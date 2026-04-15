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Barracas Central intentará treparse a la cima de su grupo en la Copa Sudamericana en su visita a Olimpia: hora, TV y formaciones

El Guapo buscará dar el golpe en su excursión por Asunción para subirse a lo más alto de su zona. Desde las 21, por ESPN 2

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Composición de dos imágenes: a la izquierda, dos futbolistas con camiseta blanca abrazándose; a la derecha, tres futbolistas con camiseta a rayas rojas y blancas celebrando
Olimpia recibirá a Barracas Central por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Estadio Defensores del Chaco será escenario de un encuentro clave entre Olimpia y Barracas Central por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El choque, programado para las 21.00, presenta al conjunto paraguayo como líder sólido de su liga nacional y reciente vencedor en su estreno internacional, mientras que el equipo argentino busca afirmarse tras un debut que dejó sensaciones divididas. El partido será arbitrado por Andrés Rojas, con David Rodríguez a cargo del VAR, y se podrá ver por ESPN 2 desde las 21.00.

Olimpia, bajo la conducción de Pablo “Vitamina” Sánchez, atraviesa un presente destacado tanto en el plano local como continental. El Franjeado lidera el torneo Apertura de Paraguay con seis puntos de ventaja sobre Cerro Porteño y llega a este compromiso tras imponerse 2-0 como visitante ante Audax Italiano en Chile, resultado que lo ubicó en lo más alto del Grupo G. El plantel cuenta con futbolistas de experiencia en el fútbol argentino, como Iván Leguizamón y Richard Sánchez, piezas que aportan solidez y conocimiento en competencias internacionales. El Decano aspira a consolidar su doble liderazgo y continuar con una trayectoria marcada por su tradición en torneos sudamericanos.

En el otro lado, Barracas Central se presenta en Asunción tras igualar sin goles frente a Vasco da Gama en su debut. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa arrastra una campaña local irregular, aunque obtuvo un triunfo fundamental en Córdoba ante Estudiantes de Río Cuarto que lo posicionó provisionalmente en zona de playoffs. La presencia de Facundo Bruera, ex Olimpia, representa una de las principales referencias ofensivas para el Guapo, que intentará obtener sus primeros tres puntos en una plaza exigente.

El compromiso tiene un valor especial para ambos equipos: Olimpia buscará extender su racha positiva y sostener el liderazgo del grupo, mientras que Barracas Central afronta la oportunidad de sumar en un escenario donde la dificultad suele ser máxima para los visitantes.

La continuidad de la zona plantea nuevos desafíos. Barracas Central recibirá en la próxima jornada a Audax Italiano, mientras que Olimpia tendrá una salida de riesgo a Río de Janeiro para enfrentar a Vasco da Gama. El desarrollo del Grupo G mantiene la expectativa abierta, con el club paraguayo posicionado como favorito, pero con el equipo argentino decidido a competir y a alimentar el sueño de avanzar a la siguiente ronda.

Ayer, en el inicio de la segunda jornada del Grupo G, Audax Italiano sorprendió al imponerse por 2-1 en condición de visitante ante Vasco da Gama.

Probables formaciones:

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana, Rubén Lezcano; Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. DT: Pablo Sánchez.

Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Jhonatan Candia y Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay)

Árbitro: Andrés Rojas

VAR: David Rodríguez

Hora: 19.00

Televisación: ESPN 2

Tabla de posiciones:

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