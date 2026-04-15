Griselda Siciliani vuelve con Envidiosa a la pantalla: cuál es la fecha de estreno de la última temporada

﻿Llega la temporada final de Envidiosa

El regreso de Envidiosa tiene fecha: el miércoles 29 de abril marcará el estreno global de la cuarta y última temporada. La serie, encabezada por Griselda Siciliani, se despide con diez episodios que prometen cerrar el ciclo de Vicky, la particular protagonista que se enfrenta a pruebas personales y familiares inéditas.

En esta etapa que concluye, el personaje central se ve forzado a redefinir su vida cotidiana. La convivencia junto a Matías, interpretado por Esteban Lamothe, y el arribo de Bruno, el hijo de nueve años de Matías, abren un escenario familiar completamente distinto para Vicky. Las nuevas dinámicas, sumadas a la presencia de Nora —la madre del niño—, desencadenan desafíos que la enfrentan tanto a su presente como a recuerdos de su propia infancia.

Los actores de Envidiosa, Siciliani y Lamothe comparten una escena íntima en su habitación, anticipando los giros de la cuarta temporada (Créditos: Alina Schwarcz/Netflix)

La trama profundiza en la maternidad desde una perspectiva inesperada. El guion, escrito por Carolina Aguirre, avanza con Vicky que intenta adaptarse al rol de madrastra y pareja, y al mismo tiempo surgen tensiones con personajes del pasado y con los lazos afectivos que ha construido a lo largo de la serie. Un elemento disruptivo lo aporta Nicolás (Benjamín Vicuña) quien reaparece en su vida profesional con un proyecto soñado, removiendo antiguas emociones.

La cuarta temporada de la serie protagonizada por Griselda Siciliani debuta en Netflix y pone a la comedia nacional en el centro de la escena con nuevas historias y personajes

La última temporada pone el foco en la transformación de los vínculos familiares y en la aceptación de una realidad diferente a la proyectada. Vicky descubre que la familia puede ser una construcción elegida y no sólo una imposición de la biología o la historia personal.

Griselda Siciliani encabeza la última temporada de la exitosa serie argentina, que se despide con desafíos familiares y un elenco renovado para el cierre

El guion explora la complejidad de los afectos, las contradicciones del amor y la maternidad, y la necesidad de reinventarse ante lo desconocido.

Para quienes se preguntan por qué la historia de Envidiosa llega a su fin en este momento, la respuesta se encuentra en la evolución natural de los personajes y en la decisión de sus creadores de cerrar el ciclo respetando la autenticidad del relato. La serie fue pensada desde el inicio como una narración con principio y desenlace, y la cuarta temporada representa la oportunidad de despedir a Vicky en un punto de madurez y transformación.

Envidiosa: Temporada final de la serie argentina llega a Netflix el 29 de abril

La propuesta visual de la temporada mantiene la impronta de las entregas anteriores. La dirección, en manos de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, sostiene un ritmo ágil y un humor sutil, equilibrando momentos de comedia y emoción. El trabajo de fotografía de Guillermo Zappino y la música original de Juan Blas Caballero refuerzan la identidad de la serie, mientras que el diseño de arte y vestuario aportan detalles reconocibles para el público.

El elenco vuelve a reunir nombres centrales como Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. La temporada suma participaciones especiales de Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani, entre otros, ampliando el universo de personajes que acompañan a Vicky en su recorrido final.

La serie de Netflix apuesta a un cierre memorable, donde el humor, la melancolía y las nuevas incorporaciones refuerzan su impacto en la cultura pop nacional

En las redes sociales, la expectativa crece entre seguidores que han acompañado la historia desde sus inicios. La cuenta oficial de Netflix en Argentina y los perfiles de sus protagonistas comparten avances, imágenes y fragmentos que anticipan el tono agridulce de la despedida.

Los creadores de Envidiosa apuestan a un cierre donde el humor y la melancolía se entrelazan, dejando espacio para que el espectador reconstruya junto a Vicky el sentido de lo cotidiano y la importancia de elegir, una y otra vez, con quién compartir la vida.