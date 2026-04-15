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Racing recibirá a Botafogo en el Cilindro por la segunda fecha de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La Academia y el Fogao medirán fuerzas desde las 19 en Avellaneda. Televisa DSports

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Racing asumirá un compromiso clave en su futuro dentro del Grupo E de la Copa Sudamericana porque este miércoles desde las 19 se medirá a Botafogo en el estadio Presidente Perón en busca de mantener el puntaje ideal en dos presentaciones, luego de su buen debut con victoria ante Independiente Petrolero en Bolivia. Televisa DSports.

Este duelo no es menor porque la Academia se cruzará con el otro rival fuerte de la zona y la sensación es que ambos se pelearán por el primer lugar, que otorga el boleto directo a los octavos de final, mientras que el segundo debe jugar un playoff con algún tercero proveniente de la Libertadores.

La importancia de este encuentro va en aumento después de que el Fogao solo haya rescatado un tímido empate 1-1 en su presentación como local en Brasil ante Caracas de Venezuela, que esta jornada chocará con el cuadro boliviano simultáneamente al duelo con epicentro en Avellaneda.

Los dirigidos por Gustavo Costas atraviesan una realidad marcada por los dos clásicos perdidos en cuestión de días con la base del equipo titular. Tras la caída 0-1 contra Independiente como visitante, Racing tuvo revancha rápido en su viaje a Sucre con el triunfo 3-1 ante Independiente Petrolero, donde dispuso una formación alternativa con vistas al duelo contra River Plate. Sin embargo, la nueva derrota 0-2 ante el Millonario lo dejó fuera de los puestos de playoff a falta de tres fechas para terminar la Fase Regular del Torneo Apertura.

Por otro lado, Botafogo accedió a la Copa Sudamericana tras perder en la última ronda del Repechaje a la Libertadores contra Barcelona de Ecuador y registra un semestre con muchos altibajos. No clasificó a los cuartos de final del Campeonato Paulista tras finalizar en la 11° colocación y marcha en la misma ubicación en el Brasileirao con 13 puntos, a 13 del líder Palmeiras.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza y Caio Roque; Allan, Danilo y Santiago Rodríguez; Álvaro Montoro, Matheus Martins y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Estadio: Presidente Perón

Hora: 19

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

TV: DSports

Los grupos de la Copa Sudamericana

*Los primeros clasifican a los octavos de final

**Los segundos avanzan al playoff contra un tercero de Libertadores

***Los terceros y cuartos quedan eliminados

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