mewis, especialista en fútbol internacional, en diálogo con FourFourTwo, sobre el alcance visual de este cambio.

De esta manera, el nuevo contrato contribuirá a incrementar los ingresos de la UEFA y de los clubes participantes. La confirmación formal del cambio tendrá lugar tras la final de la Champions League de 2027. Dando así un cierre y despedida a una pelota que se ha convertido en el símbolo de la élite europea.

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