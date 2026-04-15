Si crees que alguien mira tus chats de WhatsApp, esto recomienda la app

WhatsApp: guía oficial para usuarios que creen que su cuenta está siendo vigilada - (Foto: Meta)

La privacidad en WhatsApp es fundamental para millones de personas que la usan a diario para comunicarse, compartir información sensible o coordinar actividades personales y profesionales. La preocupación por posibles accesos no autorizados a las conversaciones va en aumento, especialmente en un contexto donde las amenazas digitales y la suplantación de identidad son cada vez más frecuentes.

La importancia de este tema radica en que, si alguien accede a tu cuenta de WhatsApp, no solo puede leer tus mensajes, también utilizar tu identidad para enviar mensajes fraudulentos o extorsionar a tus contactos. La app ofrece herramientas concretas para detectar y eliminar accesos no autorizados, y mantener la seguridad depende de la vigilancia y de adoptar buenas prácticas digitales.

Privacidad en WhatsApp: señales de intrusión y pasos para evitar que accedan a tus conversaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si alguien accede a tu WhatsApp

El primer paso recomendado por WhatsApp es consultar la sección “Dispositivos vinculados” en los ajustes de la aplicación, disponible tanto en Android como en iOS. Aquí encontrarás la lista de todas las sesiones abiertas en otros dispositivos, como computadoras, tablets o navegadores web.

Pasos para revisar dispositivos vinculados:

Abre WhatsApp y ve a “Ajustes”. Selecciona “Dispositivos vinculados”. Revisa la lista: si aparece algún dispositivo desconocido o no autorizado, puedes cerrarlo de inmediato seleccionando la opción “Cerrar sesión”.

Esta acción elimina de forma instantánea el acceso de cualquier intruso, cortando la posibilidad de que siga leyendo tus conversaciones o accediendo a tus datos.

Señales de posibles intrusiones

Además de revisar los dispositivos vinculados, debes estar atento a ciertas señales de alerta:

Recibes notificaciones de códigos de verificación que no solicitaste , lo que puede indicar un intento de iniciar sesión en tu cuenta desde otro dispositivo.

Observas actividad extraña en tu cuenta , como mensajes enviados sin tu conocimiento o cambios en la configuración.

Alguien cercano tiene acceso físico a tu teléfono y podría revisar tus chats sin permiso.

Revisar la actividad sospechosa, activar la verificación en dos pasos y desconfiar de notificaciones de códigos son claves para mantener la seguridad y la confidencialidad de tus mensajes - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En cualquiera de estos casos, es recomendable cambiar la contraseña de tu dispositivo, activar el bloqueo de pantalla y evitar compartir el código de verificación que WhatsApp envía por SMS.

Beneficios y riesgos de los dispositivos vinculados

La función de dispositivos vinculados permite usar WhatsApp en computadoras, tablets o incluso otros teléfonos, con el beneficio de mantener la productividad y acceder a tus chats desde diferentes lugares. Puedes vincular hasta cuatro dispositivos adicionales, sin que sea necesario que el teléfono principal esté conectado.

Todos los mensajes y archivos multimedia están cifrados de extremo a extremo, manteniendo el nivel de privacidad habitual. Sin embargo, cada dispositivo vinculado es un punto de acceso potencial, por lo que es fundamental revisarlos periódicamente y cerrar las sesiones que no reconozcas.

Cómo mantener tu cuenta más segura

Activa las notificaciones push en tu teléfono: Así recibirás alertas si se vincula un dispositivo nuevo.

Revisa regularmente la lista de dispositivos vinculados: Si hay alguno sospechoso, ciérralo de inmediato.

No utilices aplicaciones o sitios web no oficiales: Vincular tu cuenta a plataformas no autorizadas puede poner en riesgo tu seguridad y derivar en la suspensión temporal o permanente de tu cuenta.

No compartas el código de verificación: WhatsApp nunca te pedirá este código por ningún medio externo.

Identificar y actuar ante la sospecha de que alguien está espiando tus chats es clave para proteger tu información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si llegas a vincular tu cuenta a una app o sitio no oficial, WhatsApp puede suspender temporalmente tu cuenta. Además, estas aplicaciones pueden exponer tu información a estafas y spam.

Qué hacer si sospechas que tu cuenta ha sido comprometida

Cierra todas las sesiones desconocidas desde “Dispositivos vinculados”.

Cambia la contraseña de tu teléfono y activa la verificación en dos pasos en WhatsApp.

Si recibes mensajes de verificación inesperados, ignóralos y no compartas el código con nadie.

Informa a tus contactos si crees que tu cuenta fue vulnerada y pide que ignoren mensajes sospechosos enviados desde tu número.

Hoy más que nunca, proteger la privacidad en aplicaciones de mensajería es una responsabilidad individual. WhatsApp proporciona herramientas para vigilar y controlar los accesos a tu cuenta, pero la seguridad depende de la atención y las buenas prácticas del usuario. Revisar periódicamente los dispositivos vinculados y desconfiar de accesos no reconocidos es la mejor defensa para mantener tus chats seguros y tu identidad protegida.