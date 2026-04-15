Independiente Rivadavia intentará dar el golpe ante Fluminense en el Maracaná: hora, TV y formaciones

Fluminense recibirá en el Maracaná a Independiente Rivadavia por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores

El Estadio Maracaná volverá a ser escenario de la Copa Libertadores este miércoles a las 21.30, cuando Fluminense reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza por la segunda fecha del Grupo C. El conjunto dirigido por Alfredo Berti llega con el impulso de un arranque ideal en ambas competencias, mientras que el equipo local, al mando de Luis Zubeldía, busca recuperar el rumbo tras un inicio irregular y una reciente caída en el clásico ante Flamengo. El arbitraje estará a cargo del colombiano Jhon Ospina, acompañado en el VAR por el ecuatoriano Franklin Congo. El partido se podrá seguir a través de Fox Sports y Disney+.

El equipo mendocino vive un presente soñado. La Lepra no solo logró su primera victoria histórica en el certamen continental ante Bolívar, sino que también lidera la Zona B del Torneo Apertura argentino con 29 puntos y encabeza la tabla anual. La solidez defensiva y la flexibilidad táctica, con líneas de cinco o cuatro defensores, así como la constante amenaza por las bandas, han sido claves en este ciclo. La duda principal para el encuentro gira en torno a la inclusión de Sebastián Villa en el ataque, elemento que podría potenciar aún más el juego exterior de la Lepra.

En el frente opuesto, Fluminense llega con los ánimos alterados tras la derrota 2 a 1 ante Flamengo, partido en el que sufrió la lesión de Luciano Acosta y perdió terreno en el torneo local, donde ocupa la cuarta posición con 20 puntos, a seis del líder Palmeiras. En la Copa Libertadores, el equipo de Zubeldía igualó sin goles ante Deportivo La Guaira en su visita a Venezuela, resultado que generó interrogantes sobre el funcionamiento ofensivo. La expectativa está puesta en la recuperación del mediocampo, con la conducción de Ganso y la capacidad de desequilibrio de Jefferson Savarino.

Ambos equipos ya conocen sus próximos compromisos en el torneo continental. Por la tercera fecha, Fluminense deberá viajar a Bolivia para enfrentar a Bolívar, mientras que Independiente Rivadavia será local ante Deportivo La Guaira en Mendoza.

Independiente Rivadavia afronta su segunda presentación con la confianza que le otorgan los resultados recientes. El recuerdo fresco del triunfo ante Bolívar, conseguido gracias a un gol en propia puerta de Carlos Lampe, alimenta el sueño de un equipo que busca seguir haciendo historia en el continente. Del otro lado, Fluminense apuesta a su jerarquía para volver a la victoria y no perder pisada en la lucha por el liderazgo del grupo.

Probables formaciones:

Fluminense: Fábio; Rene, Juan Pablo Freytes, Jemmes, Samuel Xavier; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Ezequiel Bonifacio; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Rodrigo Atencio; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Árbitro: Jhon Ospina

VAR: Franklin Congo

Hora: 21.30

Televisación: Fox Sports y Disney+

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