Ciencia

El “vuelo en globo” de las arañas: la sorprendente estrategia que las lleva a conquistar nuevos territorios

Liberan hilos de seda para desplazarse con el viento, recorren largas distancias, colonizan nuevos espacios y sorprenden a quienes las encuentran en lugares inesperados

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Una araña blanca peluda se desprende de una rama musgosa, suspendida por un hilo de seda. Se ven hojas verdes con gotas de agua y un fondo borroso.
El mito de las 'arañas voladoras' surge de la confusión entre vuelo real y desplazamientos aéreos adaptativos en varias especies de arácnidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de “arañas voladoras” suele atraer la atención, generando mitos y confusiones sobre las capacidades de estos arácnidos. Aunque el término sugiere que especies capaces de volar como pájaros o insectos, ninguna araña posee alas ni ejecuta vuelo activo.

De acuerdo con HowStuffWorks, el portal de divulgación científica, la fascinación nace tanto de los mitos populares como de la observación de conductas que, a simple vista, parecen desafiar las leyes naturales. Estos relatos y observaciones se retroalimentan, manteniendo vivo el concepto erróneo de la “araña voladora”.

Lo que el público percibe como “vuelo” corresponde, en realidad, a estrategias de desplazamiento aéreo desarrolladas por algunas especies a partir de necesidades de supervivencia. Esas maniobras no constituyen un vuelo real, sino respuestas evolutivas específicas. El mito persiste por la combinación de relatos y la tendencia a exagerar las capacidades de los animales.

Cómo se desplazan realmente las arañas Selenops y el fenómeno de la “caída dirigida”

Las arañas del género Selenops, conocidas como “flatties”, han desarrollado una habilidad para moverse desde grandes alturas. Cuando caen de los árboles en entornos selváticos, logran orientar el cuerpo para dirigir el descenso hacia un tronco próximo, minimizando así el riesgo de caer al suelo donde se encuentran más depredadores. Este mecanismo, denominado “caída dirigida”, ha sido documentado en estudios científicos que detallan la precisión y eficacia de estos desplazamientos.

HowStuffWorks describe experimentos en los que los investigadores arrojaron arañas Selenops desde alturas de hasta 25 metros, observando que, al aprovechar su cuerpo plano y las patas extendidas, logran planear y maniobrar en el aire. La “caída dirigida” representa una adaptación evolutiva dependiente de la gravedad y la aerodinámica del cuerpo de la araña; no debe confundirse con el vuelo autónomo.

Araña saltarina blanca y peluda, patas delanteras levantadas, sobre tronco musgoso. Grandes ojos negros visibles. Fondo borroso de bosque otoñal.
El 'ballooning', o 'vuelo en globo', utiliza hilos de seda y el viento para transportar arañas jóvenes y adultas a largas distancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “ballooning” o “vuelo en globo” en arañas jóvenes y adultas

El “ballooning”, o “vuelo en globo”, es una de las estrategias más conocidas entre los arácnidos. Consiste en que, principalmente, arañas jóvenes y algunos ejemplares adultos liberan hilos de seda que son capturados por el viento. Esto permite que sean transportadas a distancias considerables, aunque carecen de control sobre la dirección una vez en el aire. El viento es el auténtico motor del desplazamiento.

Este comportamiento resulta fundamental para la dispersión de las especies y facilita la colonización de nuevos hábitats. El “ballooning” explica por qué, después de tormentas o vientos fuertes, pueden encontrarse arañas en patios y viviendas. Aunque resulta llamativo, este método tampoco equivale al vuelo, sino más bien al aprovechamiento de fuerzas naturales en el entorno.

Primer plano de una araña blanca y peluda con ocho ojos negros en una rama de árbol áspera cubierta de musgo verde. El fondo es un bosque borroso.
La expansión de la araña joro en Estados Unidos se atribuye a su habilidad para desplazarse mediante 'ballooning', sin impactos negativos conocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la araña joro en Estados Unidos y el impacto ambiental

La araña joro (Trichonephila clavata), originaria de Asia, ha adquirido notoriedad en el sudeste de Estados Unidos por su rápida expansión. Al utilizar el “ballooning”, esta especie pudo establecerse en nuevos territorios, generando inquietudes acerca del posible impacto ecológico. Su capacidad para desplazarse a grandes distancias ha sido determinante en su propagación.

Hasta ahora no se han registrado daños relevantes a especies autóctonas o a humanos. La presencia de la araña joro ilustra cómo las estrategias de dispersión aérea favorecen la expansión de ciertas especies, además de contribuir a la confusión sobre las verdaderas capacidades de las arañas. Este fenómeno alimenta el mito persistente de que pueden volar.

Primer plano de una araña saltarina blanca y peluda con grandes ojos oscuros, levantando sus dos patas delanteras, posada sobre una rama con musgo y gotas de agua.
Las distintas especies de arañas muestran adaptaciones como morfologías resistentes al viento y estrategias de uso de seda para desplazamientos aéreos eficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptaciones y diversidad en los modos de desplazamiento aéreo

Además de la “caída dirigida” y el “ballooning”, las arañas muestran una gran diversidad de adaptaciones para desplazarse en el aire o sobrevivir en ambientes elevados. Algunas especies han desarrollado morfologías corporales que mejoran la resistencia al viento o facilitan el planeo, mientras que otras optimizan el uso de la seda para distintos fines, como la construcción de puentes o el escape rápido de depredadores.

Esta variedad de estrategias revela una plasticidad evolutiva que permite a las arañas ocupar hábitats muy diversos y responder a presiones ambientales cambiantes. Aunque ninguna de estas técnicas equivale al vuelo auténtico, sí demuestran la notable capacidad de estos arácnidos para aprovechar los recursos físicos del entorno y sobrevivir en condiciones poco favorables.

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