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Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado

El cronograma oficial anticipa que durante el mes de mayo habrá dos fines de semana largos que impactarán en la agenda laboral y el turismo interno

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En mayo, el calendario de feriados suma dos fines de semana largos (RS)
En mayo, el calendario de feriados suma dos fines de semana largos (RS)

El calendario de feriados 2026 en Argentina presenta novedades que inciden tanto en la organización laboral como en la planificación de actividades recreativas y viajes. Con la aprobación de nuevas fechas y la distribución de jornadas no laborables, mayo se posiciona como un mes relevante para quienes buscan aprovechar fines de semana largos y dinamizar el turismo interno. Esta estructura responde a la política oficial de fomentar sectores como la hotelería y la gastronomía, y facilitar el encuentro familiar, de acuerdo con la Resolución 164/2025 publicada por el Gobierno nacional.

El calendario oficial, disponible en el portal del Ministerio del Interior, permite consultar las fechas inamovibles, trasladables y días no laborables de todo el año.

Cuándo es el próximo feriado

El siguiente feriado será este viernes 1° de mayo de 2026, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador. Este día está establecido como inamovible en la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica la suspensión de actividades laborales y escolares, salvo servicios esenciales. La Resolución 164/2025 ratificó la decisión oficial de mantener el feriado en su fecha original para garantizar el descanso y el reconocimiento de los derechos laborales.

La cercanía del feriado permite a quienes planifican escapadas o actividades de ocio organizar viajes breves o reuniones familiares. El feriado del 1° de mayo inaugura, además, uno de los dos fines de semana largos que tendrá el mes, una circunstancia que no es habitual en el año. El segundo fin de semana largo será del sábado 23 al lunes 25 de mayo.

Calendario de Feriados

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Proximo feriado: 01 de Mayo

Día del Trabajador

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Qué se celebra el 1º de Mayo

El 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador, una jornada con historia marcada por la reivindicación de derechos sociales y laborales. La efeméride tiene su origen en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, donde en 1886 miles de obreros emprendieron una huelga en reclamo de la jornada laboral de ocho horas. Las protestas derivaron en la llamada “Revuelta de Haymarket”, que culminó en represión policial y en la ejecución de varios dirigentes sindicales, conocidos como los “Mártires de Chicago”.

La Segunda Internacional, en 1889, instituyó el 1º de mayo como jornada de homenaje mundial a la lucha obrera. En Argentina, la fecha se reconoce oficialmente y representa la defensa de condiciones dignas de trabajo, salario justo, jornada reducida y la importancia de la organización sindical.

El Día del Trabajador conmemora las históricas huelgas obreras de Chicago en 1886, origen de la Revuelta de Haymarket (Wikipedia)
El Día del Trabajador conmemora las históricas huelgas obreras de Chicago en 1886, origen de la Revuelta de Haymarket (Wikipedia)

Cuándo cae 25 de mayo

El segundo feriado relevante de mayo corresponde al lunes 25 de mayo, día en que se recuerda la Revolución de Mayo de 1810. Aquella jornada, vecinos de Buenos Aires se reunieron en la Plaza de la Victoria para exigir la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la creación de un gobierno propio, la Primera Junta, bajo la presidencia de Cornelio Saavedra.

Este hecho marcó el inicio del proceso de emancipación en el Virreinato del Río de la Plata y sentó las bases de la independencia nacional y la formación de una identidad colectiva. Según el Ministerio del Interior, el 25 de mayo es un feriado inamovible.

Quiénes podrán acceder a dos fines de semana largos en mayo de 2026

Durante mayo, el primer día y el último gran feriado del mes ofrecerán la posibilidad de disfrutar de dos fines de semana largos, situación que se repetirá solo en diciembre. El primer descanso irá del viernes 1.° al domingo 3 de mayo; el segundo, del sábado 23 al lunes 25 de mayo. Este esquema será aprovechado principalmente por quienes puedan tomarse los días intermedios como puente, facilitando viajes y actividades fuera del trabajo.

El Gobierno nacional, mediante la Resolución 164/2025, señala que la distribución de los feriados busca promover el turismo interno y el desarrollo económico regional a través de la hotelería y la gastronomía. Las agencias de turismo y el sector hotelero ya informan un aumento en las consultas y reservas para esos fines de semana, según datos de la Cámara Argentina de Turismo.

La Revolución de Mayo impulsó la destitución del virrey y la creación de la Primera Junta, presidida por Cornelio Saavedra (Wikipedia)
La Revolución de Mayo impulsó la destitución del virrey y la creación de la Primera Junta, presidida por Cornelio Saavedra (Wikipedia)

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. También conocido como Día de la Bandera.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 10 de julio: Feriado con fines turísticos.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (este año no se traslada).
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (este año no se traslada).
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
  • 7 de diciembre: Feriado con fines turísticos.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

El calendario oficial incluye feriados trasladables y días no laborables para comunidades religiosas.

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